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https://uz.sputniknews.ru/20231025/mirziyoev-ogranicheniya-rynki-sbyta-40341054.html
Мирзиёев: если ограничения сохранятся, нужно искать новые рынки сбыта
Мирзиёев: если ограничения сохранятся, нужно искать новые рынки сбыта
Президент Узбекистана поручил главам регионов и министрам обсудить, где и как реализовывать продукцию и какую поддержку оказывать предпринимателям.
2023-10-25T19:47+0500
2023-10-26T15:09+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
торговля
рынок
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Если ограничения в адрес стран – основных торговых партнеров Узбекистана сохранятся, необходимо искать дополнительные рынки сбыта, заявил в ходе совещания в Карши президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс -секретарь главы государства Шерзод Асадов.Шавкат Мирзиёев 25 октября провел в Карши совещание по вопросам социально-экономического развития в Кашкадарьинской области.По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $44,8 млрд. В частности, объем экспорта из республики увеличился на 23,5%, до $17,739 млрд, импорта — на 21,2%, до $27,015 млрд. Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (21,1% в общем товарообороте), Россия (15,7%), Казахстан (7,2%), Турция (5,3%) и Южная Корея (3,8%).
узбекистан
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мирзиёев ограничения рынки сбыта
мирзиёев ограничения рынки сбыта

Мирзиёев: если ограничения сохранятся, нужно искать новые рынки сбыта

19:47 25.10.2023 (обновлено: 15:09 26.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Карши под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области.
В городе Карши под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана поручил главам регионов и министрам обсудить, где и как реализовывать продукцию и какую поддержку оказывать предпринимателям.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Если ограничения в адрес стран – основных торговых партнеров Узбекистана сохранятся, необходимо искать дополнительные рынки сбыта, заявил в ходе совещания в Карши президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс -секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Шавкат Мирзиёев 25 октября провел в Карши совещание по вопросам социально-экономического развития в Кашкадарьинской области.

"Было отмечено, что хокимам и министрам следует обсудить вопросы, где и как реализовывать продукцию, какую поддержку следует оказывать предпринимателям, если сохранятся торговые ограничения и колебания на рынке основных стран-партнеров", — написал Асадов в своем Telegram-канале.

По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $44,8 млрд. В частности, объем экспорта из республики увеличился на 23,5%, до $17,739 млрд, импорта — на 21,2%, до $27,015 млрд. Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (21,1% в общем товарообороте), Россия (15,7%), Казахстан (7,2%), Турция (5,3%) и Южная Корея (3,8%).
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