https://uz.sputniknews.ru/20231024/eaes-platforma-tekstil-40282553.html

Чем выгодна производителям одежды единая платформа ЕАЭС

Чем выгодна производителям одежды единая платформа ЕАЭС

Международная платформа нацелена на сотрудничество производителей, продавцов и поставщиков товаров в сфере пошива одежды.

2023-10-24T17:49+0500

2023-10-24T17:49+0500

2023-10-24T20:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

одежда

промышленность

sputnik

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На территории Евразийского экономического союза заработала платформа BEE-online.ru, нацеленная на сотрудничество производителей, продавцов и поставщиков товаров в сфере пошива одежды, рассказала директор портала Татьяна Белькевич в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik. Проект был запущен 1 сентября при помощи Фонда цифровых инициатив. Платформа позволяет всем участникам индустрии оперативно найти партнера, поставщика, заказчика, перевозчика и т.д. Воспользоваться платформой могут производители одежды со свободными мощностями, бренды, сетевые магазины, производители сырья, оборудования, фурнитуры и т.д. Главное, над чем сейчас работает команда платформы, — защита данных и проверка контрагентов. Перед проектом стоят следующие цели и задачи:Еще один проект, который обсудили участники видеомоста — международная платформа развития навыков и профессий (Агентство развития профессионального мастерства "Ворлдскиллс Россия"). Она предоставляет участникам доступ к комплексу сервисов профессионального развития и продвижения передовых международных стандартов, технологий и моделей навыков. Платформа доступна для всех через веб-интерфейс на сайте www.inpdp.org.Участники проекта могут пройти обучение по наиболее востребованным профессиям и навыкам. Как отметил зампредседателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян, оба проекта получили финансирование, потому что нацелены на создание благоприятных условий для бизнеса и граждан ЕАЭС. В частности, он рассказал о важности проекта в сфере легкой промышленности. Полную запись видеомоста смотрите на нашем сайте.

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евразийский экономический союз еаэс платформа bee-obline.ru сотрудничество производители продавцы поставщики товаров в сфере пошива одежды директор портала татьяна бельевич видеомост пресс-центр sputnik