https://uz.sputniknews.ru/20231025/ibragim-abduraxmanov-ministr-selskogo-xozyaystva-uzbekistan-40323511.html

Иброхим Абдурахмонов станет министром сельского хозяйства Узбекистана

Иброхим Абдурахмонов станет министром сельского хозяйства Узбекистана

С 2022 года он занимает должность министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. 25.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-25T15:13+0500

2023-10-25T15:13+0500

2023-10-25T15:34+0500

узбекистан

иброхим абдурахманов

министр

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0b/22676451_0:25:1281:745_1920x0_80_0_0_5b96b80d0a67654eb6b45d8231660e7c.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Иброхим Абдурахмонов станет министром сельского хозяйства Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В городе Карши под председательством Шавката Мирзиёева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области, говорится в сообщении.Иброхим Абдурахмонов родился в 1975 году в Чустском районе Наманганской области.В 1992 — 1997 годах окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), в 2001 году — Техасский аграрно-технический университет в США. В 2022 году назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, иброхим абдурахманов, министр, сельское хозяйство