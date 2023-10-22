Местами дождь — погода в Узбекистане на 23 октября
© Sputnik/Рамиз БахтияровОсень в Ташкенте.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в понедельник.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, местами дождь, сообщает Узгидромет.
Только в Каракалпакстане и Хорезмской области прогнозируется туман и без осадков, температура днем — 10-15 градусов тепла.
По остальной части республики температура воздуха:
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — ночью 7-12, днем — 13-18 градусов выше нуля
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — ночью 9-14 градусов тепла, днем — 15-20 градусов выше нуля
по горным районам — ночью и днем 7-12 градусов тепла.