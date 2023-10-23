https://uz.sputniknews.ru/20231023/preimuschestva-elektronnoy-birji-truda-eaes-40239098.html

В чем преимущества электронной биржи труда ЕАЭС — Минтруд

В чем преимущества электронной биржи труда ЕАЭС — Минтруд

Электронная биржа труда, разрабатываемая в ЕАЭС, улучшит условия трансграничной занятости, подчеркнули в министерстве труда и занятости Казахстана.

2023-10-23T16:27+0500

2023-10-23T16:27+0500

2023-10-23T16:36+0500

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Электронная биржа труда, разрабатываемая сейчас в странах Евразийского экономического союза ЕАЭС, улучшит условия трансграничного трудоустройства в ЕАЭС, сообщили РИА Новости в Министерстве труда и занятости Казахстана.Министерство, в частности, перечислило следующие основные преимущества электронной биржи труда ЕАЭС:Также новый сервис создает возможность получить необходимую информацию о рынке труда и занятости в определенном регионе страны-члена Союза, говорится в сообщении.По данным ведомства, в странах Евразийского экономического союза проживают 93 миллиона трудоспособных граждан, и для них созданы равные условия труда в любой стране объединения.Эти условия основаны на соглашениях, которые поэтапно подписываются в рамках ЕАЭС. В частности, в 2023 году в Союзе было подписано соглашение о взаимном признании ученых степеней и дипломов.Напоминаем, что соглашение о взаимном признании пенсий в ЕАЭС вступило в силу 1 января 2021 года. Это дает гражданам стран объединения право на получение пенсии, равной пенсии граждан страны, где они работают.

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