https://uz.sputniknews.ru/20231025/abdulla-aripov-pribyl-v-kyrgyzstan-40337607.html

Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

В Бишкеке премьер-министр Узбекистана примет участие в заседаниях глав правительств стран СНГ, ШОС и ЕАЭС.

2023-10-25T18:45+0500

2023-10-25T18:45+0500

2023-10-26T14:53+0500

узбекистан

политика

кыргызстан

премьер-министр

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Бишкек, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.В аэропорту его встретил замглавы Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев. В ходе визита в Бишкек Абдулла Арипов примет участие в заседаниях советов глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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