https://uz.sputniknews.ru/20231025/jitel-urgencha-uje-polveka-torguet-risom-40342894.html
Житель Ургенча уже полвека торгует рисом
Житель Ургенча уже полвека торгует рисом
Шамурод Дусчанов – один из старейших продавцов риса в Ургенче. Несмотря на преклонный возраст он с удовольствием ходит на работу, чтобы общаться с людьми. История аксакала – в видео Sputnik.
2023-10-25T21:29+0500
2023-10-25T21:29+0500
2023-10-26T10:30+0500
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Шамуроду Дусчанову в этом году исполнилось 93 года. Он с удовольствием идет на работу, где каждый день общается с новыми людьми.Историю аксакала смотрите в нашем видео.
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Житель Ургенча уже полвека торгует рисом
21:29 25.10.2023 (обновлено: 10:30 26.10.2023)
Эксклюзив
Шамурод Дусчанов — один из старейших продавцов риса в Ургенче. Несмотря на преклонный возраст он с удовольствием ходит на работу, чтобы общаться с людьми. История аксакала — в видео Sputnik.
Шамуроду Дусчанову в этом году исполнилось 93 года. Он с удовольствием идет на работу, где каждый день общается с новыми людьми.
"Я вдовец. Зачем сидеть дома просто так, если можно приносить пользу людям, общаться с ними", — поделился он с корреспондентом Sputnik.
Историю аксакала смотрите в нашем видео.