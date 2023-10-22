https://uz.sputniknews.ru/20231022/jenschiny-rukovoditeli-v-gosudarstvennom-upravlenii-uzbekistana-40167034.html

Женщины-руководители в государственном управлении Узбекистана

Женщины-руководители в государственном управлении Узбекистана

В Узбекистане женщины-руководители активно участвуют в формировании государственной политики страны и принятии решений в различных сферах

2023-10-22T19:44+0500

2023-10-22T19:44+0500

2023-10-22T19:44+0500

узбекистан

женщины

руководитель

зироат мирзиёева

саида мирзиёева

танзила нарбаева

феруза эшматова

светлана артыкова

гаянэ умерова

сурайё рахмонова

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По данным общенационального движения "Юксалиш", доля женщин, работающих на руководящих должностях в стране, составляет 33 %. В настоящее время во главе порядка 2 000 государственных и общественных организаций стоят женщины.Зироатхон МирзиёеваЗироатхон Мирзиёева родилась в 1957 году в городе Коканд, Ферганской области. Супруга президента Узбекистана и первая леди страны училась в Ташкентском институте ирригации и мелиорации, по специальности инженер-экономист. Сегодня она председательствует в Попечительском совете Международного общественного фонда "Замин".Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканд, Ферганской области. Старшая дочь президента Узбекистана окончила Университет мировой экономики и дипломатии со степенью бакалавра международного права, Ташкентский государственный юридический университет со степенью магистра права (2008 г.), Московский государственный университет со степенью магистра экономики (2010 г.). Работала научным сотрудником в Академии государственного управления при президенте Узбекистана и Центра стратегических исследований МГУ. В настоящее время является первым помощником главы государства.Галина СаидоваГалина Саидова родилась в 1956 году в городе Самарканд. Окончила Самаркандский кооперативный институт (ныне — Самаркандский институт экономики и сервиса) по специальности экономист. Доктор экономических наук, профессор. В 1987-1991 годах работала начальником отдела торговли товаров народного потребления и услуг Госплана Узбекской ССР. В 2011-2017 годах — министр экономики РУз. С 2017 года по н. в. — заместитель Государственного советника Президента Республики Узбекистан по социально-экономическим вопросам.Танзила НарбаеваТанзила Нарбаева родилась 24 июля 1957 года в Шахриханском районе Андижанской области. В 1981 году окончила Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана). Трудовую деятельность начала в 1974 году, работая ведущим специалистом по делам молодежи в школе № 1 Шахриханского района Андижанской области. В настоящее время она является председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.Хилола УмароваХилола Умарова родилась в 1988 году в городе Веймар (Германия). Окончила Университет мировой экономики и дипломатии по специализации внешнеэкономическая деятельность. Является научным сотрудником Академии государственного управления при Президенте Узбекистана. Трудовую деятельность начала в 2014 году в Университете Инха в городе Ташкенте специалистом I степени. В настоящее время — министр дошкольного и школьного образования.Агриппина ШинАгриппина Шин родилась 29 декабря 1958 года в Сырдарьинской области. Свою трудовую деятельность начала в 1980 году, работая инженером научно-исследовательской лаборатории Ташкентского электротехнического института связи. В 1987-2017 годах Агриппина Шин работала в Ташкентском профессиональном колледже информационных технологий. В 2015 году избрана депутатом Сената Олий Мажлиса РУз. В октябре 2017 года она стала министром дошкольного образования. В настоящее время является первым заместителем министра дошкольного и школьного образования.Эльмира БаситхановаЭльмира Баситханова родилась 10 ноября 1958 года в Ташкенте. В 1981 году окончила лечебный факультет Ташкентского государственного медицинского института. С 1981 по 2011 год работала сначала врачом-интерном, затем анестезиолог-реаниматологом, позже заведующей отделения, главным врачом клинической больницы скорой неотложной помощи в Ташкенте. Занимала посты заместителя руководителя министерства здравоохранения, по делам махалли и семьи Узбекистана. В настоящее время она вновь назначена на должность замминистра здравоохранения РУз.