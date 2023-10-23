https://uz.sputniknews.ru/20231023/minstroy-rf-chislo-stroiteley-migrantov-40245634.html

Минстрой РФ назвал число строителей-мигрантов в стране

Минстрой РФ назвал число строителей-мигрантов в стране

Всего в России в сфере строительства, ЖКХ и управления оборота недвижимости работает свыше 10 млн. человек, включая трудовых мигрантов, уточнили в министерстве.

2023-10-23T18:45+0500

2023-10-23T18:45+0500

2023-10-23T18:51+0500

узбекистан

миграция

трудовая миграция

россия

строительство

мигранты

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МОСКВА, 23 окт – Sputnik. В России в общем счете в сфере строительства трудится около 800 тыс. трудовых мигрантов, сообщил в интервью РИА Недвижимость первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. По данным министерства, всего в стране, по подсчетам Росстата, в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости работает 10,1 миллиона человек. Министр уточнил также, что в России в настоящее время свободно около 200 тыс. вакансий в строительной сфере.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Ранее агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана опубликовало данные, согласно которым количество узбекистанцев, трудоустроенных через оргнабор, с весны выросло 12 раз. За первые восемь месяцев текущего года на работу в Россию через оргнабор выехали более 20 тысяч граждан республики.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе — июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.В середине августа прошлого года Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60 % из этого числа работают в РФ.

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