https://uz.sputniknews.ru/20231022/mid-uzbekistan-sotrudnichestvo-posol-strany-foto-40198493.html
В МИД Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества с послами пяти стран — фото
В МИД Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества с послами пяти стран — фото
Стороны обсудили насыщенную повестку дня двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере
2023-10-22T09:40+0500
2023-10-22T09:40+0500
2023-10-22T09:53+0500
узбекистан
мид
мид узбекистана
бахтиер саидов
сотрудничество
посол
посол сша
франция
катар
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/16/40198655_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_952fe45db6ed4d8abb8da2ac539eda00.jpg
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послами Франции Орелией Бушез, Катара – Хасаном Хамзой Хашимом, Азербайджана – Гусейном Гулиевым, США – Джонатаном Хеником и Италии – Агостино Пинна. Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.
узбекистан
франция
катар
италия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/16/40198655_102:0:1178:807_1920x0_80_0_0_1f81295295e992011195ffb802aa0c30.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан мид министр бахтиёр саидов встреча сотрудничество встреча посол франция катар сша италия азербайджан орелия бушез хасан хамза хашим гусейн гулиев джонатан хеник агостино пинна экономическая сфера повестка дня
узбекистан мид министр бахтиёр саидов встреча сотрудничество встреча посол франция катар сша италия азербайджан орелия бушез хасан хамза хашим гусейн гулиев джонатан хеник агостино пинна экономическая сфера повестка дня
В МИД Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества с послами пяти стран — фото
09:40 22.10.2023 (обновлено: 09:53 22.10.2023)
Стороны обсудили насыщенную повестку дня двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послами Франции Орелией Бушез, Катара – Хасаном Хамзой Хашимом, Азербайджана – Гусейном Гулиевым, США – Джонатаном Хеником и Италии – Агостино Пинна. Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале
.
"В ходе прошедших искренних бесед обсудили насыщенную повестку дня нашего растущего двустороннего сотрудничества с указанными странами, особенно в экономической сфере, рассмотрели запланированные на ближайшее время мероприятия на высшем и высоком уровнях", — говорится в сообщении.