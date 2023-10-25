https://uz.sputniknews.ru/20231025/mirziyoyev-gosuslugi-organy-vnutrennix-del-elektronnaya-forma-40300245.html

Мирзиёев: 80% госуслуг органов внутренних дел переведут в электронную форму

Мирзиёев: 80% госуслуг органов внутренних дел переведут в электронную форму

Сегодня в Узбекистане отмечают День сотрудников органов внутренних дел. С профессиональным праздником их поздравил президент Шавкат Мирзиёев

2023-10-25T08:43+0500

2023-10-25T08:43+0500

2023-10-25T10:20+0500

узбекистан

поздравление

президент

шавкат мирзиёев

госорганы

день сотрудников органов внутренних дел

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечают День сотрудников органов внутренних дел. Сотрудников системы внутренних дел, офицеров и генералов, сержантов и рядовых, ветеранов поздравил Шавкат Мирзиёев.В последние годы реализуются масштабные реформы, нацеленные на преобразование органов внутренних дел в подлинно народную структуру, создание безопасных условий для жизни и труда населения всех городов и сел. Особое внимание уделяется превращению каждой махалли в территорию, свободную от преступности, на основе глубокого изучения ситуации и проблем в самом нижнем звене, говорится в поздравлении.Для этого в свыше чем 350 махаллях были образованы пункты правопорядка, в каждой из около 9,5 тысячи махаллей налажена деятельность инспекторов профилактики.Самое важное, на местах посредством повышения правового сознания несовершеннолетних и молодежи, их приобщения к здоровому образу жизни будет налажена практика раннего предупреждения общественно опасного поведения. В сферу органов внутренних дел широко внедряются цифровые технологии, современные методы работы, основанные на передовом опыте зарубежных стран, информационно-справочные системы, действующие на базе искусственного интеллекта. В этом направлении важное значение приобретает практика онлайн-наблюдения за обстановкой в общественных местах, дистанционного приема обращений граждан, фиксирования правонарушений без человеческого фактора.В последние годы создана эффективная система подготовки профессиональных кадров для органов внутренних дел. Как подчеркивается в поздравлении, в стране последовательно продолжится работа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, обеспечению спокойствия населения.

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