Женщины-руководители в государственном управлении Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаЖенщины-руководители в государственном управлении Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане женщины-руководители активно участвуют в формировании государственной политики страны и принятии решений в различных сферах.
По данным общенационального движения "Юксалиш", доля женщин, работающих на руководящих должностях в стране, составляет 33 %. В настоящее время во главе порядка 2 000 государственных и общественных организаций стоят женщины.
Зироатхон Мирзиёева
© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIERЗироатхон Мирзиёева. Архивное фото
Зироатхон Мирзиёева. Архивное фото
© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIER
Зироатхон Мирзиёева родилась в 1957 году в городе Коканд, Ферганской области. Супруга президента Узбекистана и первая леди страны училась в Ташкентском институте ирригации и мелиорации, по специальности инженер-экономист. Сегодня она председательствует в Попечительском совете Международного общественного фонда "Замин".
Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканд, Ферганской области. Старшая дочь президента Узбекистана окончила Университет мировой экономики и дипломатии со степенью бакалавра международного права, Ташкентский государственный юридический университет со степенью магистра права (2008 г.), Московский государственный университет со степенью магистра экономики (2010 г.). Работала научным сотрудником в Академии государственного управления при президенте Узбекистана и Центра стратегических исследований МГУ. В настоящее время является первым помощником главы государства.
Галина Саидова
© Пресс-служба президента УзбекистанаГалина Саидова. Архивное фото
Галина Саидова. Архивное фото
© Пресс-служба президента Узбекистана
Галина Саидова родилась в 1956 году в городе Самарканд. Окончила Самаркандский кооперативный институт (ныне — Самаркандский институт экономики и сервиса) по специальности экономист. Доктор экономических наук, профессор.
В 1987-1991 годах работала начальником отдела торговли товаров народного потребления и услуг Госплана Узбекской ССР. В 2011-2017 годах — министр экономики РУз. С 2017 года по н. в. — заместитель Государственного советника Президента Республики Узбекистан по социально-экономическим вопросам.
Танзила Нарбаева
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева. Архивное фото
Танзила Нарбаева. Архивное фото
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Танзила Нарбаева родилась 24 июля 1957 года в Шахриханском районе Андижанской области. В 1981 году окончила Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана). Трудовую деятельность начала в 1974 году, работая ведущим специалистом по делам молодежи в школе № 1 Шахриханского района Андижанской области. В настоящее время она является председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Хилола Умарова
© Министерство дошкольного и школьного образования УзбекистанаХилола Умарова. Архивное фото
Хилола Умарова. Архивное фото
© Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана
Хилола Умарова родилась в 1988 году в городе Веймар (Германия). Окончила Университет мировой экономики и дипломатии по специализации внешнеэкономическая деятельность. Является научным сотрудником Академии государственного управления при Президенте Узбекистана. Трудовую деятельность начала в 2014 году в Университете Инха в городе Ташкенте специалистом I степени. В настоящее время — министр дошкольного и школьного образования.
Агриппина Шин
Агриппина Шин. Архивное фото
Агриппина Шин родилась 29 декабря 1958 года в Сырдарьинской области. Свою трудовую деятельность начала в 1980 году, работая инженером научно-исследовательской лаборатории Ташкентского электротехнического института связи.
В 1987-2017 годах Агриппина Шин работала в Ташкентском профессиональном колледже информационных технологий. В 2015 году избрана депутатом Сената Олий Мажлиса РУз. В октябре 2017 года она стала министром дошкольного образования. В настоящее время является первым заместителем министра дошкольного и школьного образования.
Эльмира Баситханова
© Женский комитет УзбекистанаЭльмира Баситханова. Архивное фото
Эльмира Баситханова. Архивное фото
© Женский комитет Узбекистана
Эльмира Баситханова родилась 10 ноября 1958 года в Ташкенте. В 1981 году окончила лечебный факультет Ташкентского государственного медицинского института. С 1981 по 2011 год работала сначала врачом-интерном, затем анестезиолог-реаниматологом, позже заведующей отделения, главным врачом клинической больницы скорой неотложной помощи в Ташкенте.
Занимала посты заместителя руководителя министерства здравоохранения, по делам махалли и семьи Узбекистана. В настоящее время она вновь назначена на должность замминистра здравоохранения РУз.
Феруза Эшматова
Феруза Эшматова. Архивное фото
Феруза Эшматова родилась в 1979 году в Кашкадарьинской области. В 2000 году окончила Университет мировой экономики и дипломатии и в 2002-2015 годах работала в этом же вузе. В 2015 году Феруза Эшматова избрана в качестве депутата в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, а в 2020 году — в Сенат Олий Мажлиса Узбекистана, где также возглавила Комитет по делам женщин и гендерному равенству.
В настоящее время Эшматова является представителем по правам человека (омбудсманом) Олий Мажлиса РУз.
