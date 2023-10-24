https://uz.sputniknews.ru/20231024/migranty-prestupnost-zasedaniye-mvd-rossiya-40292834.html

Борьба с незаконной миграцией имеет стратегическое значение — МВД РФ

Борьба с незаконной миграцией имеет стратегическое значение — МВД РФ

В Министерстве внутренних дел России прошло заседание, посвященное противодействию незаконной миграции и пресечению правонарушений со стороны иностранцев.

2023-10-24T19:23+0500

2023-10-24T19:23+0500

2023-10-25T10:39+0500

россия

мигранты

мвд

мвд россии

владимир колокольцев

преступность

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Вопросы борьбы с незаконной миграцией и пресечения преступности среди иностранных граждан обсудили во вторник на коллегии Министерства внутренних дел России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В ходе заседания министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев напомнил, что Россия занимает четвертое место в мире по численности мигрантов, поэтому обсуждаемая на заседании проблема является особо актуальной.В стране реализуется Концепция государственной миграционной политики, в соответствии с которой за последние пять лет принято значительное количество федеральных законов и нормативных актов. В привлечении трудовых ресурсов в РФ задействовано 16 ведомств, продолжается работа по расширению механизмов контроля за пребыванием иностранцев в стране, отметил министр.На ситуацию с незаконной миграцией влияет также деятельность организованных групп, специализирующихся на легализации приезжих, отметил министр.В ближайшее время вступит в силу федеральный закон, расширяющий перечень преступлений, за которые мигрантов могут лишить ранее приобретенного российского гражданства. Эту же меру будут применять в отношении натурализованных лиц, создающих угрозу национальной безопасности.Министр подчеркнул, что ситуация с незаконной миграцией контролируемая, но требует серьезного внимания.Владимир Колокольцев отметил, что меняется структура преступности среди иностранцев, в ней растет доля тяжких преступлений, правонарушений, связанных с наркобизнесом, нарушений правил дорожного движения.Министр указал на важность превентивных мер в сфере миграции и потребовал обеспечить повседневную, системную и комплексную работу с иностранными гражданами.

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