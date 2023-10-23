https://uz.sputniknews.ru/20231023/izrail-udar-iran-xezbolla-vtoroy-front-40219880.html

Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" откроет второй фронт на севере — Баркат

Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" откроет второй фронт на севере — Баркат

По словам министра экономики и промышленности еврейского государства, у Тель-Авива "есть очень четкое послание" для своих врагов

2023-10-23T12:17+0500

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иран

израиль

сектор газа

в мире

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере. Об этом заявил министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат, сообщает РИА Новости.По словам политика, у Тель-Авива "есть очень четкое послание" для своих врагов.Он подчеркнул, что Израиль не ограничится уничтожением "Хезболлы", и подтвердил готовность ударить по Ирану.Посол Исламской Республики в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos предупредил, что если Тель-Авив совершит какое-то "безумие" против Ирана, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".

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