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https://uz.sputniknews.ru/20231023/prognoz-pogoda-tashkent-23-oktyabr-2023-40205369.html
Будет ли дождь — погода в Ташкенте на 23 октября
Будет ли дождь — погода в Ташкенте на 23 октября
По данным Узгидромета, в столице Узбекистана ожидается переменная облачность
2023-10-23T05:12+0500
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, временами дождь, сообщает Узгидромет. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью — 10-12, днем 14-16 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет переменная облачность дождь ветер 23 октября 2023
узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет переменная облачность дождь ветер 23 октября 2023

Будет ли дождь — погода в Ташкенте на 23 октября

05:12 23.10.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановСквер Амира Темура.
Сквер Амира Темура. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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По данным Узгидромета, в столице Узбекистана ожидается переменная облачность.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, временами дождь, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью — 10-12, днем 14-16 градусов тепла.
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