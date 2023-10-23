https://uz.sputniknews.ru/20231023/rossiya-investitsii-osnovnoy-kapital-uzbekistan-40238202.html

Россия оказалась в числе лидеров по инвестициям в основной капитал Узбекистана

Россия оказалась в числе лидеров по инвестициям в основной капитал Узбекистана

За 9 месяцев 2023 года Узбекистан освоил 226,6 трлн сумов инвестиций в основной капитал, из них 104,4 трлн — это иностранные инвестиции и кредиты

2023-10-23T16:43+0500

2023-10-23T16:43+0500

2023-10-23T16:57+0500

узбекистан

россия

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инвестиции

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кредит

промышленность

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германия

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Доля российских инвестиций в основном капитале Узбекистана за 9 месяцев текущего года составила 15,9 % от общего объема, сообщает Агентство статистики. Это порядка 16,6 трлн сумов. Десятку лидеров стран-инвесторов возглавляет Китай, ему принадлежит 24,5%, на втором месте Россия — 15,9%, на третьем месте Саудовская Аравия — 7%. Далее идут Турция — 6%, Кипр — 4,1 %, ОАЭ — 3,7%, Германия — 3,5 %, США — 3,3 %, Швейцария — 3,4 % и Сингапур — 2,2 %.Больше всего иностранных инвестиций в обрабатывающей промышленности — 41 % от общей суммы инвестиций (около 42,8 трлн сумов). Распределение иностранных инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:При этом Россия по-прежнему сохраняет за собой лидерство по открытию предприятий на территории Узбекистана. Напомним, по данным Агентства статистики на 1 сентября текущего года на территории республики функционируют 2 849 предприятий с участием российского капитала.

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