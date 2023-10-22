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https://uz.sputniknews.ru/20231022/mid-uzbekistan-sotrudnichestvo-posol-strany-foto-40198493.html
В МИД Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества с послами пяти стран — фото
В МИД Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества с послами пяти стран — фото
Стороны обсудили насыщенную повестку дня двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере
2023-10-22T09:40+0500
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узбекистан
мид
мид узбекистана
бахтиер саидов
сотрудничество
посол
посол сша
франция
катар
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послами Франции Орелией Бушез, Катара – Хасаном Хамзой Хашимом, Азербайджана – Гусейном Гулиевым, США – Джонатаном Хеником и Италии – Агостино Пинна. Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.
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узбекистан мид министр бахтиёр саидов встреча сотрудничество встреча посол франция катар сша италия азербайджан орелия бушез хасан хамза хашим гусейн гулиев джонатан хеник агостино пинна экономическая сфера повестка дня
узбекистан мид министр бахтиёр саидов встреча сотрудничество встреча посол франция катар сша италия азербайджан орелия бушез хасан хамза хашим гусейн гулиев джонатан хеник агостино пинна экономическая сфера повестка дня

В МИД Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества с послами пяти стран — фото

09:40 22.10.2023 (обновлено: 09:53 22.10.2023)
© МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол Катара в Узбекистане Хасан Хамза Хашим
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол Катара в Узбекистане Хасан Хамза Хашим - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
© МИД Узбекистана
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Стороны обсудили насыщенную повестку дня двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послами Франции Орелией Бушез, Катара – Хасаном Хамзой Хашимом, Азербайджана – Гусейном Гулиевым, США – Джонатаном Хеником и Италии – Агостино Пинна. Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.
© МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол США в Узбекистане Джонатан Хеник
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послами пяти стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол США в Узбекистане Джонатан Хеник
© МИД Узбекистана
© МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол Франции в Узбекистане Орелия Бушез
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послами пяти стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол Франции в Узбекистане Орелия Бушез
© МИД Узбекистана
© МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послами пяти стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев
© МИД Узбекистана
"В ходе прошедших искренних бесед обсудили насыщенную повестку дня нашего растущего двустороннего сотрудничества с указанными странами, особенно в экономической сфере, рассмотрели запланированные на ближайшее время мероприятия на высшем и высоком уровнях", — говорится в сообщении.
© МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол Италии в Узбекистане Агостино Пинна
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послами пяти стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол Италии в Узбекистане Агостино Пинна
© МИД Узбекистана
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