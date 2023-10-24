https://uz.sputniknews.ru/20231024/oboyudnyy-interes-chto-dast-uzbekistanu-prisoedinenie-k-eabr-40294072.html
Обоюдный интерес: что даст Узбекистану присоединение к ЕАБР
Обоюдный интерес: что даст Узбекистану присоединение к ЕАБР
О преимуществах статуса акционера Евразийского банка для республики рассказал замглавы банка Тигран Саркисян в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.
2023-10-24T20:03+0500
2023-10-24T20:03+0500
2023-10-25T12:38+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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sputnik
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан в скором времени может получить статус акционера Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующая заявка уже подана и сейчас ведется работа по ее согласованию, рассказал заместитель председателя правления банка Тигран Саркисян.Замглавы ЕАБР рассказал о преимуществах такого статуса для Узбекистана. В первую очередь, по словам Саркисяна, республика получит возможность пользоваться всеми инструментами, которыми обладает банк и Фонд цифровых инициатив. К таким инструментам относятся кредитные ресурсы, участие в капитале, предоставление грантов, аналитическое сопровождение.Все эти инструменты будут востребованы не только у властей республики, но и у бизнес-сообщества Узбекистана, поскольку знания и навыки специалистов банка позволяют оперативно определять проблемы, находить приемлемые решения и выделять средства для продвижения.Второе преимущество связано с продвижением товаров и услуг узбекских производителей на евразийском рынке, отметил спикер.Видеомост "Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент" на тему: "Новые проекты Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития: интеграция стран ЕАЭС" прошел в пресс-центре Sputnik медиагруппs "Россия сегодня" 24 октября.Участие в мероприятии приняли аместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран Саркисян, директор проекта – платформы BEE-online.ru Татьяна Белькевич, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития профессий и навыков Алина Досканова.
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узбекистан общество бизнес экономика евразийский банк развития еабр заместитель председателя правления тигран саркисян преимущества акционер вступление инструменты кредитование капитал гранты аналитическое сопровождение бизнес продвижение товаров и услуг евразийское пространство видеомост пресс-центр sputnik
узбекистан общество бизнес экономика евразийский банк развития еабр заместитель председателя правления тигран саркисян преимущества акционер вступление инструменты кредитование капитал гранты аналитическое сопровождение бизнес продвижение товаров и услуг евразийское пространство видеомост пресс-центр sputnik
Обоюдный интерес: что даст Узбекистану присоединение к ЕАБР
20:03 24.10.2023 (обновлено: 12:38 25.10.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
О преимуществах статуса акционера Евразийского банка для республики рассказал замглавы банка Тигран Саркисян в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан в скором времени может получить статус акционера Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующая заявка уже подана и сейчас ведется работа по ее согласованию, рассказал заместитель председателя правления банка Тигран Саркисян.
"Мы надеемся, что Узбекистан присоединится к нашему банку, станет акционером. Такую заявку мы получили и сейчас ведем необходимую работу с тем, чтобы реализовать этот запрос", - сказал Тигран Саркисян в ходе видеомоста, прошедшего во вторник в Пресс-центре Sputnik.
Замглавы ЕАБР рассказал о преимуществах такого статуса для Узбекистана. В первую очередь, по словам Саркисяна, республика получит возможность пользоваться всеми инструментами, которыми обладает банк и Фонд цифровых инициатив. К таким инструментам относятся кредитные ресурсы, участие в капитале, предоставление грантов, аналитическое сопровождение.
"У нас в банке собраны компетенции с точки зрения глубокой всесторонней аналитики процессов, которые происходят в евразийском союзе. И с этой точки зрения наша аналитика наиболее продвинутая, глубокая и профессиональная, потому что с одной стороны мы непосредственные участники многих экономических процессов, которые происходят на территории Евразийского экономического союза, а с другой стороны у нас в банке работают лучшие специалисты, лучшие аналитики, которые именно специализируются на евразийском пространстве", - отметил он.
Все эти инструменты будут востребованы не только у властей республики, но и у бизнес-сообщества Узбекистана, поскольку знания и навыки специалистов банка позволяют оперативно определять проблемы, находить приемлемые решения и выделять средства для продвижения.
Второе преимущество связано с продвижением товаров и услуг узбекских производителей на евразийском рынке, отметил спикер.
"Продвижение услуг, товаров Узбекистана на все евразийское пространство через инструменты, которыми обладает наш банк, будет происходить более быстро, гладко и эффективно, потому что мы можем подсказывать нашим коллегам наиболее гибкие решения, приемлемые для бизнеса. Поэтому мне кажется, что этот обоюдный интерес к взаимодействию и лежал в основе того, что Узбекистан обратился с желанием быть акционером нашего банка", - отметил он.
Видеомост "Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент" на тему: "Новые проекты Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития: интеграция стран ЕАЭС" прошел в пресс-центре Sputnik медиагруппs "Россия сегодня" 24 октября.
Участие в мероприятии приняли аместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран Саркисян, директор проекта – платформы BEE-online.ru Татьяна Белькевич, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития профессий и навыков Алина Досканова.