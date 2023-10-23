Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231023/mchs-uzbekistan-pravila-bezopasnost-osenne-zimniy-period-40222303.html
МЧС Узбекистана напомнило правила безопасности в осенне-зимний период
МЧС Узбекистана напомнило правила безопасности в осенне-зимний период
Неправильная эксплуатация данных приборов может привести к пожарам, а также к отравлению угарным газом домовладельцев, — МЧС Узбекистна.
2023-10-23T12:29+0500
2023-10-23T13:03+0500
мчс узбекистана
газ
угарный газ
отопление
безопасность
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37548294_0:69:1200:744_1920x0_80_0_0_e7adbe5b382f8137f3c884942793fd68.jpg
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. МЧС Узбекистана предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых и других отопительных приборов, в том числе работающих на альтернативном топливе. Как пояснили в ведомстве, понижение температуры воздуха является причиной увеличения их использования. Несоблюдение мер безопасности, либо халатное отношение к ним приводит к пожарам, а также к отравлению угарным газом, подчеркнули в ведомстве, и попросили соблюдать основные из них:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37548294_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_2b53df72423569c6043ef086c397ff6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
угарный газ мчс узбекистана отопление газ обогреватель безопасность пожар осенне-зимний период правила
угарный газ мчс узбекистана отопление газ обогреватель безопасность пожар осенне-зимний период правила

МЧС Узбекистана напомнило правила безопасности в осенне-зимний период

12:29 23.10.2023 (обновлено: 13:03 23.10.2023)
CC0 / rawpixel.com / Горящая газовая плита.
Горящая газовая плита. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2023
CC0 / rawpixel.com /
Подписаться на
НовостиTelegram
Неправильная эксплуатация газовых и отопительных приборов может привести к пожарам, а также к отравлению угарным газом домовладельцев.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. МЧС Узбекистана предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых и других отопительных приборов, в том числе работающих на альтернативном топливе.
Как пояснили в ведомстве, понижение температуры воздуха является причиной увеличения их использования.
Несоблюдение мер безопасности, либо халатное отношение к ним приводит к пожарам, а также к отравлению угарным газом, подчеркнули в ведомстве, и попросили соблюдать основные из них:
не пользоваться неисправными, самодельными и нестандартными газовыми и другими отопительными приборами;
в жилых домах не оставлять без надзора газовые отопительные приборы в ночное время суток;
не пользоваться газовыми плитами, имеющимися на кухне в целях отопления помещений;
с привлечением специализированных организаций своевременно производить очистку дымоходов, а также следить за исправностью отопительных печей и их дымоходов, не допускать их перекрывание различными предметами и заслонками;
не хранить сгораемые предметы вблизи отопительных печей и обогревательных приборов;
использовать отопительные приборы в условиях, соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей;
запрещается подсоединение к газовым приборам и оборудованию нестандартных резиновых шлангов;
при обнаружении запаха и утечки газа не пользоваться электрическим оборудованием, приборами и открытым пламенем. Немедленно проветрите помещение и сообщите об этом в газо-аварийную службу.

"Соблюдая данные правила, вы защитите себя и своих близких, а также свое жилье от последствий несчастных случаев", — подчеркнули в МЧС.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0