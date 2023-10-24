https://uz.sputniknews.ru/20231024/mirziyoev-maxalla-karshi-40296604.html

Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей Карши

Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей Карши

Глава государства ознакомился с условиями жизни и социальных преобразованиях в махалле Ойдин.

2023-10-24T21:35+0500

2023-10-24T21:35+0500

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узбекистан

общество

кашкадарьинская область

карши

шавкат мирзиёев

махалля

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Кашкадарьинскую область посетил махаллю Ойдин в Карши, сообщает пресс-служба главы государства.Он ознакомился с условиями жизни населения, проводимой работой по благоустройству территории и подготовке к осенне-зимнему сезону.В махалле проживает около 11 тыс. человек, работает два садика и общеобразовательная школа, хорошо развита сфера услуг, швейное производство и ремесленничество. Здесь действует около двадцати предприятий торговли, пунктов общественного питания и других субъектов предпринимательства.Через моноцентры "Ишга мархамат" и другие негосударственные учебные заведения в этом году трудоустроили свыше двухсот и обучили столько же безработных жителей махалли.Во время осмотра глава государства подчеркнул необходимость эффективного использования полномочий органов управления и выделяемых финансов для решения актуальных проблем махаллей. Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у одного из жителей махалли, а также осмотрел махаллинский центр, пункты обслуживания, пообщался со старшим поколением.

узбекистан

кашкадарьинская область

карши

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