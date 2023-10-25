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https://uz.sputniknews.ru/20231025/mejdunarodnaya-akademiya-turizma-otkrytiye-samarkand-40308447.html
В Самарканде открыли Международную академию туризма — фото
В Самарканде открыли Международную академию туризма — фото
Учебная программа разработана с учетом опыта швейцарских школ гостеприимства, её выпускникам будет вручаться сертификат
2023-10-25T13:48+0500
2023-10-25T14:45+0500
туризм
самарканд
образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Самарканде открылась Международная академия туризма UNWTO. Ее целью является подготовка квалифицированных кадров, которые будут развивать туристическую отрасль страны, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.Программа обучения Академии разработана с учетом опыта швейцарских школ гостеприимства. Обучение будут проводить иностранные консультанты. По окончании учебы выпускники получат сертификат, признаваемый привлеченными образовательными учреждениями-партнерами. Организаторы Академии — правительство Узбекистана и Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).Деятельность UNWTO в организации Академии заключается в следующем:
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туризм самарканд образование международная академия туризма
туризм самарканд образование международная академия туризма

В Самарканде открыли Международную академию туризма — фото

13:48 25.10.2023 (обновлено: 14:45 25.10.2023)
© Комитет по туризмуВ Самарканде открылась Международная академия туризма.
В Самарканде открылась Международная академия туризма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Комитет по туризму
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Учебная программа разработана с учетом опыта швейцарских школ гостеприимства. Выпускникам академии будет вручаться сертификат.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Самарканде открылась Международная академия туризма UNWTO. Ее целью является подготовка квалифицированных кадров, которые будут развивать туристическую отрасль страны, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.
© Комитет по туризмуВ Самарканде открылась Международная академия туризма
В Самарканде открылась Международная академия туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
В Самарканде открылась Международная академия туризма
© Комитет по туризму
Программа обучения Академии разработана с учетом опыта швейцарских школ гостеприимства. Обучение будут проводить иностранные консультанты. По окончании учебы выпускники получат сертификат, признаваемый привлеченными образовательными учреждениями-партнерами.
“После завершения каждого модуля студенты будут иметь возможность получить практический опыт посредством стажировок в партнерских компаниях частного сектора”, — говорится в сообщении.
Организаторы Академии — правительство Узбекистана и Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
© Комитет по туризмуВ Самарканде открылась Международная академия туризма
В Самарканде открылась Международная академия туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
В Самарканде открылась Международная академия туризма
© Комитет по туризму
Деятельность UNWTO в организации Академии заключается в следующем:
построение модели обучения на основе международного опыта;
адаптация программ обучения к местным условиям;
подготовка наставников через программы ToT (обучение участников тренинга методу и технике проведения);
поддержка институционального развития;
оценка рейтинга студентов;
предоставление консультационных услуг для повышения качества образования;
обеспечение международного признания и сертификации программ.
© Комитет по туризмуВ Самарканде открылась Международная академия туризма.
В Самарканде открылась Международная академия туризма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
В Самарканде открылась Международная академия туризма.
© Комитет по туризму
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