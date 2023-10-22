https://uz.sputniknews.ru/20231022/chirchikye-kubok-uzbekistan-tyajelaya-atletika-sport-40204027.html

В Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике

В Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике

Среди участников такие знаменитые тяжелоатлеты как Руслан Нурудинов, Рустам Жангабаев, Достон Якубов, Нигора Абдуллаева

2023-10-22T11:46+0500

2023-10-22T11:46+0500

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спорт

узбекистан

тяжелая атлетика

соревнования

чирчик

молодежь

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Сегодня в Чирчике стартует Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике среди взрослых и молодежи (U-20), сообщает НОК. На соревнованиях выступят около 200 спортсменов из разных регионов республики. В числе участников: Руслан Нурудинов, Рустам Жангабаев, Достон Якубов, Сарвар Зафаржонов, Суннатилла Усаров, Курбонмурод Намозов, Нигора Абдуллаева, Турсуной Жабборова. Турнир позволит тренерам оценить возможности кандидатов, которые войдут в резервный состав сборной и отобрать талантливых спортсменов.Кубок Узбекистана по тяжелой атлетике продлится до 29 октября.

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