https://uz.sputniknews.ru/20231022/progonz-pogoda-uzbekistan-23-oktyabr-2023-40204779.html

Местами дождь — погода в Узбекистане на 23 октября

Местами дождь — погода в Узбекистане на 23 октября

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в понедельник

2023-10-22T14:39+0500

2023-10-22T14:39+0500

2023-10-22T14:39+0500

узбекистан

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, местами дождь, сообщает Узгидромет.Только в Каракалпакстане и Хорезмской области прогнозируется туман и без осадков, температура днем — 10-15 градусов тепла.По остальной части республики температура воздуха:

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