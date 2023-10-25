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Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 октября

Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 октября

По данным Узгидромета, днем в столице Узбекистана воздух прогреется до +24 градусов.

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Ташкенте в среду ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла.

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