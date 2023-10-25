Генпрокурор Узбекистана встретился с президентом Турции
15:50 25.10.2023 (обновлено: 17:01 25.10.2023)
© Генеральная прокуратураВстреча генерального прокурора Узбекистана Нигматилла Юлдашев с Президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
© Генеральная прокуратура
В рамках второго заседания Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств состоялась встреча президента Турции с генеральными прокурорами государств-членов организации.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках второго заседания Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств (ОТГ) состоялась встреча президента Турции с генеральными прокурорами государств-членов организации.
© Генеральная прокуратураСостоялась встреча глав делегаций органов прокуратур с Президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Состоялась встреча глав делегаций органов прокуратур с Президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
© Генеральная прокуратура
В ходе мероприятия президент Турции поблагодарил участников встречи за активную поддержку взаимного сотрудничества в рамках организации.
"Отмечено, что взаимное правовое сотрудничество руководителей генеральных прокуратур государств-членов организации послужит объединению усилий по борьбе с рядом видов организованной преступности", — говорится в сообщении.
Для информации: 24 октября текущего года состоялось второе заседание Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств на тему "Правовые основы международной правовой помощи: проблемы и опыт стран".
В нем приняли участие представители Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, секретариата ОТГ и Международной ассоциации прокуроров.