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https://uz.sputniknews.ru/20231025/migrant-iz-uzbekistana-denejnaya-kompensatsiya-za-rubejom-40343378.html
Как мигранту из Узбекистана получить денежную компенсацию за рубежом
Как мигранту из Узбекистана получить денежную компенсацию за рубежом
Sputnik Узбекистан рассказывает, как мигранты из Узбекистана могут получить денежную компенсацию, временное жилье и возможность вернуться домой в случае потери работы.
2023-10-25T21:59+0500
2023-10-26T10:12+0500
узбекистан
общество
миграция
мигранты
трудовые мигранты
компенсация
помощь
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Каждый трудовой мигрант из Узбекистана, работающий за рубежом легально, может получить материальную выплату, временное жилье в общежитии и не только.Мигранты из Узбекистана могут получить следующие виды помощи:Чтобы получить материальную выплату или другую помощь, узбекистанцы должны обратиться в Агентство внешней трудовой миграции или его региональные представительства. Всего агентство имеет представительства в 19 странах, 16 из которых находятся в РФ.При этом получить помощь могут мигранты, работающие за границей по трудовому договору, трудовой визе или по патенту на работу.Представительства Агентства внешней трудовой миграции за рубежомРоссийская ФедерацияМосква:Адрес: ул. 1-й Казачий пер, 11/2 (метро Полянка)Телефон: +7 (925) 045-47-44Санкт-Петербург:Адрес: ул. Красноармейская, 4-А (здание Генерального консульства Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге)Телефон: +7 (951) 680-95-97Екатеринбург:Адрес: ул. Карла Либкнехта, 22Телефоны: + 7 (925) 950-89-77, +7 (922) 186-35-66Новосибирск:Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 30Телефон: +7 (953) 862-00-07Самара:Адрес: ул. Ново-Садовая, 3Телефоны:+7 (925) 750-87-57, +7 (927) 011-89-59Уфа:Адрес: Верхнеторговая площадь, 4, офис 516Телефоны: +7 (925) 373-97-65, +7 (347) 216-33-43Воронеж:Адрес: ул. Краснознаменная, 15Телефон: +7 (906) 030-16-89Тула:Адрес: ул. Михеева, 17, помещение 14Телефон: +7 (936) 251-76-21Краснодар:Адрес: ул. Цезаря Куникова, 18-6-4Телефон: +7 (999) 553-88-19Волгоград:Адрес: ул. Калинина, 2аТелефон: +7 (999) 553-44-03Нижний Новгород:Адрес: ул. Максима Горького, 260, помещение 16Телефон: +7 (996) 567-56-98Нижневартовск:Адрес: ул. Мира, 14ПТелефоны: +7 (964) 631-03-00, +7 (346) 631-00-15Иркутск:Адрес: ул. Советская, 124ВТелефоны: +7 (964) 755-02-02, +7 (915) 332-33-05Благовещенск:Адрес: ул. Горького, 87 Телефон: +7 (925) 657-67-18Красноярск:Адрес: ул. Батурина, 7Телефон: +7 (926) 379-44-22Пермь:Адрес: ул. Революции, 5/1, офис 106Телефоны: +7 (925) 884-01-01, +7 (982) 231-69-49Республика Корея, Кванджу:Адрес: р-н. Квансан, Саам-ро, 359 (ЖК Волгок) 3-й этажТелефоны: 070-4252-2772, 062-962-0201, 062-962-0205 (факс)Электронная почта:migrationuzkr@gmail.comТурция, Стамбул:Адрес: Махалля Левент, ул. Левент, проезд Лале, 8, БешикташТелефоны: (+90212) 229-00-75, 323-20-37, (+90507) 477-53-17, (+90212) 323-20-40 (факс)Электронная почта: abd68_68@mail.ruРеспублика Казахстан, Шымкент:Адрес: ул. Бейбитшилик, 64Телефоны: +77053123670, +77172954587Горячие линии агентства: 71 202-33-55, 71 200-00-61 или короткий номер 1282
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узбекистан мигрант денежная компенсация за рубежом
узбекистан мигрант денежная компенсация за рубежом

