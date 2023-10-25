https://uz.sputniknews.ru/20231025/osennie-kanikuly-dosug-detey-40281673.html

Осенние школьные каникулы: где и как их можно провести с пользой

Осенние школьные каникулы: где и как их можно провести с пользой

Первая четверть учебного года в общеобразовательных школах завершается С 4 ноября у ребят начнутся осенние каникулы

2023-10-25T09:37+0500

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общество

узбекистан

каникулы

школа

школьники

осень

досуг

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. О том, какие мероприятия будут организованы в филиалах детской школы, корреспонденту Sputnik рассказал врио директора Республиканской детской школы "Баркамол авлод" при министерстве дошкольного и школьного образования Йулдошхожа Акбаров.Кроме того, для одаренных учеников детских школ “Баркамол авлод” планируют организовать поездки по известным историческим городам Узбекистана.Всего в детских школах "Баркамол авлод" функционируют 79 видов разнообразных кружков, где школьники могут проводить время с пользой для всестороннего развития. В частности, имеются кружки по таким направлениям как культура и искусство, спортивные и танцевальные секции, робототехника, конструирование и моделирование, ремесленничество и ручная работа, туризм и экология. Кроме того, дополнительно проводятся занятия по изучению иностранных языков, а также подготовительные курсы в вузы.Насыщенную программу детям подготовили и столичные театры, представив разнообразный репертуар спектаклей. Также в дни осенних каникул школьникам будут рады в различных парках, в том числе развлекательных, зонах культуры и отдыха:

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