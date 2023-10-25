https://uz.sputniknews.ru/20231025/genprokuror-vstretilsya-s-prezidentom-turtsii-40310286.html

Генпрокурор Узбекистана встретился с президентом Турции

Генпрокурор Узбекистана встретился с президентом Турции

В рамках второго заседания Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств состоялась встреча Президента Турции с генеральными прокурорами государств-членов организации.

2023-10-25T15:50+0500

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политика

узбекистан

турция

генпрокуратура узбекистана

отг

организация тюркских государств

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках второго заседания Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств (ОТГ) состоялась встреча президента Турции с генеральными прокурорами государств-членов организации.В ходе мероприятия президент Турции поблагодарил участников встречи за активную поддержку взаимного сотрудничества в рамках организации.Для информации: 24 октября текущего года состоялось второе заседание Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств на тему "Правовые основы международной правовой помощи: проблемы и опыт стран". В нем приняли участие представители Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, секретариата ОТГ и Международной ассоциации прокуроров.

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