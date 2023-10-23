https://uz.sputniknews.ru/20231023/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvo-turizm-40218561.html
Узбекистан-Беларусь: сотрудничество в сфере туризма развивается
Узбекистан-Беларусь: сотрудничество в сфере туризма развивается
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик высоко оценил проделанную в Узбекистане работу в сфере туризма
2023-10-23T09:07+0500
2023-10-23T09:07+0500
2023-10-23T09:28+0500
узбекистан
туризм
беларусь
сотрудничество
туристы
самарканд
минск
олег андрейчик
умид шадиев
встреча
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев встретился с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Олегом Андрейчиком, сообщает пресс-служба комитета. Олег Андрейчик высоко оценил проделанную за короткий период работу в сфере туризма в Узбекистане. Особое внимание в ходе встречи он уделил роли транспортной логистики в увеличении числа туристов и подчеркнул необходимость проработки вопроса открытия прямых рейсов между Самаркандом и Минском. Говорили также и о проведении рекламных мероприятий по наполнению данных рейсов.По итогам встречи достигнута договоренность о налаживании прочных контактов между узбекскими и белорусскими туристическими компаниями, совместной разработке турпродуктов с целью увеличения туристического потока.
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узбекистан беларусь сотрудничество туризм встреча комитет по туризму председатель умид шадиев заместитель министра спорта и туризма беларуси олег андрейчик транспортная логистика прямой рейс самарканд минск рекламные мероприятия туристический поток турпродукт
узбекистан беларусь сотрудничество туризм встреча комитет по туризму председатель умид шадиев заместитель министра спорта и туризма беларуси олег андрейчик транспортная логистика прямой рейс самарканд минск рекламные мероприятия туристический поток турпродукт
Узбекистан-Беларусь: сотрудничество в сфере туризма развивается
09:07 23.10.2023 (обновлено: 09:28 23.10.2023)
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик высоко оценил проделанную в Узбекистане работу в сфере туризма.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев встретился с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Олегом Андрейчиком, сообщает пресс-служба комитета
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Олег Андрейчик высоко оценил проделанную за короткий период работу в сфере туризма в Узбекистане. Особое внимание в ходе встречи он уделил роли транспортной логистики в увеличении числа туристов и подчеркнул необходимость проработки вопроса открытия прямых рейсов между Самаркандом и Минском. Говорили также и о проведении рекламных мероприятий по наполнению данных рейсов.
По итогам встречи достигнута договоренность о налаживании прочных контактов между узбекскими и белорусскими туристическими компаниями, совместной разработке турпродуктов с целью увеличения туристического потока.