https://uz.sputniknews.ru/20231025/pravitelstva-stran-yeaes-bishkek-strategicheskoye-razvitiye-soyuz-40308213.html
Главы кабминов стран ЕАЭС обсудят в Бишкеке стратегическое развитие союза
Главы кабминов стран ЕАЭС обсудят в Бишкеке стратегическое развитие союза
В ходе встречи главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции
2023-10-25T12:04+0500
2023-10-25T12:04+0500
2023-10-25T12:26+0500
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Главы правительств стран ЕАЭС обсудят на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке разработку нового документа долгосрочного стратегического развития союза. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина РФ, сообщает РИА Новости.Кроме того, рассмотрят механизмы финансирования совместных проектов в сфере промышленности. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представит доклад о мониторинге реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС и проинформирует о предпринимаемых в союзе шагах по совершенствованию интегрированной информационной системы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Бишкек 25-26 октября. Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В заседании межправительственного совета также запланировано участие глав правительств государств-наблюдателей при ЕАЭС — Кубы и Узбекистана.
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узбекистан еаэс кабмины правительства бишкек заседание вопросы стратегическое развитие союза евразийская экономическая интеграция углубление
узбекистан еаэс кабмины правительства бишкек заседание вопросы стратегическое развитие союза евразийская экономическая интеграция углубление
Главы кабминов стран ЕАЭС обсудят в Бишкеке стратегическое развитие союза
12:04 25.10.2023 (обновлено: 12:26 25.10.2023)
В ходе встречи главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Главы правительств стран ЕАЭС обсудят на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке разработку нового документа долгосрочного стратегического развития союза. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина РФ, сообщает РИА Новости.
"В ходе встречи главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам, касающимся функционирования внутреннего рынка союза. В ходе встречи стороны обсудят разработку нового документа долгосрочного стратегического развития ЕАЭС", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, рассмотрят механизмы финансирования совместных проектов в сфере промышленности. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представит доклад о мониторинге реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС и проинформирует о предпринимаемых в союзе шагах по совершенствованию интегрированной информационной системы.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Бишкек 25-26 октября. Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
В заседании межправительственного совета также запланировано участие глав правительств государств-наблюдателей при ЕАЭС — Кубы и Узбекистана.