https://uz.sputniknews.ru/20231022/izrail-udar-aeroport-damask-aleppo-siriya-40203825.html
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии — СМИ
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии — СМИ
Один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один получил ранения
2023-10-22T11:26+0500
2023-10-22T11:26+0500
2023-10-22T11:48+0500
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ракета
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, они выведены из строя, сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один получил ранения.
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израиль в мире дамаск алеппо сирия тв удар аэропорт военная агрессия ракета средиземное море запад латакия взлетно-посадочная полоса
израиль в мире дамаск алеппо сирия тв удар аэропорт военная агрессия ракета средиземное море запад латакия взлетно-посадочная полоса
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии — СМИ
11:26 22.10.2023 (обновлено: 11:48 22.10.2023)
Один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один получил ранения.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, они выведены из строя, сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник. Об этом сообщает РИА Новости
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"Сегодня в 5.25 израильский противник одновременно осуществил военную агрессию ракетными очередями со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо", — говорится в сообщении.
Отмечается, что один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один получил ранения.
"Физические повреждения взлетно-посадочных полос двух аэропортов привели к тому, что они были выведены из строя", — подчеркивает ТВ.