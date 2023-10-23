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Будет ли дождь — погода в Ташкенте на 23 октября
Будет ли дождь — погода в Ташкенте на 23 октября
По данным Узгидромета, в столице Узбекистана ожидается переменная облачность
2023-10-23T05:12+0500
2023-10-23T05:12+0500
2023-10-23T05:12+0500
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, временами дождь, сообщает Узгидромет. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью — 10-12, днем 14-16 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет переменная облачность дождь ветер 23 октября 2023
узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет переменная облачность дождь ветер 23 октября 2023
Будет ли дождь — погода в Ташкенте на 23 октября
По данным Узгидромета, в столице Узбекистана ожидается переменная облачность.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, временами дождь, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью — 10-12, днем 14-16 градусов тепла.