https://uz.sputniknews.ru/20231023/rossiya-investitsii-osnovnoy-kapital-uzbekistan-40238202.html
Россия оказалась в числе лидеров по инвестициям в основной капитал Узбекистана
Россия оказалась в числе лидеров по инвестициям в основной капитал Узбекистана
За 9 месяцев 2023 года Узбекистан освоил 226,6 трлн сумов инвестиций в основной капитал, из них 104,4 трлн — это иностранные инвестиции и кредиты
2023-10-23T16:43+0500
2023-10-23T16:43+0500
2023-10-23T16:57+0500
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германия
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Доля российских инвестиций в основном капитале Узбекистана за 9 месяцев текущего года составила 15,9 % от общего объема, сообщает Агентство статистики. Это порядка 16,6 трлн сумов. Десятку лидеров стран-инвесторов возглавляет Китай, ему принадлежит 24,5%, на втором месте Россия — 15,9%, на третьем месте Саудовская Аравия — 7%. Далее идут Турция — 6%, Кипр — 4,1 %, ОАЭ — 3,7%, Германия — 3,5 %, США — 3,3 %, Швейцария — 3,4 % и Сингапур — 2,2 %.Больше всего иностранных инвестиций в обрабатывающей промышленности — 41 % от общей суммы инвестиций (около 42,8 трлн сумов). Распределение иностранных инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:При этом Россия по-прежнему сохраняет за собой лидерство по открытию предприятий на территории Узбекистана. Напомним, по данным Агентства статистики на 1 сентября текущего года на территории республики функционируют 2 849 предприятий с участием российского капитала.
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узбекистан россия экономика инвестиции основной капитал кредиты инвесторы китай саудовская аравия турция кипр германия швейцария сингапур сша
узбекистан россия экономика инвестиции основной капитал кредиты инвесторы китай саудовская аравия турция кипр германия швейцария сингапур сша
Россия оказалась в числе лидеров по инвестициям в основной капитал Узбекистана
16:43 23.10.2023 (обновлено: 16:57 23.10.2023)
За 9 месяцев 2023 года Узбекистан освоил 226,6 трлн сумов инвестиций в основной капитал, из них 104,4 трлн — это иностранные инвестиции и кредиты.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Доля российских инвестиций в основном капитале Узбекистана за 9 месяцев текущего года составила 15,9 % от общего объема, сообщает Агентство статистики
. Это порядка 16,6 трлн сумов.
Десятку лидеров стран-инвесторов возглавляет Китай, ему принадлежит 24,5%, на втором месте Россия — 15,9%, на третьем месте Саудовская Аравия — 7%.
Далее идут Турция — 6%, Кипр — 4,1 %, ОАЭ — 3,7%, Германия — 3,5 %, США — 3,3 %, Швейцария — 3,4 % и Сингапур — 2,2 %.
Больше всего иностранных инвестиций в обрабатывающей промышленности — 41 % от общей суммы инвестиций (около 42,8 трлн сумов).
Распределение иностранных инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:
обрабатывающая промышленность — 41% (42,8 трлн сумов);
горнодобывающая промышленность — 15,5 % (16,18 трлн сумов);
электро- и газоснабжение — 13,9 % (14,51 трлн сумов);
перевозка и хранение — 7,5 % (7,83 трлн сумов);
сельское хозяйство — 5,5 % (5,74 трлн сумов);
строительство — 3 % (3,13 трлн сумов);
информация и связь — 2,6 % (2,71 трлн сумов);
водоснабжение и канализация — 2,4 % (2,51 трлн сумов);
здравоохранение — 1,3 % (1,36 трлн сумов);
другие виды деятельности — 7,3 % (7,62 трлн сумов).
При этом Россия по-прежнему сохраняет за собой лидерство по открытию предприятий на территории Узбекистана. Напомним, по данным Агентства статистики
на 1 сентября текущего года на территории республики функционируют 2 849 предприятий с участием российского капитала.