https://uz.sputniknews.ru/20231025/orgnabor-uzbekistan-v-rf-rost-40326718.html

Оргнабор узбекистанцев на работу в РФ вырос на 9,5%

Оргнабор узбекистанцев на работу в РФ вырос на 9,5%

В январе-сентябре текущего года работу в России с помощью оргнабора нашли 23 тыс. человек, сообщает агентство по внешней трудовой миграции.

2023-10-25T16:43+0500

2023-10-25T16:43+0500

2023-10-25T16:52+0500

узбекистан

россия

оргнабор

миграция

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Организованный набор граждан Узбекистана на работу в Россию за первые девять месяцев 2023 года вырос на 9,5% в годовом выражении и составил 23 тыс. человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.По данным агентства, в прошлом году за этот же период на работу в Россию по оргнабору уехали около 21 тыс. узбекистанцев. Таким образом, за год рост составил 9,5%.Всего в 2023 году на работу за рубеж выехали более 31 тыс. граждан республики, что на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.По данным ведомства, по итогам 2022 года оргнабор снизился в 3,6 раза по сравнению с 2021 годом — до 28 тысяч человек. Это снижение, по мнению узбекских властей, было связано с отменой антиковидных мер на границах — многие мигранты стали выезжать на работу самостоятельно.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Ранее агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана опубликовало данные, согласно которым количество узбекистанцев, трудоустроенных через оргнабор, с весны выросло в 12 раз. За первые восемь месяцев текущего года на работу в Россию через оргнабор выехали более 20 тысяч граждан республики.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В середине августа прошлого года Минзанятости Узбекистана сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.

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