https://uz.sputniknews.ru/20231024/zaschita-vozdeystviye-magnitnye-buri-40285552.html

Как защититься от воздействия магнитных бурь — ответ эксперта

Как защититься от воздействия магнитных бурь — ответ эксперта

Чтобы уменьшить воздействие магнитных бурь на человека, рекомендуется употреблять легкую пищу, фрукты и овощи. Количество соли в ежедневном рационе питания следует сократить.

2023-10-24T21:59+0500

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. По данным Минздрава, магнитные бури в основном ощущают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной системы, сахарным диабетом и бронхиальной астмой.Как защититься от негативного воздействия магнитной бури? С вопросами корреспондент Sputnik обратился к врачу высшей категории Рано Насировой. По словам Носировой, магнитные бури могут оказать негативное воздействие на людей, страдающих хроническими заболеваниями.Также у некоторых наблюдается болезненная реакция на свет и громкие звуки, появляются бессонница либо наоборот — сонливость.Чтобы защититься от негативного воздействия магнитных бурь, необходимо уделить внимание правильному питанию. Рекомендуется не употреблять еду, которая тяжело усваивается. И перейти на легкую пищу, в частности, отварную, свежие фрукты и овощи.Советуют также частый теплый душ, который ощутимо помогает преодолеть негативные последствия магнитной бури. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует иметь при себе необходимые лекарства, и принимать их исключительно по назначению врача.

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