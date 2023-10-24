Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей Карши
21:35 24.10.2023 (обновлено: 10:28 25.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства ознакомился с условиями жизни и социальных преобразованиях в махалле Ойдин.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Кашкадарьинскую область посетил махаллю Ойдин в Карши, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он ознакомился с условиями жизни населения, проводимой работой по благоустройству территории и подготовке к осенне-зимнему сезону.
В махалле проживает около 11 тыс. человек, работает два садика и общеобразовательная школа, хорошо развита сфера услуг, швейное производство и ремесленничество. Здесь действует около двадцати предприятий торговли, пунктов общественного питания и других субъектов предпринимательства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Через моноцентры "Ишга мархамат" и другие негосударственные учебные заведения в этом году трудоустроили свыше двухсот и обучили столько же безработных жителей махалли.
Во время осмотра глава государства подчеркнул необходимость эффективного использования полномочий органов управления и выделяемых финансов для решения актуальных проблем махаллей.
"Отмечена важность привлечения людей к предпринимательству, профессионального обучения и повышения доходов женщин, организации культурных мероприятий и конкурсов для молодежи", — сообщает пресс-служба.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у одного из жителей махалли, а также осмотрел махаллинский центр, пункты обслуживания, пообщался со старшим поколением.