В Самарканде открыли Международную академию туризма — фото
13:48 25.10.2023 (обновлено: 14:45 25.10.2023)
© Комитет по туризмуВ Самарканде открылась Международная академия туризма.
© Комитет по туризму
Учебная программа разработана с учетом опыта швейцарских школ гостеприимства. Выпускникам академии будет вручаться сертификат.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Самарканде открылась Международная академия туризма UNWTO. Ее целью является подготовка квалифицированных кадров, которые будут развивать туристическую отрасль страны, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.
© Комитет по туризмуВ Самарканде открылась Международная академия туризма
В Самарканде открылась Международная академия туризма
© Комитет по туризму
Программа обучения Академии разработана с учетом опыта швейцарских школ гостеприимства. Обучение будут проводить иностранные консультанты. По окончании учебы выпускники получат сертификат, признаваемый привлеченными образовательными учреждениями-партнерами.
“После завершения каждого модуля студенты будут иметь возможность получить практический опыт посредством стажировок в партнерских компаниях частного сектора”, — говорится в сообщении.
Организаторы Академии — правительство Узбекистана и Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
© Комитет по туризмуВ Самарканде открылась Международная академия туризма
В Самарканде открылась Международная академия туризма
© Комитет по туризму
Деятельность UNWTO в организации Академии заключается в следующем:
построение модели обучения на основе международного опыта;
адаптация программ обучения к местным условиям;
подготовка наставников через программы ToT (обучение участников тренинга методу и технике проведения);
поддержка институционального развития;
оценка рейтинга студентов;
предоставление консультационных услуг для повышения качества образования;
обеспечение международного признания и сертификации программ.
© Комитет по туризмуВ Самарканде открылась Международная академия туризма.
В Самарканде открылась Международная академия туризма.
© Комитет по туризму