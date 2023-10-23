https://uz.sputniknews.ru/20231023/prognoz-pogoda-tashkent-23-oktyabr-2023-40205369.html

Будет ли дождь — погода в Ташкенте на 23 октября

Будет ли дождь — погода в Ташкенте на 23 октября

По данным Узгидромета, в столице Узбекистана ожидается переменная облачность

2023-10-23T05:12+0500

2023-10-23T05:12+0500

2023-10-23T05:12+0500

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, временами дождь, сообщает Узгидромет. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью — 10-12, днем 14-16 градусов тепла.

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