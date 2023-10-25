Как мигранту из Узбекистана получить денежную компенсацию за рубежом
21:59 25.10.2023 (обновлено: 10:12 26.10.2023)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников/
Sputnik Узбекистан рассказывает, как мигранты из Узбекистана могут получить денежную компенсацию, временное жилье и возможность вернуться домой в случае потери работы.
Каждый трудовой мигрант из Узбекистана, работающий за рубежом легально, может получить материальную выплату, временное жилье в общежитии и не только.
Мигранты из Узбекистана могут получить следующие виды помощи:
единовременная материальная выплата в размере 2 БРВ (около $54);
проживание во временных общежитиях;
возвращение в Узбекистан в случае потери трудоспособности или здоровья;
возвращение тела умершего гражданина в Узбекистан;
возмещение медицинских расходов (кроме хронических заболеваний) до $1,5 тыс.
Чтобы получить материальную выплату или другую помощь, узбекистанцы должны обратиться в Агентство внешней трудовой миграции или его региональные представительства. Всего агентство имеет представительства в 19 странах, 16 из которых находятся в РФ.
При этом получить помощь могут мигранты, работающие за границей по трудовому договору, трудовой визе или по патенту на работу.
Представительства Агентства внешней трудовой миграции за рубежом
Российская Федерация
Москва:
Адрес: ул. 1-й Казачий пер, 11/2 (метро Полянка)
Телефон: +7 (925) 045-47-44
Адрес: ул. 1-й Казачий пер, 11/2 (метро Полянка)
Телефон: +7 (925) 045-47-44
Санкт-Петербург:
Адрес: ул. Красноармейская, 4-А (здание Генерального консульства Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге)
Телефон: +7 (951) 680-95-97
Адрес: ул. Красноармейская, 4-А (здание Генерального консульства Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге)
Телефон: +7 (951) 680-95-97
Екатеринбург:
Адрес: ул. Карла Либкнехта, 22
Телефоны: + 7 (925) 950-89-77, +7 (922) 186-35-66
Адрес: ул. Карла Либкнехта, 22
Телефоны: + 7 (925) 950-89-77, +7 (922) 186-35-66
Новосибирск:
Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 30
Телефон: +7 (953) 862-00-07
Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 30
Телефон: +7 (953) 862-00-07
Самара:
Адрес: ул. Ново-Садовая, 3
Телефоны:+7 (925) 750-87-57, +7 (927) 011-89-59
Адрес: ул. Ново-Садовая, 3
Телефоны:+7 (925) 750-87-57, +7 (927) 011-89-59
Уфа:
Адрес: Верхнеторговая площадь, 4, офис 516
Телефоны: +7 (925) 373-97-65, +7 (347) 216-33-43
Адрес: Верхнеторговая площадь, 4, офис 516
Телефоны: +7 (925) 373-97-65, +7 (347) 216-33-43
Воронеж:
Адрес: ул. Краснознаменная, 15
Телефон: +7 (906) 030-16-89
Адрес: ул. Краснознаменная, 15
Телефон: +7 (906) 030-16-89
Тула:
Адрес: ул. Михеева, 17, помещение 14
Телефон: +7 (936) 251-76-21
Адрес: ул. Михеева, 17, помещение 14
Телефон: +7 (936) 251-76-21
Краснодар:
Адрес: ул. Цезаря Куникова, 18-6-4
Телефон: +7 (999) 553-88-19
Адрес: ул. Цезаря Куникова, 18-6-4
Телефон: +7 (999) 553-88-19
Волгоград:
Адрес: ул. Калинина, 2а
Телефон: +7 (999) 553-44-03
Адрес: ул. Калинина, 2а
Телефон: +7 (999) 553-44-03
Нижний Новгород:
Адрес: ул. Максима Горького, 260, помещение 16
Телефон: +7 (996) 567-56-98
Адрес: ул. Максима Горького, 260, помещение 16
Телефон: +7 (996) 567-56-98
Нижневартовск:
Адрес: ул. Мира, 14П
Телефоны: +7 (964) 631-03-00, +7 (346) 631-00-15
Адрес: ул. Мира, 14П
Телефоны: +7 (964) 631-03-00, +7 (346) 631-00-15
Иркутск:
Адрес: ул. Советская, 124В
Телефоны: +7 (964) 755-02-02, +7 (915) 332-33-05
Адрес: ул. Советская, 124В
Телефоны: +7 (964) 755-02-02, +7 (915) 332-33-05
Благовещенск:
Адрес: ул. Горького, 87
Телефон: +7 (925) 657-67-18
Адрес: ул. Горького, 87
Телефон: +7 (925) 657-67-18
Красноярск:
Адрес: ул. Батурина, 7
Телефон: +7 (926) 379-44-22
Адрес: ул. Батурина, 7
Телефон: +7 (926) 379-44-22
Пермь:
Адрес: ул. Революции, 5/1, офис 106
Телефоны: +7 (925) 884-01-01, +7 (982) 231-69-49
Адрес: ул. Революции, 5/1, офис 106
Телефоны: +7 (925) 884-01-01, +7 (982) 231-69-49
Республика Корея, Кванджу:
Адрес: р-н. Квансан, Саам-ро, 359 (ЖК Волгок) 3-й этаж
Телефоны: 070-4252-2772, 062-962-0201, 062-962-0205 (факс)
Электронная почта:migrationuzkr@gmail.com
Адрес: р-н. Квансан, Саам-ро, 359 (ЖК Волгок) 3-й этаж
Телефоны: 070-4252-2772, 062-962-0201, 062-962-0205 (факс)
Электронная почта:migrationuzkr@gmail.com
Турция, Стамбул:
Адрес: Махалля Левент, ул. Левент, проезд Лале, 8, Бешикташ
Телефоны: (+90212) 229-00-75, 323-20-37, (+90507) 477-53-17, (+90212) 323-20-40 (факс)
Электронная почта: abd68_68@mail.ru
Адрес: Махалля Левент, ул. Левент, проезд Лале, 8, Бешикташ
Телефоны: (+90212) 229-00-75, 323-20-37, (+90507) 477-53-17, (+90212) 323-20-40 (факс)
Электронная почта: abd68_68@mail.ru
Республика Казахстан, Шымкент:
Адрес: ул. Бейбитшилик, 64
Телефоны: +77053123670, +77172954587
Горячие линии агентства: 71 202-33-55, 71 200-00-61 или короткий номер 1282
Адрес: ул. Бейбитшилик, 64
Телефоны: +77053123670, +77172954587
Горячие линии агентства: 71 202-33-55, 71 200-00-61 или короткий номер 1282