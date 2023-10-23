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Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" откроет второй фронт на севере — Баркат
Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" откроет второй фронт на севере — Баркат
По словам министра экономики и промышленности еврейского государства, у Тель-Авива "есть очень четкое послание" для своих врагов
2023-10-23T12:17+0500
2023-10-23T12:17+0500
2023-10-23T12:56+0500
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израиль
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере. Об этом заявил министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат, сообщает РИА Новости.По словам политика, у Тель-Авива "есть очень четкое послание" для своих врагов.Он подчеркнул, что Израиль не ограничится уничтожением "Хезболлы", и подтвердил готовность ударить по Ирану.Посол Исламской Республики в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos предупредил, что если Тель-Авив совершит какое-то "безумие" против Ирана, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".
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израиль иран хезболла удар второй фронт нир баркат министр экономики и промышленности еврейского государства в мире
израиль иран хезболла удар второй фронт нир баркат министр экономики и промышленности еврейского государства в мире
Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" откроет второй фронт на севере — Баркат
12:17 23.10.2023 (обновлено: 12:56 23.10.2023)
По словам министра экономики и промышленности еврейского государства, у Тель-Авива "есть очень четкое послание" для своих врагов.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере. Об этом заявил министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат, сообщает РИА Новости
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"План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль на всех фронтах. Если мы обнаружим, что они намереваются напасть на Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но и доберемся до головы змеи, которой является Иран", — сказал он.
По словам политика, у Тель-Авива "есть очень четкое послание" для своих врагов.
"Мы говорим им: посмотрите, что происходит в Газе, — с вами поступят так же, если вы нападете на нас. Мы собираемся стереть вас с лица Земли", — указал Баркат.
Он подчеркнул, что Израиль не ограничится уничтожением "Хезболлы", и подтвердил готовность ударить по Ирану.
Посол Исламской Республики в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos предупредил, что если Тель-Авив совершит какое-то "безумие" против Ирана, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".