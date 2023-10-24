https://uz.sputniknews.ru/20231024/eaes-platforma-tekstil-40282553.html
Чем выгодна производителям одежды единая платформа ЕАЭС
Чем выгодна производителям одежды единая платформа ЕАЭС
Международная платформа нацелена на сотрудничество производителей, продавцов и поставщиков товаров в сфере пошива одежды.
2023-10-24T17:49+0500
2023-10-24T17:49+0500
2023-10-24T20:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
одежда
промышленность
sputnik
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На территории Евразийского экономического союза заработала платформа BEE-online.ru, нацеленная на сотрудничество производителей, продавцов и поставщиков товаров в сфере пошива одежды, рассказала директор портала Татьяна Белькевич в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik. Проект был запущен 1 сентября при помощи Фонда цифровых инициатив. Платформа позволяет всем участникам индустрии оперативно найти партнера, поставщика, заказчика, перевозчика и т.д. Воспользоваться платформой могут производители одежды со свободными мощностями, бренды, сетевые магазины, производители сырья, оборудования, фурнитуры и т.д. Главное, над чем сейчас работает команда платформы, — защита данных и проверка контрагентов. Перед проектом стоят следующие цели и задачи:Еще один проект, который обсудили участники видеомоста — международная платформа развития навыков и профессий (Агентство развития профессионального мастерства "Ворлдскиллс Россия"). Она предоставляет участникам доступ к комплексу сервисов профессионального развития и продвижения передовых международных стандартов, технологий и моделей навыков. Платформа доступна для всех через веб-интерфейс на сайте www.inpdp.org.Участники проекта могут пройти обучение по наиболее востребованным профессиям и навыкам. Как отметил зампредседателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян, оба проекта получили финансирование, потому что нацелены на создание благоприятных условий для бизнеса и граждан ЕАЭС. В частности, он рассказал о важности проекта в сфере легкой промышленности. Полную запись видеомоста смотрите на нашем сайте.
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евразийский экономический союз еаэс платформа bee-obline.ru сотрудничество производители продавцы поставщики товаров в сфере пошива одежды директор портала татьяна бельевич видеомост пресс-центр sputnik
евразийский экономический союз еаэс платформа bee-obline.ru сотрудничество производители продавцы поставщики товаров в сфере пошива одежды директор портала татьяна бельевич видеомост пресс-центр sputnik
Чем выгодна производителям одежды единая платформа ЕАЭС
17:49 24.10.2023 (обновлено: 20:00 24.10.2023)
Международная платформа нацелена на сотрудничество производителей, продавцов и поставщиков товаров в сфере пошива одежды.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
На территории Евразийского экономического союза заработала платформа BEE-online.ru, нацеленная на сотрудничество производителей, продавцов и поставщиков товаров в сфере пошива одежды, рассказала
директор портала Татьяна Белькевич в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.
Проект был запущен 1 сентября при помощи Фонда цифровых инициатив. Платформа позволяет всем участникам индустрии оперативно найти партнера, поставщика, заказчика, перевозчика и т.д. Воспользоваться платформой могут производители одежды со свободными мощностями, бренды, сетевые магазины, производители сырья, оборудования, фурнитуры и т.д. Главное, над чем сейчас работает команда платформы, — защита данных и проверка контрагентов.
Перед проектом стоят следующие цели и задачи:
запустить маркетплейс для поставщиков сырья и фурнитуры;
запустить образовательные программы.
Еще один проект, который обсудили участники видеомоста — международная платформа развития навыков и профессий (Агентство развития профессионального мастерства "Ворлдскиллс Россия"). Она предоставляет участникам доступ к комплексу сервисов профессионального развития и продвижения передовых международных стандартов, технологий и моделей навыков. Платформа доступна для всех через веб-интерфейс на сайте www.inpdp.org
.
Участники проекта могут пройти обучение по наиболее востребованным профессиям и навыкам.
Как отметил зампредседателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян, оба проекта получили финансирование, потому что нацелены на создание благоприятных условий для бизнеса и граждан ЕАЭС. В частности, он рассказал о важности проекта в сфере легкой промышленности.
"Это международная платформа, позволяющая устанавливать кооперационные связи на всем пространстве ЕАЭС с применением современных технологий, которые создают благоприятные условия для мелких и средних предприятий. Через нее они могут находить партнеров и рынки сбыта, что позволит повысить эффективность работы легкой промышленности на евразийском пространстве", — подчеркнул Саркисян.
Полную запись видеомоста смотрите
на нашем сайте.