https://uz.sputniknews.ru/20231025/pogoda-uzbekistan-26-oktyabrya-40330194.html

Где пройдут дожди: погода в Узбекистане 26 октября

Где пройдут дожди: погода в Узбекистане 26 октября

В большинстве регионов республики в четверг может пройти дождь, предупреждает Узгидромет.

2023-10-25T17:42+0500

2023-10-25T17:42+0500

2023-10-26T11:39+0500

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В четверг по всей территории республики, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей пройдут небольшие дожди, сообщает Узгидромет.В регионах Ферганской долины осадки ожидаются во второй половине дня. А в предгорных и горных районах дождь местами может быть сильным, в высокогорьях возможен снег.Температура воздуха:

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узбекистан дожди погода 26 октября