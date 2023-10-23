https://uz.sputniknews.ru/20231023/minstroy-rf-chislo-stroiteley-migrantov-40245634.html
Минстрой РФ назвал число строителей-мигрантов в стране
Минстрой РФ назвал число строителей-мигрантов в стране
Всего в России в сфере строительства, ЖКХ и управления оборота недвижимости работает свыше 10 млн. человек, включая трудовых мигрантов, уточнили в министерстве.
2023-10-23T18:45+0500
2023-10-23T18:45+0500
2023-10-23T18:51+0500
узбекистан
миграция
трудовая миграция
россия
строительство
мигранты
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МОСКВА, 23 окт – Sputnik. В России в общем счете в сфере строительства трудится около 800 тыс. трудовых мигрантов, сообщил в интервью РИА Недвижимость первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. По данным министерства, всего в стране, по подсчетам Росстата, в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости работает 10,1 миллиона человек. Министр уточнил также, что в России в настоящее время свободно около 200 тыс. вакансий в строительной сфере.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Ранее агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана опубликовало данные, согласно которым количество узбекистанцев, трудоустроенных через оргнабор, с весны выросло 12 раз. За первые восемь месяцев текущего года на работу в Россию через оргнабор выехали более 20 тысяч граждан республики.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе — июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.В середине августа прошлого года Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60 % из этого числа работают в РФ.
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россия министерство строительства замминистра александр ломакин трудовые мигранты строители статистика оргнабор узбекистан
россия министерство строительства замминистра александр ломакин трудовые мигранты строители статистика оргнабор узбекистан
Минстрой РФ назвал число строителей-мигрантов в стране
18:45 23.10.2023 (обновлено: 18:51 23.10.2023)
Всего в России в сфере строительства, ЖКХ и управления оборота недвижимости работает свыше 10 млн. человек, включая трудовых мигрантов, уточнили в министерстве.
МОСКВА, 23 окт – Sputnik. В России в общем счете в сфере строительства трудится около 800 тыс. трудовых мигрантов, сообщил в интервью РИА Недвижимость первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.
По данным министерства, всего в стране, по подсчетам Росстата, в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости работает 10,1 миллиона человек.
"Из них, конечно, львиная доля людей занимается созданием продукта, то есть рабочих 70-80% в любой организации, а остальные - это то, что обычно называют бэк-офисом, то есть юристы, менеджеры, бухгалтеры и так далее. Более точную цифру я вам назвать пока не могу, мы как раз с Росстатом думаем, как уточнить информацию, поступающую к нам в рамках отчетов компаний по ОКВЭД. Количество мигрантов мы оцениваем примерно в 800 тысяч человек, и именно они занимаются на стройках низкоквалифицированной работой", – сказал Ломакин.
Министр уточнил также, что в России в настоящее время свободно около 200 тыс. вакансий в строительной сфере.
"Но с учетом постоянно увеличивающихся объемов стройки в стране мы понимаем, что, конечно, дефицит (кадров – ред.) по факту больше будет, чем 200 тысяч", – констатировал чиновник.
Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.
Ранее агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана опубликовало данные, согласно которым количество узбекистанцев, трудоустроенных через оргнабор, с весны выросло 12 раз. За первые восемь месяцев текущего года на работу в Россию через оргнабор выехали более 20 тысяч граждан республики.
Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.
В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.
В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.
В январе — июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.
В середине августа прошлого года Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60 % из этого числа работают в РФ.