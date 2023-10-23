https://uz.sputniknews.ru/20231023/uzbekistan-pogoda-24-oktyabrya-40240254.html
В основном без осадков — прогноз погоды в Узбекистане на 24 октября
В основном без осадков — прогноз погоды в Узбекистане на 24 октября
Узидромет сообщил о том, какая погода прогнозируется во вторник
2023-10-23T16:56+0500
2023-10-23T16:56+0500
2023-10-23T16:56+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Завтра, 24 октября, по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям ночью и утром возможен дождь, по горным районам местами могут быть осадки, сообщают синоптики.Ветер по территории всей страны восточный 7-12 м/с, лишь в столичном регионе скорость ветра меньше — 3-8 м/с.Температура воздуха в разрезе регионов следующая:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды прогноз дождь каракалпакстан хорезмская область бухарская область навоийская область ташкентская область самаркандская область джизакская область сырдарьинская область кашкадарьинская область сурхандарьинская область андижанская область наманганская область ферганская область горные районы
узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды прогноз дождь каракалпакстан хорезмская область бухарская область навоийская область ташкентская область самаркандская область джизакская область сырдарьинская область кашкадарьинская область сурхандарьинская область андижанская область наманганская область ферганская область горные районы
В основном без осадков — прогноз погоды в Узбекистане на 24 октября
Узидромет сообщил о том, какая погода прогнозируется во вторник.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Завтра, 24 октября, по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям ночью и утром возможен дождь, по горным районам местами могут быть осадки, сообщают синоптики
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Ветер по территории всей страны восточный 7-12 м/с, лишь в столичном регионе скорость ветра меньше — 3-8 м/с.
Температура воздуха в разрезе регионов следующая:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 0-5, днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 3-8, днем 22-27 градусов выше нуля;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 5-10, днем 17-22 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 7-12, днем 22-27 градусов;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 5-10, днем 15-20 градусов выше нуля;
по горным районам: ночью 0-5, днем 12-17 градусов тепла.