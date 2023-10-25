https://uz.sputniknews.ru/20231025/jitel-urgencha-uje-polveka-torguet-risom-40342894.html

Житель Ургенча уже полвека торгует рисом

Житель Ургенча уже полвека торгует рисом

Шамурод Дусчанов – один из старейших продавцов риса в Ургенче. Несмотря на преклонный возраст он с удовольствием ходит на работу, чтобы общаться с людьми. История аксакала – в видео Sputnik.

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Шамуроду Дусчанову в этом году исполнилось 93 года. Он с удовольствием идет на работу, где каждый день общается с новыми людьми.Историю аксакала смотрите в нашем видео.

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