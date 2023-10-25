https://uz.sputniknews.ru/20231025/mirziyoyev-vizit-promyshlennost-proyekt-karshi-foto-40322916.html

Мирзиёев ознакомился с промышленными проектами в Карши — фото

Мирзиёев ознакомился с промышленными проектами в Карши — фото

Сегодня в промзоне размещены 11 проектов по выпуску строительных материалов, мебели, текстильной, фармацевтической и кожевенной продукции

2023-10-25T15:30+0500

2023-10-25T15:30+0500

2023-10-25T15:47+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

карши

фото

предприятия

проект

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Кашкадарьинскую область посетил ряд предприятий в малой промышленной зоне "Кавали" города Карши, сообщает пресс-служба главы государства. Площадь промзоны составляет 6 гектаров. Благодаря хорошо организованной инженерной инфраструктуре и удобному выходу к транспортным коммуникациям производство здесь динамично развивается.В настоящее время в промзоне размещены 11 проектов по выпуску строительных материалов, мебели, текстильной, фармацевтической и кожевенной продукции. Четыре из них уже запущены и производят импортозамещающие товары.Глава государства ознакомился с процессом их работы и образцами продукции.Предприятие "Pegas" наладило обработку металла и выпуск лаков и красок, дверей и текстиля. Стоимость этого проекта составляет более 13 миллиардов сумов, здесь создано 150 новых рабочих мест. Продукция предприятия пользуется высоким спросом на внутреннем рынке. На следующем этапе запустят производство других материалов, востребованных в строительстве. В результате создадут много новых рабочих мест.На предприятии "Karshi W and D Factory" изготавливают 50 видов дверей, мягкой и твердой мебели. В проект инвестировали 8,5 миллиарда сумов, привлекли современные технологии Германии, Турции и Китая. На предприятии создано 26 новых рабочих мест.Еще семь инвестиционных проектов реализуются в промышленной зоне. Их запуск позволит трудоустроить еще 725 человек.Здесь же Мирзиёев осмотрел современные автобусы и микроавтобусы, завезенные из Китая. Предприниматель Нарзулло Намозов сообщил о высоком спросе на 60-местные автобусы. В Кашкадарью доставили 30 таких, всего планируют завезти сто. В будущем автобусы начнут курсировать по маршрутам Карши – Шахрисабз и Карши – Китаб.Глава государства также пообщался с ремесленницей-предпринимательницей Дилором Кувватовой. Эта женщина, много лет проработавшая за границей, вернулась в Узбекистан, узнав о возможностях, созданных для предпринимателей. Сегодня постельное белье, одеяла и другие изделия, сшитые ее предприятием, пользуются популярностью в области.Дилором Кувватова сообщила, что довольна созданным бизнес-климатом и намерена в будущем довести количество рабочих мест до 300.Здесь же прошла презентация инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Кашкадарье в 2024 году. В частности, сформированы 36 крупных проектов на 4 миллиарда долларов и 114 региональных проектов на 656 миллионов долларов с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов. Речь идет о нефтегазовой, химической, текстильной, кожевенно-обувной и строительной промышленности, главным образом локализации производства и восполнении проблем в переработке сырья.

узбекистан

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кашкадарьинская область

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