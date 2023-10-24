https://uz.sputniknews.ru/20231024/oboyudnyy-interes-chto-dast-uzbekistanu-prisoedinenie-k-eabr-40294072.html

Обоюдный интерес: что даст Узбекистану присоединение к ЕАБР

Обоюдный интерес: что даст Узбекистану присоединение к ЕАБР

О преимуществах статуса акционера Евразийского банка для республики рассказал замглавы банка Тигран Саркисян в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.

2023-10-24T20:03+0500

2023-10-24T20:03+0500

2023-10-25T12:38+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еабр

узбекистан

sputnik

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан в скором времени может получить статус акционера Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующая заявка уже подана и сейчас ведется работа по ее согласованию, рассказал заместитель председателя правления банка Тигран Саркисян.Замглавы ЕАБР рассказал о преимуществах такого статуса для Узбекистана. В первую очередь, по словам Саркисяна, республика получит возможность пользоваться всеми инструментами, которыми обладает банк и Фонд цифровых инициатив. К таким инструментам относятся кредитные ресурсы, участие в капитале, предоставление грантов, аналитическое сопровождение.Все эти инструменты будут востребованы не только у властей республики, но и у бизнес-сообщества Узбекистана, поскольку знания и навыки специалистов банка позволяют оперативно определять проблемы, находить приемлемые решения и выделять средства для продвижения.Второе преимущество связано с продвижением товаров и услуг узбекских производителей на евразийском рынке, отметил спикер.Видеомост "Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент" на тему: "Новые проекты Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития: интеграция стран ЕАЭС" прошел в пресс-центре Sputnik медиагруппs "Россия сегодня" 24 октября.Участие в мероприятии приняли аместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран Саркисян, директор проекта – платформы BEE-online.ru Татьяна Белькевич, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития профессий и навыков Алина Досканова.

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2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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