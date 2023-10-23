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https://uz.sputniknews.ru/20231023/tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-lokatsii-40226349.html
Два района Ташкента останутся без горячей воды — локации
Два района Ташкента останутся без горячей воды — локации
В некоторых локациях Шайхантахурского и Чиланзарского районов приостановят подачу горячей воды
2023-10-23T11:56+0500
2023-10-23T12:09+0500
узбекистан
ташкент
горячая вода
отключение воды
ремонт
шайхантахурский район
чиланзарский район
оборудование
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Сегодня жители Шайхантахурского и Чиланзарского районов Ташкента временно останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.Воды не будет:Причина отключения — проведение ремонтных работ на тепловых сетях и замена сопутствующего оборудования по улице Ходжаева.Возобновить подачу планируют до 21.00 сегодняшнего дня.
узбекистан
ташкент
шайхантахурский район
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узбекистан ташкент горячая вода отключение чиланзарский район шайхантахурский район ремонтные работы оборудование тепловые сети
узбекистан ташкент горячая вода отключение чиланзарский район шайхантахурский район ремонтные работы оборудование тепловые сети

Два района Ташкента останутся без горячей воды — локации

11:56 23.10.2023 (обновлено: 12:09 23.10.2023)
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧеловек моет руки.
Человек моет руки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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В некоторых локациях Шайхантахурского и Чиланзарского районов приостановят подачу горячей воды.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Сегодня жители Шайхантахурского и Чиланзарского районов Ташкента временно останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.
Воды не будет:
Шайхантахурский район: массив Караташ, Чорсу и Бешагач;
Чиланзарский район: массив Алмазар.
Причина отключения — проведение ремонтных работ на тепловых сетях и замена сопутствующего оборудования по улице Ходжаева.
Возобновить подачу планируют до 21.00 сегодняшнего дня.
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