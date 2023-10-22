https://uz.sputniknews.ru/20231022/neftyanaya-baza-karakalpakstan-xischeniye-toplivo-40206491.html

На нефтяной базе в Каракалпакстане расхитили сотни тысяч литров топлива

На нефтяной базе в Каракалпакстане расхитили сотни тысяч литров топлива

Ущерб превысил 8 миллиардов сумов, сообщили в Минэнерго

2023-10-22T14:07+0500

2023-10-22T14:07+0500

2023-10-22T14:13+0500

узбекистан

каракалпакстан

хищение

топливо

дизельное топливо

тахиаташская нефтяная база

ущерб

нефтепродукты

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. На Тахиаташской нефтяной базе в Каракалпакстане обнаружили недостачу 861 тысячи 649 литров дизельного топлива на 8 млрд 203 млн сумов, сообщает Минэнерго. Хищение выявили в ходе выездного контрольного мероприятия "Узэнергоинспекции" по контролю качества нефтепродуктов. Для принятия необходимых мер в правоохранительные органы переданы соответствующие документы.

узбекистан

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узбекистан каракалпакстан тахиаташская нефтяная база дизельное топливо недостача хищение правоохранительные органы документы выездное контрольное мероприятие узэнергоинспекциия контроль качество нефтепродукты