https://uz.sputniknews.ru/20231022/kak-pravilno-vybrat-noutbuk-sovet-eksperta-40216433.html

Как правильно выбрать ноутбук — совет эксперта

Как правильно выбрать ноутбук — совет эксперта

Стоимость ноутбука зависит от многих параметров. На какие модели стоит обратить внимание при выборе гаджета, который вы собираетесь использовать для работы, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

2023-10-22T22:03+0500

2023-10-22T22:03+0500

2023-10-22T22:03+0500

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При выборе ноутбука в первую очередь следует ориентироваться на свой бюджет, говорит Эльдар Муртазин, сообщает радио Sputnik. Однако надо учитывать, что качественный гаджет для работы не будет стоить дешево.Помимо этих показателей эксперт рекомендует учитывать и такие параметры, как материал, из которого сделан корпус устройства.Покупателям, которые предпочитают экономию, эксперт предлагает выбирать прошлогодние модели.

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