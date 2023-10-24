https://uz.sputniknews.ru/20231024/40280744.html

ЕАЭС поможет решить проблемы с нехваткой воды в Центральной Азии

ЕАЭС поможет решить проблемы с нехваткой воды в Центральной Азии

Как отметил замглавы ЕАБР, в настоящее время страны Центральной Азии для решения проблемы нехватки воды выделяют деньги западным компаниям, а не своим.

2023-10-24T16:06+0500

2023-10-24T16:06+0500

2023-10-24T18:04+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

вода

еабр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/563/88/5638888_0:458:2013:1590_1920x0_80_0_0_fa342388c523d1a6f222abdaa9fa796f.jpg

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начнет привлекать собственные технологии для решения проблемы с нехваткой воды в Центральной Азии, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон, пишет Sputnik Таджикистан.Как отметил замглавы ЕАБР, Евразийский экономический союз планирует создать внутри объединения кластер по производству оборудования, необходимого для системы орошения. Евразийский банк в свою очередь готов инвестировать до $400 млн в такую кооперацию. По словам Мандрона, в настоящее время для решения проблемы нехватки воды страны Центральной Азии выделяют деньги западным компаниям, а не своим. Причина этого в том, что практически все оборудование для экономии воды импортное.Напомним, об острой проблеме нехватки воды в Центральной Азии говорил президент Шавкат Мирзиёев во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Как отметил президент, таяние ледников может вызвать снижение уровня воды в Сырдарье и Амударье на 10-15% в ближайшее время, что нанесет значительный урон сельскому хозяйству и скажется на уровне жизни населения в регионе.Президент выдвинул ряд экологических и климатических инициатив, в частности глава Узбекистана предложил:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс евразийский экономический союз еабр евразийский банк развития водосберегающие технологии проблема воды центральная азия заместитель председателя правления еабр ярослав мандрон