Как мигранту из Узбекистана получить денежную компенсацию за рубежом

21:59 25.10.2023 (обновлено: 10:12 26.10.2023)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области.
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Sputnik Узбекистан рассказывает, как мигранты из Узбекистана могут получить денежную компенсацию, временное жилье и возможность вернуться домой в случае потери работы.
Каждый трудовой мигрант из Узбекистана, работающий за рубежом легально, может получить материальную выплату, временное жилье в общежитии и не только.
Мигранты из Узбекистана могут получить следующие виды помощи:
единовременная материальная выплата в размере 2 БРВ (около $54);
проживание во временных общежитиях;
возвращение в Узбекистан в случае потери трудоспособности или здоровья;
возвращение тела умершего гражданина в Узбекистан;
возмещение медицинских расходов (кроме хронических заболеваний) до $1,5 тыс.
Чтобы получить материальную выплату или другую помощь, узбекистанцы должны обратиться в Агентство внешней трудовой миграции или его региональные представительства. Всего агентство имеет представительства в 19 странах, 16 из которых находятся в РФ.
При этом получить помощь могут мигранты, работающие за границей по трудовому договору, трудовой визе или по патенту на работу.

Представительства Агентства внешней трудовой миграции за рубежом

Российская Федерация
Москва:
Адрес: ул. 1-й Казачий пер, 11/2 (метро Полянка)
Телефон: +7 (925) 045-47-44
Санкт-Петербург:
Адрес: ул. Красноармейская, 4-А (здание Генерального консульства Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге)
Телефон: +7 (951) 680-95-97
Екатеринбург:
Адрес: ул. Карла Либкнехта, 22
Телефоны: + 7 (925) 950-89-77, +7 (922) 186-35-66
Новосибирск:
Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 30
Телефон: +7 (953) 862-00-07
Самара:
Адрес: ул. Ново-Садовая, 3
Телефоны:+7 (925) 750-87-57, +7 (927) 011-89-59
Уфа:
Адрес: Верхнеторговая площадь, 4, офис 516
Телефоны: +7 (925) 373-97-65, +7 (347) 216-33-43
Воронеж:
Адрес: ул. Краснознаменная, 15
Телефон: +7 (906) 030-16-89
Тула:
Адрес: ул. Михеева, 17, помещение 14
Телефон: +7 (936) 251-76-21
Краснодар:
Адрес: ул. Цезаря Куникова, 18-6-4
Телефон: +7 (999) 553-88-19
Волгоград:
Адрес: ул. Калинина, 2а
Телефон: +7 (999) 553-44-03
Нижний Новгород:
Адрес: ул. Максима Горького, 260, помещение 16
Телефон: +7 (996) 567-56-98
Нижневартовск:
Адрес: ул. Мира, 14П
Телефоны: +7 (964) 631-03-00, +7 (346) 631-00-15
Иркутск:
Адрес: ул. Советская, 124В
Телефоны: +7 (964) 755-02-02, +7 (915) 332-33-05
Благовещенск:
Адрес: ул. Горького, 87
Телефон: +7 (925) 657-67-18
Красноярск:
Адрес: ул. Батурина, 7
Телефон: +7 (926) 379-44-22
Пермь:
Адрес: ул. Революции, 5/1, офис 106
Телефоны: +7 (925) 884-01-01, +7 (982) 231-69-49
Республика Корея, Кванджу:
Адрес: р-н. Квансан, Саам-ро, 359 (ЖК Волгок) 3-й этаж
Телефоны: 070-4252-2772, 062-962-0201, 062-962-0205 (факс)
Электронная почта:migrationuzkr@gmail.com
Турция, Стамбул:
Адрес: Махалля Левент, ул. Левент, проезд Лале, 8, Бешикташ
Телефоны: (+90212) 229-00-75, 323-20-37, (+90507) 477-53-17, (+90212) 323-20-40 (факс)
Электронная почта: abd68_68@mail.ru
Республика Казахстан, Шымкент:
Адрес: ул. Бейбитшилик, 64
Телефоны: +77053123670, +77172954587
Горячие линии агентства: 71 202-33-55, 71 200-00-61 или короткий номер 1282
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