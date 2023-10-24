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ЕАЭС поможет решить проблемы с нехваткой воды в Центральной Азии
ЕАЭС поможет решить проблемы с нехваткой воды в Центральной Азии
Как отметил замглавы ЕАБР, в настоящее время страны Центральной Азии для решения проблемы нехватки воды выделяют деньги западным компаниям, а не своим.
2023-10-24T16:06+0500
2023-10-24T16:06+0500
2023-10-24T18:04+0500
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начнет привлекать собственные технологии для решения проблемы с нехваткой воды в Центральной Азии, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон, пишет Sputnik Таджикистан.Как отметил замглавы ЕАБР, Евразийский экономический союз планирует создать внутри объединения кластер по производству оборудования, необходимого для системы орошения. Евразийский банк в свою очередь готов инвестировать до $400 млн в такую кооперацию. По словам Мандрона, в настоящее время для решения проблемы нехватки воды страны Центральной Азии выделяют деньги западным компаниям, а не своим. Причина этого в том, что практически все оборудование для экономии воды импортное.Напомним, об острой проблеме нехватки воды в Центральной Азии говорил президент Шавкат Мирзиёев во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Как отметил президент, таяние ледников может вызвать снижение уровня воды в Сырдарье и Амударье на 10-15% в ближайшее время, что нанесет значительный урон сельскому хозяйству и скажется на уровне жизни населения в регионе.Президент выдвинул ряд экологических и климатических инициатив, в частности глава Узбекистана предложил:
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еаэс евразийский экономический союз еабр евразийский банк развития водосберегающие технологии проблема воды центральная азия заместитель председателя правления еабр ярослав мандрон
еаэс евразийский экономический союз еабр евразийский банк развития водосберегающие технологии проблема воды центральная азия заместитель председателя правления еабр ярослав мандрон
ЕАЭС поможет решить проблемы с нехваткой воды в Центральной Азии
16:06 24.10.2023 (обновлено: 18:04 24.10.2023)
Как отметил замглавы ЕАБР, в настоящее время страны Центральной Азии для решения проблемы нехватки воды выделяют деньги западным компаниям, а не своим.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начнет привлекать собственные технологии для решения проблемы с нехваткой воды в Центральной Азии, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон, пишет Sputnik Таджикистан
.
Как отметил замглавы ЕАБР, Евразийский экономический союз планирует создать внутри объединения кластер по производству оборудования, необходимого для системы орошения. Евразийский банк в свою очередь готов инвестировать до $400 млн в такую кооперацию.
"Таким образом, деньги, выделяемые государствами региона, будут идти своим предприятиям", — объяснил он.
По словам Мандрона, в настоящее время для решения проблемы нехватки воды страны Центральной Азии выделяют деньги западным компаниям, а не своим. Причина этого в том, что практически все оборудование для экономии воды импортное.
Напомним, об острой проблеме нехватки воды в Центральной Азии говорил президент Шавкат Мирзиёев во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Как отметил президент, таяние ледников может вызвать снижение уровня воды в Сырдарье и Амударье на 10-15% в ближайшее время, что нанесет значительный урон сельскому хозяйству и скажется на уровне жизни населения в регионе.
Президент выдвинул ряд экологических и климатических инициатив, в частности глава Узбекистана предложил:
использовать Узбекистан как площадку для разработки водосберегающих технологий в Центральной Азии под эгидой ООН;
учредить Центральноазиатский климатический диалог;
принять резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность во имя общего процветания";
провести международный климатический форум в Самарканде в следующем году.