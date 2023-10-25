Где пройдут дожди: погода в Узбекистане 26 октября
17:42 25.10.2023 (обновлено: 11:39 26.10.2023)
© Sputnik / Александр КряжевОсень, архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжев
В большинстве регионов республики в четверг может пройти дождь, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В четверг по всей территории республики, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей пройдут небольшие дожди, сообщает Узгидромет.
В регионах Ферганской долины осадки ожидаются во второй половине дня. А в предгорных и горных районах дождь местами может быть сильным, в высокогорьях возможен снег.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: днем 12-17; по Хорезмской области ночью 7-12 градусов тепла, днем 14-19 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью и днем 7-12 градусов тепла.