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https://uz.sputniknews.ru/20231022/tashkent-ekologiya-vystavka-moda-brend-video-foto-40214006.html
В Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов — видео, фото
В Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов — видео, фото
Чтобы поддержать локальный бизнес, каждый желающий мог купить уникальные товары, многие из которых сделаны вручную
2023-10-22T21:02+0500
2023-10-22T21:02+0500
узбекистан
выставка
экология
бренд
ювелирные украшения
серебро
дизайнер
бизнес
ремесленники
туризм
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Ташкенте прошла эковыставка локальных брендов, сообщает корреспондент Sputnik. Для представителей малого бизнеса ярмарка стала удобной площадкой, благодаря которой можно не только показать свой товар и найти новых клиентов, но и ознакомиться с продукцией коллег по цеху.Основная идея экспозиции — показать современный образ вековых традиций.На прилавках пестрели сумки, футболки, шарфы и даже тапочки, выполненные в национальном стиле. Посетители ярмарки, среди которых были гости из других стран, с удовольствием отмечали то, как красиво сочетается современный образ с вековыми традициями.Каждый желающий мог купить уникальные товары, многие из которых выполнены вручную. К примеру, самодельное мыло, вязанные шапочки, милые детские игрушки и даже серебряные украшения. Здесь можно найти практически все: от ароматизированных свечей до фигурок аниме-героев и даже знаменитую шарманку с мелодией из Гарри Поттера.Желающие могли также попробовать вкусный свежезаваренный чай.Для любителей рукоделия провели мастер-классы. Так, маленькие посетительницы выставки научились отливать свечи с собственным дизайном.Создание вещей вручную помогает сократить попадание вредных веществ в атмосферу, напоминают организаторы ярмарки. Зачастую небольшие бренды сильнее дорожат своей репутацией, поэтому стараются изготавливать товар из качественного и экологически чистого материала.По словам организаторов, выставка также способствует развитию туристического потенциала Узбекистана, продвижению идеи ремесленничества, творческого самовыражения среди местных дизайнеров и производителей.
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узбекистан ташкент выставка экология эковыставка локальные бренды вековые традиции товар продукция ручная работа малый бизнес сумки футболки шарфы тапочки национальный стиль самодельное мыло вязанные шапочки детские игрушки серебряные украшения
узбекистан ташкент выставка экология эковыставка локальные бренды вековые традиции товар продукция ручная работа малый бизнес сумки футболки шарфы тапочки национальный стиль самодельное мыло вязанные шапочки детские игрушки серебряные украшения

В Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов — видео, фото

21:02 22.10.2023
© SputnikВ Ташкенте проходит эковыставка локальных брендов
В Ташкенте проходит эковыставка локальных брендов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
© Sputnik
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Чтобы поддержать локальный бизнес, каждый желающий мог купить уникальные товары, многие из которых сделаны вручную.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Ташкенте прошла эковыставка локальных брендов, сообщает корреспондент Sputnik. Для представителей малого бизнеса ярмарка стала удобной площадкой, благодаря которой можно не только показать свой товар и найти новых клиентов, но и ознакомиться с продукцией коллег по цеху.
Основная идея экспозиции — показать современный образ вековых традиций.
На прилавках пестрели сумки, футболки, шарфы и даже тапочки, выполненные в национальном стиле.
© SputnikТканевые сумки ручной работы
В Ташкенте проходит эковыставка модных брендов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Тканевые сумки ручной работы
© Sputnik
Посетители ярмарки, среди которых были гости из других стран, с удовольствием отмечали то, как красиво сочетается современный образ с вековыми традициями.
© SputnikПосетители эковыставки в Ташкенте
В Ташкенте проходит эковыставка модных брендов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Посетители эковыставки в Ташкенте
© Sputnik
Каждый желающий мог купить уникальные товары, многие из которых выполнены вручную. К примеру, самодельное мыло, вязанные шапочки, милые детские игрушки и даже серебряные украшения.
© SputnikИгрушки ручной работы
В Ташкенте проходит эковыставка модных брендов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Игрушки ручной работы
© Sputnik
© SputnikИгрушка ручной работы
В Ташкенте проходит эковыставка модных брендов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Игрушка ручной работы
© Sputnik
© SputnikУкрашения ручной работы
В Ташкенте проходит эковыставка модных брендов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Украшения ручной работы
© Sputnik
Здесь можно найти практически все: от ароматизированных свечей до фигурок аниме-героев и даже знаменитую шарманку с мелодией из Гарри Поттера.
© SputnikПосетительница выставки держит в руках знаменитую шарманку с мелодией из Гарри Поттера
 Посетитель выставки держит в руках знаменитую шарманку с мелодией из Гарри Поттера - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Посетительница выставки держит в руках знаменитую шарманку с мелодией из Гарри Поттера
© Sputnik
Желающие могли также попробовать вкусный свежезаваренный чай.
© SputnikЖелающие могли попробовать вкусный свежезаваренный чай
В Ташкенте проходит эковыставка модных брендов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Желающие могли попробовать вкусный свежезаваренный чай
© Sputnik
Для любителей рукоделия провели мастер-классы. Так, маленькие посетительницы выставки научились отливать свечи с собственным дизайном.
© SputnikМастер-класс для детей по изготовлению свечей
В Ташкенте проходит эковыставка модных брендов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
Мастер-класс для детей по изготовлению свечей
© Sputnik
Создание вещей вручную помогает сократить попадание вредных веществ в атмосферу, напоминают организаторы ярмарки. Зачастую небольшие бренды сильнее дорожат своей репутацией, поэтому стараются изготавливать товар из качественного и экологически чистого материала.

"Мы хотим вдохновить людей на совершение выбора в пользу локального, а не глобального. Ведь это один из способов уменьшения негативного воздействия человека на экологию", — рассказали организаторы выставки.

По словам организаторов, выставка также способствует развитию туристического потенциала Узбекистана, продвижению идеи ремесленничества, творческого самовыражения среди местных дизайнеров и производителей.
© SputnikВ Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов
В Ташкенте проходит эковыставка модных брендов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2023
В Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов
© Sputnik
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