https://uz.sputniknews.ru/20231025/genetik-iz-uzbekistana-poluchila-zolotuyu-medal-rossiyskogo-nauchnogo-tsentra-40342025.html
Генетик из Узбекистана получила золотую медаль российского научного центра
Генетик из Узбекистана получила золотую медаль российского научного центра
Вручение награды прошло в рамках Второго Евразийского форума по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ".
2023-10-25T20:24+0500
2023-10-25T20:24+0500
2023-10-26T11:37+0500
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награда
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Исследователь из Узбекистана Тамарахон Арипова получила золотую медаль Медико-генетического научного центра (МГНЦ) имени академика Н. П. Бочкова "За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики, сообщает пресс-служба центра.Вручение награды прошло в рамках Второго Евразийского форума по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ".Тамарахон Арипова – выдающийся ученый, автор свыше 380 научных работ. Совместно с зарубежными учеными проводила популяционно-генетические исследования народов Центральной Азии и Закавказья, участвовала в создании банка ДНК всех центральноазиатских популяций, включающий в себя свыше 4 тыс. образцов, проводила сложные генетические исследования различных заболеваний в рамках международных программ.Является членом множества выдающихся международных научно-медицинских сообществ, была научным руководителем 12 докторов и 14 кандидатов наук.Золотая медаль Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова "За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики" учреждена Ученым Советом МГНЦ в 2017 году и вручается ученым-генетикам за особый вклад в развитие науки и персонализированной медицины.
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узбекистан генетик золотая медаль россия российский научный центр
узбекистан генетик золотая медаль россия российский научный центр
Генетик из Узбекистана получила золотую медаль российского научного центра
20:24 25.10.2023 (обновлено: 11:37 26.10.2023)
Вручение награды прошло в рамках Второго Евразийского форума по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ".
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Исследователь из Узбекистана Тамарахон Арипова получила золотую медаль Медико-генетического научного центра (МГНЦ) имени академика Н. П. Бочкова "За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики, сообщает пресс-служба центра.
Вручение награды прошло в рамках Второго Евразийского форума по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ".
Тамарахон Арипова – выдающийся ученый, автор свыше 380 научных работ. Совместно с зарубежными учеными проводила популяционно-генетические исследования народов Центральной Азии и Закавказья, участвовала в создании банка ДНК всех центральноазиатских популяций, включающий в себя свыше 4 тыс. образцов, проводила сложные генетические исследования различных заболеваний в рамках международных программ.
Является членом множества выдающихся международных научно-медицинских сообществ, была научным руководителем 12 докторов и 14 кандидатов наук.
"Под ее руководством разработана карта иммунного статуса, иммунологический и генетический паспорта населения Республики Узбекистан; усовершенствованы и внедрены в практику технологии выявления и типирования геномов вирусов гепатита В и С, цитомегаловируса, вируса простого герпеса, вируса Эпштейна-Барр и других в мононуклеарных клетках крови человека", — отмечает пресс-служба.
Золотая медаль Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова "За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики" учреждена Ученым Советом МГНЦ в 2017 году и вручается ученым-генетикам за особый вклад в развитие науки и персонализированной медицины.