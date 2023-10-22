https://uz.sputniknews.ru/20231022/chirchikye-kubok-uzbekistan-tyajelaya-atletika-sport-40204027.html
В Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике
В Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике
Среди участников такие знаменитые тяжелоатлеты как Руслан Нурудинов, Рустам Жангабаев, Достон Якубов, Нигора Абдуллаева
2023-10-22T11:46+0500
2023-10-22T11:46+0500
2023-10-22T11:50+0500
спорт
узбекистан
тяжелая атлетика
соревнования
чирчик
молодежь
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Сегодня в Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике среди взрослых и молодежи (U-20), сообщает НОК. На соревнованиях выступят около 200 спортсменов из разных регионов республики. В числе участников: Руслан Нурудинов, Рустам Жангабаев, Достон Якубов, Сарвар Зафаржонов, Суннатилла Усаров, Курбонмурод Намозов, Нигора Абдуллаева, Турсуной Жабборова. Турнир позволит тренерам оценить возможности кандидатов, которые войдут в резервный состав сборной и отобрать талантливых спортсменов.Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике продлится до 29 октября.
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узбекистан чирчик спорт кубок узбекистана тяжелая атлетика взрослые молодежь u-20 спортсмены регионы руслан нурудинов рустам жангабаев достон якубов сарвар зафаржонов суннатилла усаров курбонмурод намозов нигора абдуллаева турсуной жабборова кандидаты состав сборной тренер
узбекистан чирчик спорт кубок узбекистана тяжелая атлетика взрослые молодежь u-20 спортсмены регионы руслан нурудинов рустам жангабаев достон якубов сарвар зафаржонов суннатилла усаров курбонмурод намозов нигора абдуллаева турсуной жабборова кандидаты состав сборной тренер
В Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике
11:46 22.10.2023 (обновлено: 11:50 22.10.2023)
Среди участников такие знаменитые тяжелоатлеты как Руслан Нурудинов, Рустам Жангабаев, Достон Якубов, Нигора Абдуллаева и другие.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Сегодня в Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике среди взрослых и молодежи (U-20), сообщает НОК
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На соревнованиях выступят около 200 спортсменов из разных регионов республики. В числе участников: Руслан Нурудинов, Рустам Жангабаев, Достон Якубов, Сарвар Зафаржонов, Суннатилла Усаров, Курбонмурод Намозов, Нигора Абдуллаева, Турсуной Жабборова.
Турнир позволит тренерам оценить возможности кандидатов, которые войдут в резервный состав сборной и отобрать талантливых спортсменов.
Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике продлится до 29 октября.