https://uz.sputniknews.ru/20231022/fextovaniye-uzbekistan-mejdunarodnyy-turnir-turtsiya-40199861.html

Фехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции

Фехтовальщики Узбекистана участвуют в международном турнире в Турции

Сегодня пройдут состязания среди рапиристов. Узбекистан представит Умида Ильясова

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спорт

узбекистан

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стамбул

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спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В турецком Стамбуле проходит очередной международный турнир по фехтованию “Satellite”, сообщает НОК.Соревнования проводятся среди рапиристов и саблистов в одиночном разряде. В данном турнире разыграют ценные рейтинговые очки ОИ Париж-2024, уточняют в сообщении.Согласно регламенту, в субботу прошли выступления саблистов. Узбекистан представили Муса Аймуратов и Шерзод Мамутов. Сегодня пройдут состязания среди рапиристов, в которых выступит Умида Ильясова.Международный турнир по фехтованию “Satellite” проходит в Турции с 21 по 22 октября.

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