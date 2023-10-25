https://uz.sputniknews.ru/20231025/eaes-novaya-strategiya-videomost-40320403.html

Новой стратегии развития ЕАЭС будет посвящен видеомост Sputnik

Новой стратегии развития ЕАЭС будет посвящен видеомост Sputnik

Видеомост "Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент" по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке пройдет в четверг, 26 октября, в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят стратегию развития объединения на предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке 26 октября.В ходе заседания премьер-министры стран ЕАЭС обсудят функционирование союза, а также основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в нем на период до 2030 и 2045 годов. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), участники заседания рассмотрят вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, а также реализации основных направлений промышленного сотрудничества. Об итогах заседания Евразийского межправительственного совета расскажет официальный представитель ЕЭК Ия Малкина в рамках видеомоста "Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент", который пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik 26 октября в 18.00 по ташкентскому времени.

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