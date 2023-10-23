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https://uz.sputniknews.ru/20231023/uzbekistan-turisty-turizm-vyezd-infografika-40228537.html
Куда чаще всего выезжали узбекистанцы, чтобы отдохнуть
Куда чаще всего выезжали узбекистанцы, чтобы отдохнуть
В январе — сентябре 2023 года за границу в туристических целях из Узбекистана выехали 3 млн 400 тыс. человек
2023-10-23T16:19+0500
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Чаще всего узбекистанцы выезжали в соседний Кыргызстан, эту страну посетили 1 млн 390 тыс. 800 человек.На втором месте по количеству туристов из Узбекистана — Таджикистан, здесь побывали 820 тыс. 600 человек. Замыкают пятерку стран-лидеров Казахстан — 565 тыс. 200, Россия — 167 тыс. и Турция — 147 тыс. 300 человек.Чуть меньше туристов из Узбекистана было в ОАЭ — 90 тыс. 700 человек, Саудовской Аравии — 48 тыс. 400, Кувейте — 30 тыс. 600 и Египте — 20 тыс. 200.Наименее востребованными среди узбекистанцев оказались Азербайджан — 14 тыс. 500 туристов, Южная Корея — 12 тыс. 900, США — 10 тыс. 300 и Индия — 7 тыс. 400 туристов.
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узбекистан инфографика отдых турист туризм узбекистанцы выезд туристические цели кыргызстан таджикистан казахстан турция оаэ саудовская аравия кувейт египет азербайджан южная корея сша индия
узбекистан инфографика отдых турист туризм узбекистанцы выезд туристические цели кыргызстан таджикистан казахстан турция оаэ саудовская аравия кувейт египет азербайджан южная корея сша индия

Куда чаще всего выезжали узбекистанцы, чтобы отдохнуть

16:19 23.10.2023 (обновлено: 16:28 23.10.2023)
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В январе — сентябре 2023 года за границу в туристических целях из Узбекистана выехали 3 млн 400 тыс. человек.
Какие страны узбекистанцы посещали в туристических целях больше всего? - Sputnik Узбекистан
Какие страны узбекистанцы посещали в туристических целях больше всего? - Sputnik Узбекистан
Чаще всего узбекистанцы выезжали в соседний Кыргызстан, эту страну посетили 1 млн 390 тыс. 800 человек.
На втором месте по количеству туристов из Узбекистана — Таджикистан, здесь побывали 820 тыс. 600 человек.
Замыкают пятерку стран-лидеров Казахстан — 565 тыс. 200, Россия — 167 тыс. и Турция — 147 тыс. 300 человек.
Чуть меньше туристов из Узбекистана было в ОАЭ — 90 тыс. 700 человек, Саудовской Аравии — 48 тыс. 400, Кувейте — 30 тыс. 600 и Египте — 20 тыс. 200.
Наименее востребованными среди узбекистанцев оказались Азербайджан — 14 тыс. 500 туристов, Южная Корея — 12 тыс. 900, США — 10 тыс. 300 и Индия — 7 тыс. 400 туристов.
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