https://uz.sputniknews.ru/20231023/preimuschestva-elektronnoy-birji-truda-eaes-40239098.html
В чем преимущества электронной биржи труда ЕАЭС — Минтруд
В чем преимущества электронной биржи труда ЕАЭС — Минтруд
Электронная биржа труда, разрабатываемая в ЕАЭС, улучшит условия трансграничной занятости, подчеркнули в министерстве труда и занятости Казахстана.
2023-10-23T16:27+0500
2023-10-23T16:27+0500
2023-10-23T16:36+0500
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еаэс
работа
трудоустройство
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Электронная биржа труда, разрабатываемая сейчас в странах Евразийского экономического союза ЕАЭС, улучшит условия трансграничного трудоустройства в ЕАЭС, сообщили РИА Новости в Министерстве труда и занятости Казахстана.Министерство, в частности, перечислило следующие основные преимущества электронной биржи труда ЕАЭС:Также новый сервис создает возможность получить необходимую информацию о рынке труда и занятости в определенном регионе страны-члена Союза, говорится в сообщении.По данным ведомства, в странах Евразийского экономического союза проживают 93 миллиона трудоспособных граждан, и для них созданы равные условия труда в любой стране объединения.Эти условия основаны на соглашениях, которые поэтапно подписываются в рамках ЕАЭС. В частности, в 2023 году в Союзе было подписано соглашение о взаимном признании ученых степеней и дипломов.Напоминаем, что соглашение о взаимном признании пенсий в ЕАЭС вступило в силу 1 января 2021 года. Это дает гражданам стран объединения право на получение пенсии, равной пенсии граждан страны, где они работают.
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евразийский экономический союз еаэс министерство труда казахстана минтруд единая электронная биржа труда трудоустройство трудовая миграция движение рабочей силы
евразийский экономический союз еаэс министерство труда казахстана минтруд единая электронная биржа труда трудоустройство трудовая миграция движение рабочей силы
В чем преимущества электронной биржи труда ЕАЭС — Минтруд
16:27 23.10.2023 (обновлено: 16:36 23.10.2023)
Электронная биржа труда, разрабатываемая в ЕАЭС, улучшит условия трансграничной занятости, подчеркнули в министерстве труда и занятости Казахстана.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Электронная биржа труда, разрабатываемая сейчас в странах Евразийского экономического союза ЕАЭС, улучшит условия трансграничного трудоустройства в ЕАЭС, сообщили РИА Новости в Министерстве труда и занятости Казахстана.
"Евразийская электронная биржа труда развивается по инициативе Казахстана и с учетом потребностей национальных экономик. Она направлена на повышение мобильности и эффективности использования трудовых ресурсов государств-членов ВЭО", — говорится в сообщении.
Министерство, в частности, перечислило следующие основные преимущества электронной биржи труда ЕАЭС:
для граждан стран-участниц ЕАЭС улучшатся возможности и условия для трансграничного трудоустройства;
ЕАЭС предоставит дополнительный, законный и эффективный инструмент рекрутинга для бизнес-сообщества;
будет создана технологическая база для государств-членов Союза для привлечения дополнительной рабочей силы в свою экономику, развития форм удаленной занятости, а также цифровизации сферы труда и занятости в ВК в будущем.
Также новый сервис создает возможность получить необходимую информацию о рынке труда и занятости в определенном регионе страны-члена Союза, говорится в сообщении.
По данным ведомства, в странах Евразийского экономического союза проживают 93 миллиона трудоспособных граждан, и для них созданы равные условия труда в любой стране объединения.
Эти условия основаны на соглашениях, которые поэтапно подписываются в рамках ЕАЭС. В частности, в 2023 году в Союзе было подписано соглашение о взаимном признании ученых степеней и дипломов.
"Документы об образовании по многим специальностям (кроме педагогической, юридической, медицинской и фармацевтической) взаимно признаются на территориях государств-членов ЕАЭС, что освобождает трудовых мигрантов от прохождения длительных и дорогостоящих процедур признания документов", — говорится в докладе.
Напоминаем, что соглашение о взаимном признании пенсий в ЕАЭС вступило в силу 1 января 2021 года. Это дает гражданам стран объединения право на получение пенсии, равной пенсии граждан страны, где они работают.