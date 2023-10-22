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https://uz.sputniknews.ru/20231022/neftyanaya-baza-karakalpakstan-xischeniye-toplivo-40206491.html
На нефтяной базе в Каракалпакстане расхитили сотни тысяч литров топлива
На нефтяной базе в Каракалпакстане расхитили сотни тысяч литров топлива
Ущерб превысил 8 миллиардов сумов, сообщили в Минэнерго
2023-10-22T14:07+0500
2023-10-22T14:13+0500
узбекистан
каракалпакстан
хищение
топливо
дизельное топливо
тахиаташская нефтяная база
ущерб
нефтепродукты
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. На Тахиаташской нефтяной базе в Каракалпакстане обнаружили недостачу 861 тысячи 649 литров дизельного топлива на 8 млрд 203 млн сумов, сообщает Минэнерго. Хищение выявили в ходе выездного контрольного мероприятия "Узэнергоинспекции" по контролю качества нефтепродуктов. Для принятия необходимых мер в правоохранительные органы переданы соответствующие документы.
узбекистан
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узбекистан каракалпакстан тахиаташская нефтяная база дизельное топливо недостача хищение правоохранительные органы документы выездное контрольное мероприятие узэнергоинспекциия контроль качество нефтепродукты
узбекистан каракалпакстан тахиаташская нефтяная база дизельное топливо недостача хищение правоохранительные органы документы выездное контрольное мероприятие узэнергоинспекциия контроль качество нефтепродукты

На нефтяной базе в Каракалпакстане расхитили сотни тысяч литров топлива

14:07 22.10.2023 (обновлено: 14:13 22.10.2023)
© МинэнергоНа Тахиаташской нефтяной базе в Каракалпакстане расхитили сотни тысяч литров топлива
На Тахиаташской нефтяной базе в Каракалпакстане расхитили сотни тысяч литров топлива - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
© Минэнерго
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Ущерб превысил 8 миллиардов сумов, сообщили в Минэнерго.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. На Тахиаташской нефтяной базе в Каракалпакстане обнаружили недостачу 861 тысячи 649 литров дизельного топлива на 8 млрд 203 млн сумов, сообщает Минэнерго.
Хищение выявили в ходе выездного контрольного мероприятия "Узэнергоинспекции" по контролю качества нефтепродуктов.
Для принятия необходимых мер в правоохранительные органы переданы соответствующие документы.
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