https://uz.sputniknews.ru/20231025/mirziyoev-ogranicheniya-rynki-sbyta-40341054.html

Мирзиёев: если ограничения сохранятся, нужно искать новые рынки сбыта

Мирзиёев: если ограничения сохранятся, нужно искать новые рынки сбыта

Президент Узбекистана поручил главам регионов и министрам обсудить, где и как реализовывать продукцию и какую поддержку оказывать предпринимателям.

2023-10-25T19:47+0500

2023-10-25T19:47+0500

2023-10-26T15:09+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

торговля

рынок

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Если ограничения в адрес стран – основных торговых партнеров Узбекистана сохранятся, необходимо искать дополнительные рынки сбыта, заявил в ходе совещания в Карши президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс -секретарь главы государства Шерзод Асадов.Шавкат Мирзиёев 25 октября провел в Карши совещание по вопросам социально-экономического развития в Кашкадарьинской области.По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $44,8 млрд. В частности, объем экспорта из республики увеличился на 23,5%, до $17,739 млрд, импорта — на 21,2%, до $27,015 млрд. Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (21,1% в общем товарообороте), Россия (15,7%), Казахстан (7,2%), Турция (5,3%) и Южная Корея (3,8%).

узбекистан

кашкадарьинская область

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мирзиёев ограничения рынки сбыта