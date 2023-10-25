Ассоциация узбекской молодежи и МГЛУ провели в Москве форум "Дружба народов"
20:51 25.10.2023 (обновлено: 10:33 26.10.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевМеждународный молодежный форум "Дружба Народов" в Московском Государственном Лингвистическом Университете.
© Sputnik / Владимир Алексеев
Гостей мероприятия ждали выступления спикеров, выставка национальных культур и концерт.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) прошел III Международный молодежный форум "Дружба народов".
© Sputnik / Владимир АлексеевМеждународный молодежный форум "Дружба Народов" в Московском Государственном Лингвистическом Университете.
Международный молодежный форум "Дружба Народов" в Московском Государственном Лингвистическом Университете.
© Sputnik / Владимир Алексеев
Организаторами мероприятия выступили МГЛУ и Всемирная ассоциация молодежи Узбекистана в России.
© Sputnik / Владимир АлексеевМеждународный молодежный форум "Дружба Народов" в Московском Государственном Лингвистическом Университете.
Международный молодежный форум "Дружба Народов" в Московском Государственном Лингвистическом Университете.
© Sputnik / Владимир Алексеев
"Целью сегодняшнего мероприятия является укрепление дружественных отношений между молодежными организациями Центральной Азии и Российской Федерации. Если мы чаще будем организовывать такие большие форумы, я думаю, мы сблизимся и будем поддерживать братские отношения. Мы все прекрасно знаем, что сейчас в мире все кардинально меняется, и хотелось бы, чтобы все страны поддерживали и уважали друг друга", - рассказал корреспонденту Sputnik главный координатор ассоциации в Москве и Московской области Давлатжон Тожибоев.
© Sputnik / Владимир АлексеевМеждународный молодежный форум "Дружба Народов" в Московском Государственном Лингвистическом Университете.
Международный молодежный форум "Дружба Народов" в Московском Государственном Лингвистическом Университете.
© Sputnik / Владимир Алексеев
В форуме приняли участие глава Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков, советник директора Дома народов России Мехрибан Садыкова, сотрудники дипломатических представительств Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, члены молодежных организаций и национальных диаспор центральноазиатских стран.
© Sputnik / Владимир АлексеевМеждународный молодежный форум "Дружба Народов" в Московском Государственном Лингвистическом Университете.
Международный молодежный форум "Дружба Народов" в Московском Государственном Лингвистическом Университете.
© Sputnik / Владимир Алексеев
В рамках форума прошла пленарная сессия, а также дискуссия в рамках секции "Публичная дипломатия/молодые предприниматели". Кроме того, гостей мероприятия ждала дегустация традиционных азиатских блюд, выставка национальных культур разных стран, мастер-классы и концерт.