https://uz.sputniknews.ru/20231023/tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-lokatsii-40226349.html

Два района Ташкента останутся без горячей воды — локации

Два района Ташкента останутся без горячей воды — локации

В некоторых локациях Шайхантахурского и Чиланзарского районов приостановят подачу горячей воды

2023-10-23T11:56+0500

2023-10-23T11:56+0500

2023-10-23T12:09+0500

узбекистан

ташкент

горячая вода

отключение воды

ремонт

шайхантахурский район

чиланзарский район

оборудование

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Сегодня жители Шайхантахурского и Чиланзарского районов Ташкента временно останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.Воды не будет:Причина отключения — проведение ремонтных работ на тепловых сетях и замена сопутствующего оборудования по улице Ходжаева.Возобновить подачу планируют до 21.00 сегодняшнего дня.

узбекистан

ташкент

шайхантахурский район

чиланзарский район

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узбекистан ташкент горячая вода отключение чиланзарский район шайхантахурский район ремонтные работы оборудование тепловые сети