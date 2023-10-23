https://uz.sputniknews.ru/20231023/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvo-turizm-40218561.html

Узбекистан-Беларусь: сотрудничество в сфере туризма развивается

Узбекистан-Беларусь: сотрудничество в сфере туризма развивается

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик высоко оценил проделанную в Узбекистане работу в сфере туризма

2023-10-23T09:07+0500

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2023-10-23T09:28+0500

узбекистан

туризм

беларусь

сотрудничество

туристы

самарканд

минск

олег андрейчик

умид шадиев

встреча

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев встретился с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Олегом Андрейчиком, сообщает пресс-служба комитета. Олег Андрейчик высоко оценил проделанную за короткий период работу в сфере туризма в Узбекистане. Особое внимание в ходе встречи он уделил роли транспортной логистики в увеличении числа туристов и подчеркнул необходимость проработки вопроса открытия прямых рейсов между Самаркандом и Минском. Говорили также и о проведении рекламных мероприятий по наполнению данных рейсов.По итогам встречи достигнута договоренность о налаживании прочных контактов между узбекскими и белорусскими туристическими компаниями, совместной разработке турпродуктов с целью увеличения туристического потока.

узбекистан

беларусь

самарканд

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