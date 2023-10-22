https://uz.sputniknews.ru/20231022/kak-pravilno-vybrat-noutbuk-sovet-eksperta-40216433.html
Как правильно выбрать ноутбук — совет эксперта
Как правильно выбрать ноутбук — совет эксперта
Стоимость ноутбука зависит от многих параметров. На какие модели стоит обратить внимание при выборе гаджета, который вы собираетесь использовать для работы, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин
2023-10-22T22:03+0500
2023-10-22T22:03+0500
2023-10-22T22:03+0500
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При выборе ноутбука в первую очередь следует ориентироваться на свой бюджет, говорит Эльдар Муртазин, сообщает радио Sputnik. Однако надо учитывать, что качественный гаджет для работы не будет стоить дешево.Помимо этих показателей эксперт рекомендует учитывать и такие параметры, как материал, из которого сделан корпус устройства.Покупателям, которые предпочитают экономию, эксперт предлагает выбирать прошлогодние модели.
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это интересно ноутбук как выбрать совет эксперт аналитик mobile research group эльдар муртазин стоимость бюджет
это интересно ноутбук как выбрать совет эксперт аналитик mobile research group эльдар муртазин стоимость бюджет
Как правильно выбрать ноутбук — совет эксперта
Стоимость ноутбука зависит от многих параметров. На какие модели стоит обратить внимание при выборе гаджета, который вы собираетесь использовать для работы, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
При выборе ноутбука в первую очередь следует ориентироваться на свой бюджет, говорит Эльдар Муртазин, сообщает радио Sputnik
. Однако надо учитывать, что качественный гаджет для работы не будет стоить дешево.
"В этих вопросах главное – это бюджет. <…> На мой взгляд, стоимость более-менее приличного ноутбука, который вас не разочарует долгое время, начинается от 50 тысяч рублей и выше. Это процессор, это производительность, это объем памяти, это размер диагонали экрана, это тип матрицы, это IPS или OLED, ну и батарейка тоже", — рассказал Эльдар Муртазин.
Помимо этих показателей эксперт рекомендует учитывать и такие параметры, как материал, из которого сделан корпус устройства.
"Металлический корпус добавляет надежности – то есть ноутбук не продавится в рюкзаке, от ударов не сломается", — пояснил он.
Покупателям, которые предпочитают экономию, эксперт предлагает выбирать прошлогодние модели.
"Прогресс в ноутбуках не очень велик, и можно совершенно спокойно покупать прошлогодние модели, чего некоторые люди боятся. Вы не проиграете в производительности, но выиграете в деньгах, потому что разница до 30-40% доходит. Главное, чтобы прошлогодняя модель была запечатана, никто ею не пользовался", — заключил Эльдар Муртазин.