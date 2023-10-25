Мирзиёев: если ограничения сохранятся, нужно искать новые рынки сбыта
19:47 25.10.2023 (обновлено: 15:09 26.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Карши под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области.
Президент Узбекистана поручил главам регионов и министрам обсудить, где и как реализовывать продукцию и какую поддержку оказывать предпринимателям.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Если ограничения в адрес стран – основных торговых партнеров Узбекистана сохранятся, необходимо искать дополнительные рынки сбыта, заявил в ходе совещания в Карши президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс -секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Шавкат Мирзиёев 25 октября провел в Карши совещание по вопросам социально-экономического развития в Кашкадарьинской области.
"Было отмечено, что хокимам и министрам следует обсудить вопросы, где и как реализовывать продукцию, какую поддержку следует оказывать предпринимателям, если сохранятся торговые ограничения и колебания на рынке основных стран-партнеров", — написал Асадов в своем Telegram-канале.
По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $44,8 млрд. В частности, объем экспорта из республики увеличился на 23,5%, до $17,739 млрд, импорта — на 21,2%, до $27,015 млрд. Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (21,1% в общем товарообороте), Россия (15,7%), Казахстан (7,2%), Турция (5,3%) и Южная Корея (3,8%).