https://uz.sputniknews.ru/20231023/mchs-uzbekistan-pravila-bezopasnost-osenne-zimniy-period-40222303.html

МЧС Узбекистана напомнило правила безопасности в осенне-зимний период

МЧС Узбекистана напомнило правила безопасности в осенне-зимний период

Неправильная эксплуатация данных приборов может привести к пожарам, а также к отравлению угарным газом домовладельцев, — МЧС Узбекистна.

2023-10-23T12:29+0500

2023-10-23T12:29+0500

2023-10-23T13:03+0500

мчс узбекистана

газ

угарный газ

отопление

безопасность

пожар

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. МЧС Узбекистана предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых и других отопительных приборов, в том числе работающих на альтернативном топливе. Как пояснили в ведомстве, понижение температуры воздуха является причиной увеличения их использования. Несоблюдение мер безопасности, либо халатное отношение к ним приводит к пожарам, а также к отравлению угарным газом, подчеркнули в ведомстве, и попросили соблюдать основные из них:

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