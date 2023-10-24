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https://uz.sputniknews.ru/20231024/mirziyoev-maxalla-karshi-40296604.html
Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей Карши
Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей Карши
Глава государства ознакомился с условиями жизни и социальных преобразованиях в махалле Ойдин.
2023-10-24T21:35+0500
2023-10-25T10:28+0500
узбекистан
общество
кашкадарьинская область
карши
шавкат мирзиёев
махалля
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Кашкадарьинскую область посетил махаллю Ойдин в Карши, сообщает пресс-служба главы государства.Он ознакомился с условиями жизни населения, проводимой работой по благоустройству территории и подготовке к осенне-зимнему сезону.В махалле проживает около 11 тыс. человек, работает два садика и общеобразовательная школа, хорошо развита сфера услуг, швейное производство и ремесленничество. Здесь действует около двадцати предприятий торговли, пунктов общественного питания и других субъектов предпринимательства.Через моноцентры "Ишга мархамат" и другие негосударственные учебные заведения в этом году трудоустроили свыше двухсот и обучили столько же безработных жителей махалли.Во время осмотра глава государства подчеркнул необходимость эффективного использования полномочий органов управления и выделяемых финансов для решения актуальных проблем махаллей. Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у одного из жителей махалли, а также осмотрел махаллинский центр, пункты обслуживания, пообщался со старшим поколением.
узбекистан
кашкадарьинская область
карши
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узбекистан общество президент шавкат мирзиёев кашкадарьинская область карши махалля ойдин визит условия жизни благоустройство
узбекистан общество президент шавкат мирзиёев кашкадарьинская область карши махалля ойдин визит условия жизни благоустройство

Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей Карши

21:35 24.10.2023 (обновлено: 10:28 25.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Ойдин в городе Карши. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства ознакомился с условиями жизни и социальных преобразованиях в махалле Ойдин.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Кашкадарьинскую область посетил махаллю Ойдин в Карши, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Ойдин в городе Карши. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он ознакомился с условиями жизни населения, проводимой работой по благоустройству территории и подготовке к осенне-зимнему сезону.
В махалле проживает около 11 тыс. человек, работает два садика и общеобразовательная школа, хорошо развита сфера услуг, швейное производство и ремесленничество. Здесь действует около двадцати предприятий торговли, пунктов общественного питания и других субъектов предпринимательства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Ойдин в городе Карши. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Через моноцентры "Ишга мархамат" и другие негосударственные учебные заведения в этом году трудоустроили свыше двухсот и обучили столько же безработных жителей махалли.
Во время осмотра глава государства подчеркнул необходимость эффективного использования полномочий органов управления и выделяемых финансов для решения актуальных проблем махаллей.

"Отмечена важность привлечения людей к предпринимательству, профессионального обучения и повышения доходов женщин, организации культурных мероприятий и конкурсов для молодежи", — сообщает пресс-служба.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Ойдин в городе Карши. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2023
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Ойдин" в городе Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у одного из жителей махалли, а также осмотрел махаллинский центр, пункты обслуживания, пообщался со старшим поколением.
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