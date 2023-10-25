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https://uz.sputniknews.ru/20231025/abdulla-aripov-pribyl-v-kyrgyzstan-40337607.html
Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
В Бишкеке премьер-министр Узбекистана примет участие в заседаниях глав правительств стран СНГ, ШОС и ЕАЭС.
2023-10-25T18:45+0500
2023-10-26T14:53+0500
узбекистан
политика
кыргызстан
премьер-министр
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Бишкек, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.В аэропорту его встретил замглавы Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев. В ходе визита в Бишкек Абдулла Арипов примет участие в заседаниях советов глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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арипов кыргызстан прибыл
арипов кыргызстан прибыл

Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

18:45 25.10.2023 (обновлено: 14:53 26.10.2023)
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской Республики
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В Бишкеке премьер-министр Узбекистана примет участие в заседаниях глав правительств стран СНГ, ШОС и ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Бишкек, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской Республики
В аэропорту его встретил замглавы Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев.
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской Республики
В ходе визита в Бишкек Абдулла Арипов примет участие в заседаниях советов глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской Республики
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