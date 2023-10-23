МЧС Узбекистана напомнило правила безопасности в осенне-зимний период
12:29 23.10.2023 (обновлено: 13:03 23.10.2023)
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Неправильная эксплуатация газовых и отопительных приборов может привести к пожарам, а также к отравлению угарным газом домовладельцев.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. МЧС Узбекистана предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых и других отопительных приборов, в том числе работающих на альтернативном топливе.
Как пояснили в ведомстве, понижение температуры воздуха является причиной увеличения их использования.
Несоблюдение мер безопасности, либо халатное отношение к ним приводит к пожарам, а также к отравлению угарным газом, подчеркнули в ведомстве, и попросили соблюдать основные из них:
не пользоваться неисправными, самодельными и нестандартными газовыми и другими отопительными приборами;
в жилых домах не оставлять без надзора газовые отопительные приборы в ночное время суток;
не пользоваться газовыми плитами, имеющимися на кухне в целях отопления помещений;
с привлечением специализированных организаций своевременно производить очистку дымоходов, а также следить за исправностью отопительных печей и их дымоходов, не допускать их перекрывание различными предметами и заслонками;
не хранить сгораемые предметы вблизи отопительных печей и обогревательных приборов;
использовать отопительные приборы в условиях, соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей;
запрещается подсоединение к газовым приборам и оборудованию нестандартных резиновых шлангов;
при обнаружении запаха и утечки газа не пользоваться электрическим оборудованием, приборами и открытым пламенем. Немедленно проветрите помещение и сообщите об этом в газо-аварийную службу.
"Соблюдая данные правила, вы защитите себя и своих близких, а также свое жилье от последствий несчастных случаев", — подчеркнули в МЧС.