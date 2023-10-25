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https://uz.sputniknews.ru/20231025/osennie-kanikuly-dosug-detey-40281673.html
Осенние школьные каникулы: где и как их можно провести с пользой
Осенние школьные каникулы: где и как их можно провести с пользой
Первая четверть учебного года в общеобразовательных школах завершается С 4 ноября у ребят начнутся осенние каникулы
2023-10-25T09:37+0500
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общество
узбекистан
каникулы
школа
школьники
осень
досуг
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. О том, какие мероприятия будут организованы в филиалах детской школы, корреспонденту Sputnik рассказал врио директора Республиканской детской школы "Баркамол авлод" при министерстве дошкольного и школьного образования Йулдошхожа Акбаров.Кроме того, для одаренных учеников детских школ “Баркамол авлод” планируют организовать поездки по известным историческим городам Узбекистана.Всего в детских школах "Баркамол авлод" функционируют 79 видов разнообразных кружков, где школьники могут проводить время с пользой для всестороннего развития. В частности, имеются кружки по таким направлениям как культура и искусство, спортивные и танцевальные секции, робототехника, конструирование и моделирование, ремесленничество и ручная работа, туризм и экология. Кроме того, дополнительно проводятся занятия по изучению иностранных языков, а также подготовительные курсы в вузы.Насыщенную программу детям подготовили и столичные театры, представив разнообразный репертуар спектаклей. Также в дни осенних каникул школьникам будут рады в различных парках, в том числе развлекательных, зонах культуры и отдыха:
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общество узбекистан школьные каникулы школа школьники осень досуг
общество узбекистан школьные каникулы школа школьники осень досуг

Осенние школьные каникулы: где и как их можно провести с пользой

09:37 25.10.2023 (обновлено: 10:06 25.10.2023)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТурнир по быстрым шахматам. Архивное фото
Турнир по быстрым шахматам. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Первая четверть учебного года в школах завершается. С 4 ноября у ребят начнутся осенние каникулы.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. О том, какие мероприятия будут организованы в филиалах детской школы, корреспонденту Sputnik рассказал врио директора Республиканской детской школы "Баркамол авлод" при министерстве дошкольного и школьного образования Йулдошхожа Акбаров.

“Во время осенних каникул планируется проведение двух соревнований республиканского масштаба — состязания “Активный спорт” по настольному теннису, шахматам и шашкам, а также онлайн-конкурс по изобразительному искусству “Подари детям мир”. Школьники, желающие принять участие в конкурсах, могут обратиться в наши региональные филиалы”, — рассказал Акбаров.

Кроме того, для одаренных учеников детских школ “Баркамол авлод” планируют организовать поездки по известным историческим городам Узбекистана.

“Будут организованы бесплатные экскурсионные поездки на автобусах в такие города как Самарканд и Наманган”, — добавил директор.

Всего в детских школах "Баркамол авлод" функционируют 79 видов разнообразных кружков, где школьники могут проводить время с пользой для всестороннего развития. В частности, имеются кружки по таким направлениям как культура и искусство, спортивные и танцевальные секции, робототехника, конструирование и моделирование, ремесленничество и ручная работа, туризм и экология.
Кроме того, дополнительно проводятся занятия по изучению иностранных языков, а также подготовительные курсы в вузы.
Насыщенную программу детям подготовили и столичные театры, представив разнообразный репертуар спектаклей.
3 ноября — в концертном зале “Зарафшон” представят спектакль “Синдбад-мореход” с участием артистов Узбекского драматического театра.
3 ноября — в театре “Ильхом” покажут спектакли “Тигр” и “Сын”.
4-5 ноября — в Узбекском государственном цирке представят этношоу “Земля мамонта”.
4-5 ноября — в ГАБТ им. А. Навои покажут балетный спектакль "Лазги. Танец сердца и любви".
4-5 ноября — в Центральном железнодорожном дворце культуры организуют ярмарку ремесел “Тепло-Маркет”.
5 ноября — в Русском академическом драматическом театре Узбекистана будет представлен спектакль “Медведь. Предложение”.
8 ноября — в ГАБТ им. А. Навои представят спектакль “Романс Глинки, Чайковский и Рахманинов”.
8-9-10 ноября — в Русском академическом драматическом театре Узбекистана покажут спектакли “Одинокая лодка” и “Банкрот, или свои люди — сочтемся!”, комедию “Профессор в законе”.
Также в дни осенних каникул школьникам будут рады в различных парках, в том числе развлекательных, зонах культуры и отдыха:
Центральный парк культуры и отдыха (Central Park Tashkent);
парк “Ашхабад” (“Ashxobod Sayilgohi”);
этно-парк “Navruz”;
парк “Dostlik”;
парки развлечений “Волшебный город”, “Anhor park”, “DreamPark”;
Ташкентский ботанический сад;
Ташкентский зоопарк и других.
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