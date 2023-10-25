Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
18:45 25.10.2023 (обновлено: 14:53 26.10.2023)
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
В Бишкеке премьер-министр Узбекистана примет участие в заседаниях глав правительств стран СНГ, ШОС и ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Бишкек, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
В аэропорту его встретил замглавы Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев.
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
В ходе визита в Бишкек Абдулла Арипов примет участие в заседаниях советов глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
© Пресс-служба Кабинета министров Кыргызской РеспубликиПремьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику.