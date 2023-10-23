https://uz.sputniknews.ru/20231023/red-wings-novyy-reys-samarkand-kazan-40227834.html

Российская авиакомпания свяжет Самарканд и Казань — расписание полетов

Российская авиакомпания свяжет Самарканд и Казань — расписание полетов

Самарканд и Казань будут связаны прямыми рейсами на регулярной основе.

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запускает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань – Самарканд – Казань, говорится в сообщении Uzbekistan Airports.Их планируют начать с 30 октября. Ожидается, что пассажирские рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю по понедельникам на самолетах типа SU95.Для справки: RedWings — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. На сегодняшний день авиаперевозчик совершает рейсы из пяти городов Узбекистана в пять городов России.

узбекистан

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казань

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