https://uz.sputniknews.ru/20231023/red-wings-novyy-reys-samarkand-kazan-40227834.html
Российская авиакомпания свяжет Самарканд и Казань — расписание полетов
Российская авиакомпания свяжет Самарканд и Казань — расписание полетов
Самарканд и Казань будут связаны прямыми рейсами на регулярной основе.
2023-10-23T12:42+0500
2023-10-23T12:42+0500
2023-10-23T12:50+0500
узбекистан
россия
казань
самарканд
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новый рейс
red wings
расписание
прямой рейс
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запускает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань – Самарканд – Казань, говорится в сообщении Uzbekistan Airports.Их планируют начать с 30 октября. Ожидается, что пассажирские рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю по понедельникам на самолетах типа SU95.Для справки: RedWings — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. На сегодняшний день авиаперевозчик совершает рейсы из пяти городов Узбекистана в пять городов России.
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узбекистан россия самарканд казань red wings авиакомпания авиасообщение прямой рейс 30 октября понедельник пассажирский рейс самолет
узбекистан россия самарканд казань red wings авиакомпания авиасообщение прямой рейс 30 октября понедельник пассажирский рейс самолет
Российская авиакомпания свяжет Самарканд и Казань — расписание полетов
12:42 23.10.2023 (обновлено: 12:50 23.10.2023)
Самарканд и Казань будут связаны прямыми рейсами на регулярной основе.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik
. Российская авиакомпания Red Wings запускает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань – Самарканд – Казань, говорится в сообщении Uzbekistan Airports
.
Их планируют начать с 30 октября.
Ожидается, что пассажирские рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю по понедельникам на самолетах типа SU95.
Для справки: RedWings — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. На сегодняшний день авиаперевозчик совершает рейсы из пяти городов Узбекистана в пять городов России.