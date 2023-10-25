Ассоциация узбекской молодежи и МГЛУ провели в Москве форум "Дружба народов"

"Целью сегодняшнего мероприятия является укрепление дружественных отношений между молодежными организациями Центральной Азии и Российской Федерации. Если мы чаще будем организовывать такие большие форумы, я думаю, мы сблизимся и будем поддерживать братские отношения. Мы все прекрасно знаем, что сейчас в мире все кардинально меняется, и хотелось бы, чтобы все страны поддерживали и уважали друг друга", - рассказал корреспонденту Sputnik главный координатор ассоциации в Москве и Московской области Давлатжон Тожибоев.