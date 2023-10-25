https://uz.sputniknews.ru/20231025/mejdunarodnaya-akademiya-turizma-otkrytiye-samarkand-40308447.html

В Самарканде открыли Международную академию туризма — фото

В Самарканде открыли Международную академию туризма — фото

Учебная программа разработана с учетом опыта швейцарских школ гостеприимства, её выпускникам будет вручаться сертификат

2023-10-25T13:48+0500

2023-10-25T13:48+0500

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туризм

самарканд

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Самарканде открылась Международная академия туризма UNWTO. Ее целью является подготовка квалифицированных кадров, которые будут развивать туристическую отрасль страны, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.Программа обучения Академии разработана с учетом опыта швейцарских школ гостеприимства. Обучение будут проводить иностранные консультанты. По окончании учебы выпускники получат сертификат, признаваемый привлеченными образовательными учреждениями-партнерами. Организаторы Академии — правительство Узбекистана и Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).Деятельность UNWTO в организации Академии заключается в следующем:

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