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https://uz.sputniknews.ru/20231022/fextovaniye-uzbekistan-mejdunarodnyy-turnir-turtsiya-40199861.html
Фехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции
Фехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции
Сегодня пройдут состязания среди рапиристов. Узбекистан представит Умида Ильясова
2023-10-22T10:10+0500
2023-10-22T10:13+0500
спорт
узбекистан
фехтование
стамбул
турция
турнир
соревнования
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В турецком Стамбуле проходит очередной международный турнир по фехтованию “Satellite”, сообщает НОК.Соревнования проводятся среди рапиристов и саблистов в одиночном разряде. В данном турнире разыграют ценные рейтинговые очки ОИ Париж-2024, уточняют в сообщении.Согласно регламенту, в субботу прошли выступления саблистов. Узбекистан представили Муса Аймуратов и Шерзод Мамутов. Сегодня пройдут состязания среди рапиристов, в которых выступит Умида Ильясова.Международный турнир по фехтованию “Satellite” проходит в Турции с 21 по 22 октября.
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узбекистан стамбул турция спорт фехтование рапиристы саблисты одиночный разряд муса аймуратов шерзод мамутов умида ильясова международный турнир по фехтованию satellite
узбекистан стамбул турция спорт фехтование рапиристы саблисты одиночный разряд муса аймуратов шерзод мамутов умида ильясова международный турнир по фехтованию satellite

Фехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции

10:10 22.10.2023 (обновлено: 10:13 22.10.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаXIX Азиатские игры. Архивное фото
XIX Азиатские игры. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Сегодня пройдут состязания среди рапиристов. Узбекистан представит Умида Ильясова.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В турецком Стамбуле проходит очередной международный турнир по фехтованию “Satellite”, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаФехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции
Фехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Фехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции
© НОК Узбекистана
Соревнования проводятся среди рапиристов и саблистов в одиночном разряде. В данном турнире разыграют ценные рейтинговые очки ОИ Париж-2024, уточняют в сообщении.
Согласно регламенту, в субботу прошли выступления саблистов. Узбекистан представили Муса Аймуратов и Шерзод Мамутов.
Сегодня пройдут состязания среди рапиристов, в которых выступит Умида Ильясова.
Международный турнир по фехтованию “Satellite” проходит в Турции с 21 по 22 октября.
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