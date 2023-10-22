https://uz.sputniknews.ru/20231022/tashkent-ekologiya-vystavka-moda-brend-video-foto-40214006.html

В Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов — видео, фото

В Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов — видео, фото

Чтобы поддержать локальный бизнес, каждый желающий мог купить уникальные товары, многие из которых сделаны вручную

2023-10-22T21:02+0500

2023-10-22T21:02+0500

2023-10-22T21:02+0500

узбекистан

выставка

экология

бренд

ювелирные украшения

серебро

дизайнер

бизнес

ремесленники

туризм

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Ташкенте прошла эковыставка локальных брендов, сообщает корреспондент Sputnik. Для представителей малого бизнеса ярмарка стала удобной площадкой, благодаря которой можно не только показать свой товар и найти новых клиентов, но и ознакомиться с продукцией коллег по цеху.Основная идея экспозиции — показать современный образ вековых традиций.На прилавках пестрели сумки, футболки, шарфы и даже тапочки, выполненные в национальном стиле. Посетители ярмарки, среди которых были гости из других стран, с удовольствием отмечали то, как красиво сочетается современный образ с вековыми традициями.Каждый желающий мог купить уникальные товары, многие из которых выполнены вручную. К примеру, самодельное мыло, вязанные шапочки, милые детские игрушки и даже серебряные украшения. Здесь можно найти практически все: от ароматизированных свечей до фигурок аниме-героев и даже знаменитую шарманку с мелодией из Гарри Поттера.Желающие могли также попробовать вкусный свежезаваренный чай.Для любителей рукоделия провели мастер-классы. Так, маленькие посетительницы выставки научились отливать свечи с собственным дизайном.Создание вещей вручную помогает сократить попадание вредных веществ в атмосферу, напоминают организаторы ярмарки. Зачастую небольшие бренды сильнее дорожат своей репутацией, поэтому стараются изготавливать товар из качественного и экологически чистого материала.По словам организаторов, выставка также способствует развитию туристического потенциала Узбекистана, продвижению идеи ремесленничества, творческого самовыражения среди местных дизайнеров и производителей.

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