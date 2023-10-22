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https://uz.sputniknews.ru/20231022/progonz-pogoda-uzbekistan-23-oktyabr-2023-40204779.html
Местами дождь — погода в Узбекистане на 23 октября
Местами дождь — погода в Узбекистане на 23 октября
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в понедельник
2023-10-22T14:39+0500
2023-10-22T14:39+0500
узбекистан
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прогноз погоды по узбекистану
дождь
узгидромет
каракалпакстан
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, местами дождь, сообщает Узгидромет.Только в Каракалпакстане и Хорезмской области прогнозируется туман и без осадков, температура днем — 10-15 градусов тепла.По остальной части республики температура воздуха:
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узбекистан узгидромет погода прогноз погоды дождь 23 октября 2023 каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская области
узбекистан узгидромет погода прогноз погоды дождь 23 октября 2023 каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская области

Местами дождь — погода в Узбекистане на 23 октября

14:39 22.10.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровОсень в Ташкенте.
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в понедельник.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, местами дождь, сообщает Узгидромет.
Только в Каракалпакстане и Хорезмской области прогнозируется туман и без осадков, температура днем — 10-15 градусов тепла.
По остальной части республики температура воздуха:
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — ночью 7-12, днем — 13-18 градусов выше нуля
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — ночью 9-14 градусов тепла, днем — 15-20 градусов выше нуля
по горным районам — ночью и днем 7-12 градусов тепла.
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