Феруза ЭшматоваФеруза Эшматова родилась в 1979 году в Кашкадарьинской области. В 2000 году окончила Университет мировой экономики и дипломатии и в 2002-2015 годах работала в этом же вузе. В 2015 году Феруза Эшматова избрана в качестве депутата в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, а в 2020 году — в Сенат Олий Мажлиса Узбекистана, где также возглавила Комитет по делам женщин и гендерному равенству. В настоящее время Эшматова является представителем по правам человека (омбудсманом) Олий Мажлиса РУз.Сурайё РахмоноваСурайё Рахмонова родилась в 1978 году в Ташкенте. Окончив Ташкентский государственный юридический университет, получила степень бакалавра в 2000 году и степень магистра в 2002 году. В 2015 году ей присвоено ученое звание доцента, а в 2018 году — научная степень доктора юридических наук. В 2018-2019 годах Сурайё Рахмонова была руководителем Службы по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры. С 2019 года — начальник управления в АИМК. В 2022 году работала в отделе по связям с общественностью Сената. В настоящее время Сурайё Рахмонова работает представителем по правам детей (омбудсманом) Олий Мажлиса РУз.Озода ПарпибаеваОзода Парпибаева родилась 23 июня 1968 года в Ташкенте. В 1989 году окончила Ташкентский государственный педагогический институт по специальности “Педагогика и психология”, а в 2009 году — Академию государственного и общественного развития при Президенте (степень магистра). В настоящее время она работает председателем Комитета по делам семьи и женщин при Министерстве занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан.Гаянэ УмероваГаянэ Умерова родилась 22 апреля 1985 года в Ташкенте. В 2008 году окончила Вестминстерский международный университет в Ташкенте, а в 2012 году — Институт искусств Sotheby’s и Манчестерский университет. С 2008 по 2017 годы Умерова работала ведущим специалистом отдела выставок и фондов Галереи изобразительного искусства Узбекистана. С 2017 по 2020 годы, продолжая деятельность в качестве заместителя исполнительного директора Галереи, работала руководителем отдела финансового управления Фонда развития Искусства и культуры при Министерстве культуры. Сейчас Умерова является председателем Фонда развития культуры и искусства.Светлана АртыковаСветлана Артыкова родилась 1 января 1962 года в Учкурганском районе Наманганской области. Окончила юридический факультет Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университета Узбекистана). В 1980-1988 годах работала следователем Учкурганской межрайонной прокуратуры Наманганской области, в 1988-1990 годах — старшим помощником прокурора города Намангана.В 2010 году Светлана Артыкова возглавила Законодательный и судебный комитет Сената. С 2014 года работала заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. Сейчас Артыкова занимает должность заместителя генерального прокурора.Дилфуза УраловаДилфуза Уралова родилась в 1968 году в Сырдарьинской области. В 1990 году окончила Гулистанский государственный университет. Трудовую деятельность начала учителем общеобразовательной школы № 10 Мирзаабадского района Сырдарьинской области. В 2010-2015 годах работала заместителем хокима Мирзаабадского района Сырдарьинской области, председателем женского комитета. В 2015-2017 годах была депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. Сегодня Уралова является хокимом Баяутского района Сырдарьинской области.Санобар НосироваСанобар Насирова родилась в 1970 году в Кургантепинском районе Андижанской области. В 1992 году окончила Андижанский хлопковый институт, а в 2005 году — Андижанский инженерно-экономический институт. Трудовую деятельность начала в 1992 году преподавателем Савойского сельскохозяйственного технического колледжа Кургантепинского района Андижанской области.В 1995-2008 годах работала кассиром, главным бухгалтером, менеджером Кургантепинского районного филиала "Галабанка". В 2008-2012 годах была исполнительным директором Кургантепинского районного кредитного союза "Буюк Турон Инвест". В настоящее время является хокимом Бустонского района Андижанской области.Нилуфар АллабергеноваНилуфар Аллабергенова родилась в 1971 году в Ташкенте. В 1995 году окончила Ташкентский государственный юридический институт. Нилуфар Аллабергенова работала на разных ответственных постах, в том числе на должностях заместителя прокурора Яшнабадского, Чиланзарского, Мирзо-Улугбекского районов столицы. В 2019 году назначена прокурором Яккасарайского района. В настоящее время работает хокимом Яккасарайского района города Ташкент.

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