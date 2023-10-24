Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20231024/oboyudnyy-interes-chto-dast-uzbekistanu-prisoedinenie-k-eabr-40294072.html
Обоюдный интерес: что даст Узбекистану присоединение к ЕАБР
Обоюдный интерес: что даст Узбекистану присоединение к ЕАБР
О преимуществах статуса акционера Евразийского банка для республики рассказал замглавы банка Тигран Саркисян в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.
2023-10-24T20:03+0500
2023-10-25T12:38+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еабр
узбекистан
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40291700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8bcad3063019f8edee9448e3a8a3c55c.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан в скором времени может получить статус акционера Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующая заявка уже подана и сейчас ведется работа по ее согласованию, рассказал заместитель председателя правления банка Тигран Саркисян.Замглавы ЕАБР рассказал о преимуществах такого статуса для Узбекистана. В первую очередь, по словам Саркисяна, республика получит возможность пользоваться всеми инструментами, которыми обладает банк и Фонд цифровых инициатив. К таким инструментам относятся кредитные ресурсы, участие в капитале, предоставление грантов, аналитическое сопровождение.Все эти инструменты будут востребованы не только у властей республики, но и у бизнес-сообщества Узбекистана, поскольку знания и навыки специалистов банка позволяют оперативно определять проблемы, находить приемлемые решения и выделять средства для продвижения.Второе преимущество связано с продвижением товаров и услуг узбекских производителей на евразийском рынке, отметил спикер.Видеомост "Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент" на тему: "Новые проекты Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития: интеграция стран ЕАЭС" прошел в пресс-центре Sputnik медиагруппs "Россия сегодня" 24 октября.Участие в мероприятии приняли аместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран Саркисян, директор проекта – платформы BEE-online.ru Татьяна Белькевич, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития профессий и навыков Алина Досканова.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40291700_347:0:1787:1080_1920x0_80_0_0_af12680d9c24bb5082d39635d61e49e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан общество бизнес экономика евразийский банк развития еабр заместитель председателя правления тигран саркисян преимущества акционер вступление инструменты кредитование капитал гранты аналитическое сопровождение бизнес продвижение товаров и услуг евразийское пространство видеомост пресс-центр sputnik
узбекистан общество бизнес экономика евразийский банк развития еабр заместитель председателя правления тигран саркисян преимущества акционер вступление инструменты кредитование капитал гранты аналитическое сопровождение бизнес продвижение товаров и услуг евразийское пространство видеомост пресс-центр sputnik

Обоюдный интерес: что даст Узбекистану присоединение к ЕАБР

20:03 24.10.2023 (обновлено: 12:38 25.10.2023)
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Все материалы
О преимуществах статуса акционера Евразийского банка для республики рассказал замглавы банка Тигран Саркисян в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан в скором времени может получить статус акционера Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующая заявка уже подана и сейчас ведется работа по ее согласованию, рассказал заместитель председателя правления банка Тигран Саркисян.

"Мы надеемся, что Узбекистан присоединится к нашему банку, станет акционером. Такую заявку мы получили и сейчас ведем необходимую работу с тем, чтобы реализовать этот запрос", - сказал Тигран Саркисян в ходе видеомоста, прошедшего во вторник в Пресс-центре Sputnik.

Замглавы ЕАБР рассказал о преимуществах такого статуса для Узбекистана. В первую очередь, по словам Саркисяна, республика получит возможность пользоваться всеми инструментами, которыми обладает банк и Фонд цифровых инициатив. К таким инструментам относятся кредитные ресурсы, участие в капитале, предоставление грантов, аналитическое сопровождение.
"У нас в банке собраны компетенции с точки зрения глубокой всесторонней аналитики процессов, которые происходят в евразийском союзе. И с этой точки зрения наша аналитика наиболее продвинутая, глубокая и профессиональная, потому что с одной стороны мы непосредственные участники многих экономических процессов, которые происходят на территории Евразийского экономического союза, а с другой стороны у нас в банке работают лучшие специалисты, лучшие аналитики, которые именно специализируются на евразийском пространстве", - отметил он.
Все эти инструменты будут востребованы не только у властей республики, но и у бизнес-сообщества Узбекистана, поскольку знания и навыки специалистов банка позволяют оперативно определять проблемы, находить приемлемые решения и выделять средства для продвижения.
Второе преимущество связано с продвижением товаров и услуг узбекских производителей на евразийском рынке, отметил спикер.
"Продвижение услуг, товаров Узбекистана на все евразийское пространство через инструменты, которыми обладает наш банк, будет происходить более быстро, гладко и эффективно, потому что мы можем подсказывать нашим коллегам наиболее гибкие решения, приемлемые для бизнеса. Поэтому мне кажется, что этот обоюдный интерес к взаимодействию и лежал в основе того, что Узбекистан обратился с желанием быть акционером нашего банка", - отметил он.
Видеомост "Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент" на тему: "Новые проекты Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития: интеграция стран ЕАЭС" прошел в пресс-центре Sputnik медиагруппs "Россия сегодня" 24 октября.
Участие в мероприятии приняли аместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран Саркисян, директор проекта – платформы BEE-online.ru Татьяна Белькевич, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития профессий и навыков Алина Досканова.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0