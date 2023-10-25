https://uz.sputniknews.ru/20231025/migrant-iz-uzbekistana-denejnaya-kompensatsiya-za-rubejom-40343378.html

Как мигранту из Узбекистана получить денежную компенсацию за рубежом

Как мигранту из Узбекистана получить денежную компенсацию за рубежом

Sputnik Узбекистан рассказывает, как мигранты из Узбекистана могут получить денежную компенсацию, временное жилье и возможность вернуться домой в случае потери работы.

2023-10-25T21:59+0500

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узбекистан

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Каждый трудовой мигрант из Узбекистана, работающий за рубежом легально, может получить материальную выплату, временное жилье в общежитии и не только.Мигранты из Узбекистана могут получить следующие виды помощи:Чтобы получить материальную выплату или другую помощь, узбекистанцы должны обратиться в Агентство внешней трудовой миграции или его региональные представительства. Всего агентство имеет представительства в 19 странах, 16 из которых находятся в РФ.При этом получить помощь могут мигранты, работающие за границей по трудовому договору, трудовой визе или по патенту на работу.Представительства Агентства внешней трудовой миграции за рубежомРоссийская ФедерацияМосква:Адрес: ул. 1-й Казачий пер, 11/2 (метро Полянка)Телефон: +7 (925) 045-47-44Санкт-Петербург:Адрес: ул. Красноармейская, 4-А (здание Генерального консульства Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге)Телефон: +7 (951) 680-95-97Екатеринбург:Адрес: ул. Карла Либкнехта, 22Телефоны: + 7 (925) 950-89-77, +7 (922) 186-35-66Новосибирск:Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 30Телефон: +7 (953) 862-00-07Самара:Адрес: ул. Ново-Садовая, 3Телефоны:+7 (925) 750-87-57, +7 (927) 011-89-59Уфа:Адрес: Верхнеторговая площадь, 4, офис 516Телефоны: +7 (925) 373-97-65, +7 (347) 216-33-43Воронеж:Адрес: ул. Краснознаменная, 15Телефон: +7 (906) 030-16-89Тула:Адрес: ул. Михеева, 17, помещение 14Телефон: +7 (936) 251-76-21Краснодар:Адрес: ул. Цезаря Куникова, 18-6-4Телефон: +7 (999) 553-88-19Волгоград:Адрес: ул. Калинина, 2аТелефон: +7 (999) 553-44-03Нижний Новгород:Адрес: ул. Максима Горького, 260, помещение 16Телефон: +7 (996) 567-56-98Нижневартовск:Адрес: ул. Мира, 14ПТелефоны: +7 (964) 631-03-00, +7 (346) 631-00-15Иркутск:Адрес: ул. Советская, 124ВТелефоны: +7 (964) 755-02-02, +7 (915) 332-33-05Благовещенск:Адрес: ул. Горького, 87 Телефон: +7 (925) 657-67-18Красноярск:Адрес: ул. Батурина, 7Телефон: +7 (926) 379-44-22Пермь:Адрес: ул. Революции, 5/1, офис 106Телефоны: +7 (925) 884-01-01, +7 (982) 231-69-49Республика Корея, Кванджу:Адрес: р-н. Квансан, Саам-ро, 359 (ЖК Волгок) 3-й этажТелефоны: 070-4252-2772, 062-962-0201, 062-962-0205 (факс)Электронная почта:migrationuzkr@gmail.comТурция, Стамбул:Адрес: Махалля Левент, ул. Левент, проезд Лале, 8, БешикташТелефоны: (+90212) 229-00-75, 323-20-37, (+90507) 477-53-17, (+90212) 323-20-40 (факс)Электронная почта: abd68_68@mail.ruРеспублика Казахстан, Шымкент:Адрес: ул. Бейбитшилик, 64Телефоны: +77053123670, +77172954587Горячие линии агентства: 71 202-33-55, 71 200-00-61 или короткий номер 1282

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