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Иброхим Абдурахмонов станет министром сельского хозяйства Узбекистана
Иброхим Абдурахмонов станет министром сельского хозяйства Узбекистана
С 2022 года он занимает должность министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. 25.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-25T15:13+0500
2023-10-25T15:13+0500
2023-10-25T15:34+0500
узбекистан
иброхим абдурахманов
министр
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Иброхим Абдурахмонов станет министром сельского хозяйства Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В городе Карши под председательством Шавката Мирзиёева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области, говорится в сообщении.Иброхим Абдурахмонов родился в 1975 году в Чустском районе Наманганской области.В 1992 — 1997 годах окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), в 2001 году — Техасский аграрно-технический университет в США. В 2022 году назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
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узбекистан, иброхим абдурахманов, министр, сельское хозяйство
узбекистан, иброхим абдурахманов, министр, сельское хозяйство
Иброхим Абдурахмонов станет министром сельского хозяйства Узбекистана
15:13 25.10.2023 (обновлено: 15:34 25.10.2023)
С 2022 года он занимает должность министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Иброхим Абдурахмонов станет министром сельского хозяйства Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь
президента Шерзод Асадов.
В городе Карши под председательством Шавката Мирзиёева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области, говорится в сообщении.
"На проходящем в городе Карши под председательством Президента Шавката Мирзиёева совещании по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области объявлено о назначении министра высшего образования, науки и инноваций Иброхима Абдурахмонова министром сельского хозяйства", — написал Шерзод Асадов.
Иброхим Абдурахмонов родился в 1975 году в Чустском районе Наманганской области.
В 1992 — 1997 годах окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), в 2001 году — Техасский аграрно-технический университет в США.
В 2022 году назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.