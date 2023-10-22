В МИД Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества с послами пяти стран — фото

"В ходе прошедших искренних бесед обсудили насыщенную повестку дня нашего растущего двустороннего сотрудничества с указанными странами, особенно в экономической сфере, рассмотрели запланированные на ближайшее время мероприятия на высшем и высоком уровнях", — говорится в сообщении.