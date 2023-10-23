https://uz.sputniknews.ru/20231023/otel-v-aeroportu-tashkenta-vystavili-na-auktsion-40243846.html
Отель в аэропорту Ташкента выставили на аукцион
Отель в аэропорту Ташкента выставили на аукцион
Расположен отель в стерильной зоне международного зала вылета и предназначен для транзитных пассажиров.
2023-10-23T17:51+0500
2023-10-23T17:51+0500
2023-10-23T17:51+0500
узбекистан
общество
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аэропорт ташкента
uzbekistan airports
отель
аукцион
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В аэропорту Ташкента откроется отель для транзитных пассажиров, сообщает пресс-служба АО "Uzbekistan Airports".Здание отеля расположено в стерильной зоне международного зала вылета. В данный момент отель полностью достроен и готов к эксплуатации, уточнили в пресс-службе.Поэтому здание выставили на аукцион на электронной площадке E-auksion.uz. Стартовая стоимость лота – 1 млрд 296 млн сумов.Принять участие в аукционе могут компании, соответствующие техническому заданию, размещенному на сайте, срок окончания приема заявок – 30 ноября.Как сообщили в пресс-службе, отеле построено 24 капсул на двух этажах, для посетителей предусмотрены информационное табло, санузлы и душевая, круглосуточный ресепшн и система индивидуального приглашения на посадку. Отель выполнен в восточном стиле по проекту известного художника Бобура Исмаилова.
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узбекистан ташкент общество аэропорт ташкента отель аукцион uzbekistan airpots
узбекистан ташкент общество аэропорт ташкента отель аукцион uzbekistan airpots
Отель в аэропорту Ташкента выставили на аукцион
Расположен отель в стерильной зоне международного зала вылета и предназначен для транзитных пассажиров.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
В аэропорту Ташкента откроется отель для транзитных пассажиров, сообщает
пресс-служба АО "Uzbekistan Airports".
Здание отеля расположено в стерильной зоне международного зала вылета. В данный момент отель полностью достроен и готов к эксплуатации, уточнили в пресс-службе.
"Компания "Uzbekistan Airports" ищет арендатора – профессионального отельера, который полностью возьмет на себя управление отелем", - говорится в сообщении пресс-службы.
Поэтому здание выставили на аукцион на электронной площадке E-auksion.uz. Стартовая стоимость лота – 1 млрд 296 млн сумов.
Принять участие в аукционе могут компании, соответствующие техническому заданию, размещенному на сайте, срок окончания приема заявок – 30 ноября.
Как сообщили в пресс-службе, отеле построено 24 капсул на двух этажах, для посетителей предусмотрены информационное табло, санузлы и душевая, круглосуточный ресепшн и система индивидуального приглашения на посадку. Отель выполнен в восточном стиле по проекту известного художника Бобура Исмаилова.