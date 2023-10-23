https://uz.sputniknews.ru/20231023/uzbekistan-pogoda-24-oktyabrya-40240254.html

В основном без осадков — прогноз погоды в Узбекистане на 24 октября

В основном без осадков — прогноз погоды в Узбекистане на 24 октября

Узидромет сообщил о том, какая погода прогнозируется во вторник

2023-10-23T16:56+0500

2023-10-23T16:56+0500

2023-10-23T16:56+0500

узбекистан

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прогноз

дождь

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Завтра, 24 октября, по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям ночью и утром возможен дождь, по горным районам местами могут быть осадки, сообщают синоптики.Ветер по территории всей страны восточный 7-12 м/с, лишь в столичном регионе скорость ветра меньше — 3-8 м/с.Температура воздуха в разрезе регионов следующая:

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