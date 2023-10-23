https://uz.sputniknews.ru/20231023/uzbekistan-turisty-turizm-vyezd-infografika-40228537.html

Куда чаще всего выезжали узбекистанцы, чтобы отдохнуть

Куда чаще всего выезжали узбекистанцы, чтобы отдохнуть

В январе — сентябре 2023 года за границу в туристических целях из Узбекистана выехали 3 млн 400 тыс. человек

2023-10-23T16:19+0500

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2023-10-23T16:28+0500

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Чаще всего узбекистанцы выезжали в соседний Кыргызстан, эту страну посетили 1 млн 390 тыс. 800 человек.На втором месте по количеству туристов из Узбекистана — Таджикистан, здесь побывали 820 тыс. 600 человек. Замыкают пятерку стран-лидеров Казахстан — 565 тыс. 200, Россия — 167 тыс. и Турция — 147 тыс. 300 человек.Чуть меньше туристов из Узбекистана было в ОАЭ — 90 тыс. 700 человек, Саудовской Аравии — 48 тыс. 400, Кувейте — 30 тыс. 600 и Египте — 20 тыс. 200.Наименее востребованными среди узбекистанцев оказались Азербайджан — 14 тыс. 500 туристов, Южная Корея — 12 тыс. 900, США — 10 тыс. 300 и Индия — 7 тыс. 400 туристов.

узбекистан

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таджикистан

саудовская аравия

кувейт

египет

южная корея

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