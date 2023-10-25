Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231025/prognoz-pogody-tashkent-25-oktyabrya-40297147.html
Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 октября
Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 октября
По данным Узгидромета, днем в столице Узбекистана воздух прогреется до +24 градусов.
2023-10-25T05:01+0500
2023-10-25T09:26+0500
узбекистан
общество
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40273871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6447f04a3b2b3dc3687cd465e5a861e6.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Ташкенте в среду ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40273871_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e541217abd8323c533419ddbb6d5a9f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент погода прогноз погоды 25 октября узгидромет без осадков температура воздуха
узбекистан ташкент погода прогноз погоды 25 октября узгидромет без осадков температура воздуха

Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 октября

05:01 25.10.2023 (обновлено: 09:26 25.10.2023)
© Sputnik / Abdubakir YunusovОсенняя листва на берегу реки Анхор, Ташкент
Осенняя листва на берегу реки Анхор, Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Подписаться на
НовостиTelegram
По данным Узгидромета, днем в столице Узбекистана воздух прогреется до +24 градусов.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Ташкенте в среду ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0