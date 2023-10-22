В Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов — видео, фото
© SputnikВ Ташкенте проходит эковыставка локальных брендов
© Sputnik
Эксклюзив
Чтобы поддержать локальный бизнес, каждый желающий мог купить уникальные товары, многие из которых сделаны вручную.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Ташкенте прошла эковыставка локальных брендов, сообщает корреспондент Sputnik. Для представителей малого бизнеса ярмарка стала удобной площадкой, благодаря которой можно не только показать свой товар и найти новых клиентов, но и ознакомиться с продукцией коллег по цеху.
Основная идея экспозиции — показать современный образ вековых традиций.
На прилавках пестрели сумки, футболки, шарфы и даже тапочки, выполненные в национальном стиле.
© SputnikТканевые сумки ручной работы
Тканевые сумки ручной работы
© Sputnik
Посетители ярмарки, среди которых были гости из других стран, с удовольствием отмечали то, как красиво сочетается современный образ с вековыми традициями.
© SputnikПосетители эковыставки в Ташкенте
Посетители эковыставки в Ташкенте
© Sputnik
Каждый желающий мог купить уникальные товары, многие из которых выполнены вручную. К примеру, самодельное мыло, вязанные шапочки, милые детские игрушки и даже серебряные украшения.
© SputnikИгрушки ручной работы
Игрушки ручной работы
© Sputnik
© SputnikИгрушка ручной работы
Игрушка ручной работы
© Sputnik
© SputnikУкрашения ручной работы
Украшения ручной работы
© Sputnik
Здесь можно найти практически все: от ароматизированных свечей до фигурок аниме-героев и даже знаменитую шарманку с мелодией из Гарри Поттера.
© SputnikПосетительница выставки держит в руках знаменитую шарманку с мелодией из Гарри Поттера
Посетительница выставки держит в руках знаменитую шарманку с мелодией из Гарри Поттера
© Sputnik
Желающие могли также попробовать вкусный свежезаваренный чай.
© SputnikЖелающие могли попробовать вкусный свежезаваренный чай
Желающие могли попробовать вкусный свежезаваренный чай
© Sputnik
Для любителей рукоделия провели мастер-классы. Так, маленькие посетительницы выставки научились отливать свечи с собственным дизайном.
© SputnikМастер-класс для детей по изготовлению свечей
Мастер-класс для детей по изготовлению свечей
© Sputnik
Создание вещей вручную помогает сократить попадание вредных веществ в атмосферу, напоминают организаторы ярмарки. Зачастую небольшие бренды сильнее дорожат своей репутацией, поэтому стараются изготавливать товар из качественного и экологически чистого материала.
"Мы хотим вдохновить людей на совершение выбора в пользу локального, а не глобального. Ведь это один из способов уменьшения негативного воздействия человека на экологию", — рассказали организаторы выставки.
По словам организаторов, выставка также способствует развитию туристического потенциала Узбекистана, продвижению идеи ремесленничества, творческого самовыражения среди местных дизайнеров и производителей.
© SputnikВ Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов
В Ташкенте прошла эковыставка узбекских брендов
© Sputnik