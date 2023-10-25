https://uz.sputniknews.ru/20231025/mirziyoyev-gosuslugi-organy-vnutrennix-del-elektronnaya-forma-40300245.html
Мирзиёев: 80% госуслуг органов внутренних дел переведут в электронную форму
Мирзиёев: 80% госуслуг органов внутренних дел переведут в электронную форму
Сегодня в Узбекистане отмечают День сотрудников органов внутренних дел. С профессиональным праздником их поздравил президент Шавкат Мирзиёев
2023-10-25T08:43+0500
2023-10-25T08:43+0500
2023-10-25T10:20+0500
узбекистан
поздравление
президент
шавкат мирзиёев
госорганы
день сотрудников органов внутренних дел
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечают День сотрудников органов внутренних дел. Сотрудников системы внутренних дел, офицеров и генералов, сержантов и рядовых, ветеранов поздравил Шавкат Мирзиёев.В последние годы реализуются масштабные реформы, нацеленные на преобразование органов внутренних дел в подлинно народную структуру, создание безопасных условий для жизни и труда населения всех городов и сел. Особое внимание уделяется превращению каждой махалли в территорию, свободную от преступности, на основе глубокого изучения ситуации и проблем в самом нижнем звене, говорится в поздравлении.Для этого в свыше чем 350 махаллях были образованы пункты правопорядка, в каждой из около 9,5 тысячи махаллей налажена деятельность инспекторов профилактики.Самое важное, на местах посредством повышения правового сознания несовершеннолетних и молодежи, их приобщения к здоровому образу жизни будет налажена практика раннего предупреждения общественно опасного поведения. В сферу органов внутренних дел широко внедряются цифровые технологии, современные методы работы, основанные на передовом опыте зарубежных стран, информационно-справочные системы, действующие на базе искусственного интеллекта. В этом направлении важное значение приобретает практика онлайн-наблюдения за обстановкой в общественных местах, дистанционного приема обращений граждан, фиксирования правонарушений без человеческого фактора.В последние годы создана эффективная система подготовки профессиональных кадров для органов внутренних дел. Как подчеркивается в поздравлении, в стране последовательно продолжится работа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, обеспечению спокойствия населения.
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узбекистан день сотрудников органов внутренних дел шавкат мирзиёев поздравление профессиональный праздник госуслуги электронная форма
узбекистан день сотрудников органов внутренних дел шавкат мирзиёев поздравление профессиональный праздник госуслуги электронная форма
Мирзиёев: 80% госуслуг органов внутренних дел переведут в электронную форму
08:43 25.10.2023 (обновлено: 10:20 25.10.2023)
Сегодня в Узбекистане отмечают День сотрудников органов внутренних дел. С профессиональным праздником их поздравил президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечают День сотрудников органов внутренних дел.
Сотрудников системы внутренних дел, офицеров и генералов, сержантов и рядовых, ветеранов поздравил
Шавкат Мирзиёев.
В последние годы реализуются масштабные реформы, нацеленные на преобразование органов внутренних дел в подлинно народную структуру, создание безопасных условий для жизни и труда населения всех городов и сел. Особое внимание уделяется превращению каждой махалли в территорию, свободную от преступности, на основе глубокого изучения ситуации и проблем в самом нижнем звене, говорится в поздравлении.
Для этого в свыше чем 350 махаллях были образованы пункты правопорядка, в каждой из около 9,5 тысячи махаллей налажена деятельность инспекторов профилактики.
"В продолжение этой работы с нынешнего года организована система "махаллинской семерки". Теперь инспектор профилактики, изучая ситуацию в разрезе домохозяйств, будет самым активным членом данной системы. В первую очередь он будет выявлять граждан, наиболее склонных к совершению правонарушений или пострадавших от них, и принимать меры по решению их социальных и бытовых проблем, задействуя возможности "махаллинской семерки"", — отметил глава государства в своем поздравлении.
Самое важное, на местах посредством повышения правового сознания несовершеннолетних и молодежи, их приобщения к здоровому образу жизни будет налажена практика раннего предупреждения общественно опасного поведения.
"В условиях Нового Узбекистана мы должны вывести начатую нами работу на новый уровень, неизменно следуя благородному принципу "Все наши реформы – во имя чести и достоинства человека". В этом мы будем опираться на созданную за прошедший период прочную правовую базу в сфере борьбы с преступностью", — подчеркнул президент.
В сферу органов внутренних дел широко внедряются цифровые технологии, современные методы работы, основанные на передовом опыте зарубежных стран, информационно-справочные системы, действующие на базе искусственного интеллекта. В этом направлении важное значение приобретает практика онлайн-наблюдения за обстановкой в общественных местах, дистанционного приема обращений граждан, фиксирования правонарушений без человеческого фактора.
В последние годы создана эффективная система подготовки профессиональных кадров для органов внутренних дел.
"В том числе налажена практика подготовки с раннего возраста будущих сотрудников высококвалифицированными юристами и их воспитания в духе патриотизма. Определен порядок, согласно которому каждый сотрудник для получения очередного звания обязан повысить свою профессиональную квалификацию, для назначения на руководящую должность — обучиться в магистратуре Академии Министерства внутренних дел. И эта практика уже показала свою эффективность", — говорится в поздравлении.
Как подчеркивается в поздравлении, в стране последовательно продолжится работа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, обеспечению спокойствия населения.
"В частности, 80 процентов государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел, будет переведено в электронную форму, что позволит устранить в системе факты бюрократии и излишней волокиты. Следует принять меры по налаживанию практики изучения общественного мнения в каждой сфере деятельности и общественного мониторинга по принципу "махалля — район — область — республика", — отметил глава государства.
"Пользуясь случаем, выражаю всем вам искреннюю признательность за ваше самоотверженное служение с глубоким осознанием своего долга. Достойное стимулирование вашего нелегкого и славного труда и впредь будет оставаться в центре внимания нашего государства и общества, — отметил Мирзиёев в своем поздравлении. — Мы чтим память об отважных и мужественных сотрудниках, отдавших жизнь за мир и спокойствие страны, выражаем самые добрые пожелания их семьям и детям. Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним замечательным праздником и желаю крепкого здоровья, счастья и больших успехов в вашем ответственном деле".