Мирзиёев ознакомился с промышленными проектами в Карши — фото
15:30 25.10.2023 (обновлено: 15:47 25.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Сегодня в промзоне размещены 11 проектов по выпуску строительных материалов, мебели, текстильной, фармацевтической и кожевенной продукции.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши, сообщает пресс-служба главы государства.
Площадь промзоны составляет 6 гектаров. Благодаря хорошо организованной инженерной инфраструктуре и удобному выходу к транспортным коммуникациям производство здесь динамично развивается.
В настоящее время в промзоне размещены 11 проектов по выпуску строительных материалов, мебели, текстильной, фармацевтической и кожевенной продукции. Четыре из них уже запущены и производят импортозамещающие товары.
Глава государства ознакомился с процессом их работы и образцами продукции.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Предприятие "Pegas" наладило обработку металла и выпуск лаков и красок, дверей и текстиля. Стоимость этого проекта составляет более 13 миллиардов сумов, здесь создано 150 новых рабочих мест.
Продукция предприятия пользуется высоким спросом на внутреннем рынке. На следующем этапе запустят производство других материалов, востребованных в строительстве. В результате создадут много новых рабочих мест.
"Частное предприятие "1-сон комплекс лойиха курилиш-монтаж" также специализируется на строительных материалах. Этот проект общей стоимостью 18,5 миллиарда сумов имеет годовую производственную мощность около 2 миллионов квадратных метров профнастила и 250 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей. Сейчас на предприятии работают 45 человек. В дальнейшем планируется увеличить количество рабочих мест за счет наращивания объема производства", — говорится в сообщении пресс-службы.
На предприятии "Karshi W and D Factory" изготавливают 50 видов дверей, мягкой и твердой мебели. В проект инвестировали 8,5 миллиарда сумов, привлекли современные технологии Германии, Турции и Китая. На предприятии создано 26 новых рабочих мест.
Еще семь инвестиционных проектов реализуются в промышленной зоне. Их запуск позволит трудоустроить еще 725 человек.
Здесь же Мирзиёев осмотрел современные автобусы и микроавтобусы, завезенные из Китая. Предприниматель Нарзулло Намозов сообщил о высоком спросе на 60-местные автобусы. В Кашкадарью доставили 30 таких, всего планируют завезти сто. В будущем автобусы начнут курсировать по маршрутам Карши – Шахрисабз и Карши – Китаб.
Глава государства также пообщался с ремесленницей-предпринимательницей Дилором Кувватовой. Эта женщина, много лет проработавшая за границей, вернулась в Узбекистан, узнав о возможностях, созданных для предпринимателей. Сегодня постельное белье, одеяла и другие изделия, сшитые ее предприятием, пользуются популярностью в области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Дилором Кувватова сообщила, что довольна созданным бизнес-климатом и намерена в будущем довести количество рабочих мест до 300.
Здесь же прошла презентация инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Кашкадарье в 2024 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши.
В частности, сформированы 36 крупных проектов на 4 миллиарда долларов и 114 региональных проектов на 656 миллионов долларов с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов. Речь идет о нефтегазовой, химической, текстильной, кожевенно-обувной и строительной промышленности, главным образом локализации производства и восполнении проблем в переработке сырья.