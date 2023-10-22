https://uz.sputniknews.ru/20231022/izrail-udar-aeroport-damask-aleppo-siriya-40203825.html

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии — СМИ

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии — СМИ

Один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один получил ранения

2023-10-22T11:26+0500

2023-10-22T11:26+0500

2023-10-22T11:48+0500

в мире

израиль

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дамаск

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средиземное море

ракета

сирия

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, они выведены из строя, сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один получил ранения.

израиль

дамаск

алеппо

средиземное море

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