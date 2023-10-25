https://uz.sputniknews.ru/20231025/pravitelstva-stran-yeaes-bishkek-strategicheskoye-razvitiye-soyuz-40308213.html

Главы кабминов стран ЕАЭС обсудят в Бишкеке стратегическое развитие союза

Главы кабминов стран ЕАЭС обсудят в Бишкеке стратегическое развитие союза

В ходе встречи главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции

2023-10-25T12:04+0500

2023-10-25T12:04+0500

2023-10-25T12:26+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

бишкек

заседание

правительство

документы

развитие

узбекистан

куба

наблюдатели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38242206_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_a8cc81df4e7712d3efba1d69d3767bcf.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Главы правительств стран ЕАЭС обсудят на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке разработку нового документа долгосрочного стратегического развития союза. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина РФ, сообщает РИА Новости.Кроме того, рассмотрят механизмы финансирования совместных проектов в сфере промышленности. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представит доклад о мониторинге реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС и проинформирует о предпринимаемых в союзе шагах по совершенствованию интегрированной информационной системы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Бишкек 25-26 октября. Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В заседании межправительственного совета также запланировано участие глав правительств государств-наблюдателей при ЕАЭС — Кубы и Узбекистана.

бишкек

узбекистан

куба

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан еаэс кабмины правительства бишкек заседание вопросы стратегическое развитие союза евразийская экономическая интеграция углубление