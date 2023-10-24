https://uz.sputniknews.ru/20231024/zaschita-vozdeystviye-magnitnye-buri-40285552.html
Как защититься от воздействия магнитных бурь — ответ эксперта
Как защититься от воздействия магнитных бурь — ответ эксперта
Чтобы уменьшить воздействие магнитных бурь на человека, рекомендуется употреблять легкую пищу, фрукты и овощи. Количество соли в ежедневном рационе питания следует сократить.
2023-10-24T21:59+0500
2023-10-24T21:59+0500
2023-10-25T10:04+0500
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диабет
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. По данным Минздрава, магнитные бури в основном ощущают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной системы, сахарным диабетом и бронхиальной астмой.Как защититься от негативного воздействия магнитной бури? С вопросами корреспондент Sputnik обратился к врачу высшей категории Рано Насировой. По словам Носировой, магнитные бури могут оказать негативное воздействие на людей, страдающих хроническими заболеваниями.Также у некоторых наблюдается болезненная реакция на свет и громкие звуки, появляются бессонница либо наоборот — сонливость.Чтобы защититься от негативного воздействия магнитных бурь, необходимо уделить внимание правильному питанию. Рекомендуется не употреблять еду, которая тяжело усваивается. И перейти на легкую пищу, в частности, отварную, свежие фрукты и овощи.Советуют также частый теплый душ, который ощутимо помогает преодолеть негативные последствия магнитной бури. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует иметь при себе необходимые лекарства, и принимать их исключительно по назначению врача.
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общество здоровье как защитится магнитные бури врач эксперт диабет
общество здоровье как защитится магнитные бури врач эксперт диабет
Как защититься от воздействия магнитных бурь — ответ эксперта
21:59 24.10.2023 (обновлено: 10:04 25.10.2023)
Чтобы уменьшить воздействие магнитных бурь на человека, рекомендуется употреблять легкую пищу, фрукты и овощи. Количество соли в ежедневном рационе питания следует сократить.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. По данным Минздрава, магнитные бури в основном ощущают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной системы, сахарным диабетом и бронхиальной астмой.
Как защититься от негативного воздействия магнитной бури? С вопросами корреспондент Sputnik обратился к врачу высшей категории Рано Насировой.
По словам Носировой, магнитные бури могут оказать негативное воздействие на людей, страдающих хроническими заболеваниями.
“У людей с артериальной гипертонией повышается кровяное давление. У гипотоников наоборот — артериальное давление снижается. У людей с сахарным диабетом повышается уровень сахара в крови. Снижается устойчивость организма к стрессу. В результате у людей с проблемами нервной системы появляются признаки нервозности, слабости, снижения или повышения реакции", — разъяснила врач.
Также у некоторых наблюдается болезненная реакция на свет и громкие звуки, появляются бессонница либо наоборот — сонливость.
Чтобы защититься от негативного воздействия магнитных бурь, необходимо уделить внимание правильному питанию. Рекомендуется не употреблять еду, которая тяжело усваивается. И перейти на легкую пищу, в частности, отварную, свежие фрукты и овощи.
“Необходимо уменьшить количество соли, добавляемую в пищу, и физическую нагрузку. Также лучше воздержаться от нагрузок, вызываемых умственным трудом, категорически отказаться от алкогольной продукции и энергетических напитков”, — говорит эксперт.
Советуют также частый теплый душ, который ощутимо помогает преодолеть негативные последствия магнитной бури.
Людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует иметь при себе необходимые лекарства, и принимать их исключительно по назначению врача.