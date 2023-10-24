https://uz.sputniknews.ru/20231024/migranty-prestupnost-zasedaniye-mvd-rossiya-40292834.html
Борьба с незаконной миграцией имеет стратегическое значение — МВД РФ
Борьба с незаконной миграцией имеет стратегическое значение — МВД РФ
В Министерстве внутренних дел России прошло заседание, посвященное противодействию незаконной миграции и пресечению правонарушений со стороны иностранцев.
2023-10-24T19:23+0500
2023-10-24T19:23+0500
2023-10-25T10:39+0500
россия
мигранты
мвд
мвд россии
владимир колокольцев
преступность
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Вопросы борьбы с незаконной миграцией и пресечения преступности среди иностранных граждан обсудили во вторник на коллегии Министерства внутренних дел России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В ходе заседания министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев напомнил, что Россия занимает четвертое место в мире по численности мигрантов, поэтому обсуждаемая на заседании проблема является особо актуальной.В стране реализуется Концепция государственной миграционной политики, в соответствии с которой за последние пять лет принято значительное количество федеральных законов и нормативных актов. В привлечении трудовых ресурсов в РФ задействовано 16 ведомств, продолжается работа по расширению механизмов контроля за пребыванием иностранцев в стране, отметил министр.На ситуацию с незаконной миграцией влияет также деятельность организованных групп, специализирующихся на легализации приезжих, отметил министр.В ближайшее время вступит в силу федеральный закон, расширяющий перечень преступлений, за которые мигрантов могут лишить ранее приобретенного российского гражданства. Эту же меру будут применять в отношении натурализованных лиц, создающих угрозу национальной безопасности.Министр подчеркнул, что ситуация с незаконной миграцией контролируемая, но требует серьезного внимания.Владимир Колокольцев отметил, что меняется структура преступности среди иностранцев, в ней растет доля тяжких преступлений, правонарушений, связанных с наркобизнесом, нарушений правил дорожного движения.Министр указал на важность превентивных мер в сфере миграции и потребовал обеспечить повседневную, системную и комплексную работу с иностранными гражданами.
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россия министр иностранных дел мвд владимир колокольцев заседание миграция незаконная нарушения преступность правонарушения трудовая миграция превентивные меры экстремизм национальная безопасность
россия министр иностранных дел мвд владимир колокольцев заседание миграция незаконная нарушения преступность правонарушения трудовая миграция превентивные меры экстремизм национальная безопасность
Борьба с незаконной миграцией имеет стратегическое значение — МВД РФ
19:23 24.10.2023 (обновлено: 10:39 25.10.2023)
В Министерстве внутренних дел России прошло заседание, посвященное противодействию незаконной миграции и пресечению правонарушений со стороны иностранцев.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
Вопросы борьбы с незаконной миграцией и пресечения преступности среди иностранных граждан обсудили во вторник на коллегии Министерства внутренних дел России, сообщила
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе заседания министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев напомнил, что Россия занимает четвертое место в мире по численности мигрантов, поэтому обсуждаемая на заседании проблема является особо актуальной.
"Наша страна всегда рада гостям из других государств, однако они должны понимать верховенство закона над их собственными привычками, соблюдать принятые у нас правила и нормы поведения, уважать традиции и нравственные ценности", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В стране реализуется Концепция государственной миграционной политики, в соответствии с которой за последние пять лет принято значительное количество федеральных законов и нормативных актов. В привлечении трудовых ресурсов в РФ задействовано 16 ведомств, продолжается работа по расширению механизмов контроля за пребыванием иностранцев в стране, отметил министр.
"Нормативно закреплено требование в части обязательного дактилоскопирования, фотографирования всех категорий трудящихся мигрантов и иных лиц. Министр констатировал, что в результате этих мер объем поступившей в банк данных биометрии существенно возрос: По итогам прошлого года массив пополнился более чем на четыре миллиона человек", — сообщает пресс-служба.
На ситуацию с незаконной миграцией влияет также деятельность организованных групп, специализирующихся на легализации приезжих, отметил министр.
"Используются различные теневые схемы и способы закрепиться у нас в стране. Заключаются фиктивные браки, сдаются мнимые экзамены по русскому языку, оформляются такие же приглашения на учебу".
В ближайшее время вступит в силу федеральный закон, расширяющий перечень преступлений, за которые мигрантов могут лишить ранее приобретенного российского гражданства. Эту же меру будут применять в отношении натурализованных лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Министр подчеркнул, что ситуация с незаконной миграцией контролируемая, но требует серьезного внимания.
Владимир Колокольцев отметил, что меняется структура преступности среди иностранцев, в ней растет доля тяжких преступлений, правонарушений, связанных с наркобизнесом, нарушений правил дорожного движения.
"Противодействие незаконной миграции и иностранной преступности имеет стратегическое значение", — подчеркнул министр внутренних дел.
Министр указал на важность превентивных мер в сфере миграции и потребовал обеспечить повседневную, системную и комплексную работу с иностранными гражданами.
"Ситуация диктует необходимость пристального внимания к тем приезжим, кто может представлять потенциальную угрозу для безопасности нашей страны, в том числе придерживается экстремистской, неонацистской идеологии, является пособником киевского режима", — подчеркнул министр.