https://uz.sputniknews.ru/20231025/genetik-iz-uzbekistana-poluchila-zolotuyu-medal-rossiyskogo-nauchnogo-tsentra-40342025.html

Генетик из Узбекистана получила золотую медаль российского научного центра

Генетик из Узбекистана получила золотую медаль российского научного центра

Вручение награды прошло в рамках Второго Евразийского форума по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ".

2023-10-25T20:24+0500

2023-10-25T20:24+0500

2023-10-26T11:37+0500

узбекистан

медицина

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узбекские ученые

награда

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Исследователь из Узбекистана Тамарахон Арипова получила золотую медаль Медико-генетического научного центра (МГНЦ) имени академика Н. П. Бочкова "За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики, сообщает пресс-служба центра.Вручение награды прошло в рамках Второго Евразийского форума по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ".Тамарахон Арипова – выдающийся ученый, автор свыше 380 научных работ. Совместно с зарубежными учеными проводила популяционно-генетические исследования народов Центральной Азии и Закавказья, участвовала в создании банка ДНК всех центральноазиатских популяций, включающий в себя свыше 4 тыс. образцов, проводила сложные генетические исследования различных заболеваний в рамках международных программ.Является членом множества выдающихся международных научно-медицинских сообществ, была научным руководителем 12 докторов и 14 кандидатов наук.Золотая медаль Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова "За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики" учреждена Ученым Советом МГНЦ в 2017 году и вручается ученым-генетикам за особый вклад в развитие науки и персонализированной медицины.

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