Сурайё Рахмонова
© Законодательная палата Олий Мажлиса Сурайё Рахмонова. Архивное фото
Сурайё Рахмонова. Архивное фото
© Законодательная палата Олий Мажлиса
Сурайё Рахмонова родилась в 1978 году в Ташкенте. Окончив Ташкентский государственный юридический университет, получила степень бакалавра в 2000 году и степень магистра в 2002 году. В 2015 году ей присвоено ученое звание доцента, а в 2018 году — научная степень доктора юридических наук.
В 2018-2019 годах Сурайё Рахмонова была руководителем Службы по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры. С 2019 года — начальник управления в АИМК. В 2022 году работала в отделе по связям с общественностью Сената. В настоящее время Сурайё Рахмонова работает представителем по правам детей (омбудсманом) Олий Мажлиса РУз.
Озода Парпибаева
© Управление внутренних дел Сурхандарьинской ОбластиОзода Парпибаева. Архивное фото
Озода Парпибаева. Архивное фото
© Управление внутренних дел Сурхандарьинской Области
Озода Парпибаева родилась 23 июня 1968 года в Ташкенте. В 1989 году окончила Ташкентский государственный педагогический институт по специальности “Педагогика и психология”, а в 2009 году — Академию государственного и общественного развития при Президенте (степень магистра).
В настоящее время она работает председателем Комитета по делам семьи и женщин при Министерстве занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан.
Гаянэ Умерова
Гаянэ Умерова. Архивное фото
Гаянэ Умерова родилась 22 апреля 1985 года в Ташкенте. В 2008 году окончила Вестминстерский международный университет в Ташкенте, а в 2012 году — Институт искусств Sotheby’s и Манчестерский университет. С 2008 по 2017 годы Умерова работала ведущим специалистом отдела выставок и фондов Галереи изобразительного искусства Узбекистана.
С 2017 по 2020 годы, продолжая деятельность в качестве заместителя исполнительного директора Галереи, работала руководителем отдела финансового управления Фонда развития Искусства и культуры при Министерстве культуры. Сейчас Умерова является председателем Фонда развития культуры и искусства.
Светлана Артыкова
Светлана Артыкова. Архивное фото
Светлана Артыкова родилась 1 января 1962 года в Учкурганском районе Наманганской области. Окончила юридический факультет Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университета Узбекистана). В 1980-1988 годах работала следователем Учкурганской межрайонной прокуратуры Наманганской области, в 1988-1990 годах — старшим помощником прокурора города Намангана.
В 2010 году Светлана Артыкова возглавила Законодательный и судебный комитет Сената. С 2014 года работала заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. Сейчас Артыкова занимает должность заместителя генерального прокурора.
Дилфуза Уралова
© Хокимият Баёвутского района Сырдарьинской областиДилфуза Уралова. Архивное фото
Дилфуза Уралова. Архивное фото
© Хокимият Баёвутского района Сырдарьинской области
Дилфуза Уралова родилась в 1968 году в Сырдарьинской области. В 1990 году окончила Гулистанский государственный университет. Трудовую деятельность начала учителем общеобразовательной школы № 10 Мирзаабадского района Сырдарьинской области.
В 2010-2015 годах работала заместителем хокима Мирзаабадского района Сырдарьинской области, председателем женского комитета. В 2015-2017 годах была депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. Сегодня Уралова является хокимом Баяутского района Сырдарьинской области.
Санобар Носирова
© пресс-служба Хокимията Андижанской областиСанобархон Носирова
Санобархон Носирова
© пресс-служба Хокимията Андижанской области
Санобар Насирова родилась в 1970 году в Кургантепинском районе Андижанской области. В 1992 году окончила Андижанский хлопковый институт, а в 2005 году — Андижанский инженерно-экономический институт. Трудовую деятельность начала в 1992 году преподавателем Савойского сельскохозяйственного технического колледжа Кургантепинского района Андижанской области.
В 1995-2008 годах работала кассиром, главным бухгалтером, менеджером Кургантепинского районного филиала "Галабанка". В 2008-2012 годах была исполнительным директором Кургантепинского районного кредитного союза "Буюк Турон Инвест". В настоящее время является хокимом Бустонского района Андижанской области.
Нилуфар Аллабергенова
© пресс-служба хокимията Яккасарайского районаНилуфар Аллабергенова
Нилуфар Аллабергенова
© пресс-служба хокимията Яккасарайского района
Нилуфар Аллабергенова родилась в 1971 году в Ташкенте. В 1995 году окончила Ташкентский государственный юридический институт. Нилуфар Аллабергенова работала на разных ответственных постах, в том числе на должностях заместителя прокурора Яшнабадского, Чиланзарского, Мирзо-Улугбекского районов столицы. В 2019 году назначена прокурором Яккасарайского района. В настоящее время работает хокимом Яккасарайского района города Ташкент.