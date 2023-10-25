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https://uz.sputniknews.ru/20231025/mirziyoyev-vizit-promyshlennost-proyekt-karshi-foto-40322916.html
Мирзиёев ознакомился с промышленными проектами в Карши — фото
Мирзиёев ознакомился с промышленными проектами в Карши — фото
Сегодня в промзоне размещены 11 проектов по выпуску строительных материалов, мебели, текстильной, фармацевтической и кожевенной продукции
2023-10-25T15:30+0500
2023-10-25T15:47+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
карши
фото
предприятия
проект
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши, сообщает пресс-служба главы государства. Площадь промзоны составляет 6 гектаров. Благодаря хорошо организованной инженерной инфраструктуре и удобному выходу к транспортным коммуникациям производство здесь динамично развивается.В настоящее время в промзоне размещены 11 проектов по выпуску строительных материалов, мебели, текстильной, фармацевтической и кожевенной продукции. Четыре из них уже запущены и производят импортозамещающие товары.Глава государства ознакомился с процессом их работы и образцами продукции.Предприятие "Pegas" наладило обработку металла и выпуск лаков и красок, дверей и текстиля. Стоимость этого проекта составляет более 13 миллиардов сумов, здесь создано 150 новых рабочих мест. Продукция предприятия пользуется высоким спросом на внутреннем рынке. На следующем этапе запустят производство других материалов, востребованных в строительстве. В результате создадут много новых рабочих мест.На предприятии "Karshi W and D Factory" изготавливают 50 видов дверей, мягкой и твердой мебели. В проект инвестировали 8,5 миллиарда сумов, привлекли современные технологии Германии, Турции и Китая. На предприятии создано 26 новых рабочих мест.Еще семь инвестиционных проектов реализуются в промышленной зоне. Их запуск позволит трудоустроить еще 725 человек.Здесь же Мирзиёев осмотрел современные автобусы и микроавтобусы, завезенные из Китая. Предприниматель Нарзулло Намозов сообщил о высоком спросе на 60-местные автобусы. В Кашкадарью доставили 30 таких, всего планируют завезти сто. В будущем автобусы начнут курсировать по маршрутам Карши – Шахрисабз и Карши – Китаб.Глава государства также пообщался с ремесленницей-предпринимательницей Дилором Кувватовой. Эта женщина, много лет проработавшая за границей, вернулась в Узбекистан, узнав о возможностях, созданных для предпринимателей. Сегодня постельное белье, одеяла и другие изделия, сшитые ее предприятием, пользуются популярностью в области.Дилором Кувватова сообщила, что довольна созданным бизнес-климатом и намерена в будущем довести количество рабочих мест до 300.Здесь же прошла презентация инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Кашкадарье в 2024 году. В частности, сформированы 36 крупных проектов на 4 миллиарда долларов и 114 региональных проектов на 656 миллионов долларов с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов. Речь идет о нефтегазовой, химической, текстильной, кожевенно-обувной и строительной промышленности, главным образом локализации производства и восполнении проблем в переработке сырья.
узбекистан
карши
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узбекистан карши шавкат мирзиёев промзона промышленные проекты выпуск строительные материалы мебель текстиль фармацевтика кожевенная продукция
узбекистан карши шавкат мирзиёев промзона промышленные проекты выпуск строительные материалы мебель текстиль фармацевтика кожевенная продукция

Мирзиёев ознакомился с промышленными проектами в Карши — фото

15:30 25.10.2023 (обновлено: 15:47 25.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне Кавали города Карши. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Сегодня в промзоне размещены 11 проектов по выпуску строительных материалов, мебели, текстильной, фармацевтической и кожевенной продукции.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши, сообщает пресс-служба главы государства.
Площадь промзоны составляет 6 гектаров. Благодаря хорошо организованной инженерной инфраструктуре и удобному выходу к транспортным коммуникациям производство здесь динамично развивается.
В настоящее время в промзоне размещены 11 проектов по выпуску строительных материалов, мебели, текстильной, фармацевтической и кожевенной продукции. Четыре из них уже запущены и производят импортозамещающие товары.
Глава государства ознакомился с процессом их работы и образцами продукции.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне Кавали города Карши. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предприятие "Pegas" наладило обработку металла и выпуск лаков и красок, дверей и текстиля. Стоимость этого проекта составляет более 13 миллиардов сумов, здесь создано 150 новых рабочих мест.
Продукция предприятия пользуется высоким спросом на внутреннем рынке. На следующем этапе запустят производство других материалов, востребованных в строительстве. В результате создадут много новых рабочих мест.
"Частное предприятие "1-сон комплекс лойиха курилиш-монтаж" также специализируется на строительных материалах. Этот проект общей стоимостью 18,5 миллиарда сумов имеет годовую производственную мощность около 2 миллионов квадратных метров профнастила и 250 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей. Сейчас на предприятии работают 45 человек. В дальнейшем планируется увеличить количество рабочих мест за счет наращивания объема производства", — говорится в сообщении пресс-службы.
На предприятии "Karshi W and D Factory" изготавливают 50 видов дверей, мягкой и твердой мебели. В проект инвестировали 8,5 миллиарда сумов, привлекли современные технологии Германии, Турции и Китая. На предприятии создано 26 новых рабочих мест.
Еще семь инвестиционных проектов реализуются в промышленной зоне. Их запуск позволит трудоустроить еще 725 человек.
Здесь же Мирзиёев осмотрел современные автобусы и микроавтобусы, завезенные из Китая. Предприниматель Нарзулло Намозов сообщил о высоком спросе на 60-местные автобусы. В Кашкадарью доставили 30 таких, всего планируют завезти сто. В будущем автобусы начнут курсировать по маршрутам Карши – Шахрисабз и Карши – Китаб.
Глава государства также пообщался с ремесленницей-предпринимательницей Дилором Кувватовой. Эта женщина, много лет проработавшая за границей, вернулась в Узбекистан, узнав о возможностях, созданных для предпринимателей. Сегодня постельное белье, одеяла и другие изделия, сшитые ее предприятием, пользуются популярностью в области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне Кавали города Карши. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Дилором Кувватова сообщила, что довольна созданным бизнес-климатом и намерена в будущем довести количество рабочих мест до 300.
Здесь же прошла презентация инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Кашкадарье в 2024 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне Кавали города Карши. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, сформированы 36 крупных проектов на 4 миллиарда долларов и 114 региональных проектов на 656 миллионов долларов с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов. Речь идет о нефтегазовой, химической, текстильной, кожевенно-обувной и строительной промышленности, главным образом локализации производства и восполнении проблем в переработке сырья.
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