https://uz.sputniknews.ru/20231025/rasstrel-amerikanskogo-spetsnaza-gaza-40303665.html
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе
В Газе расстреляли американский спецназ заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор
2023-10-25T12:57+0500
2023-10-25T12:57+0500
2023-10-25T14:47+0500
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в Газе, куда они вошли с целью разведки и выявления возможности освобождения заложников. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети, сообщает РИА Новости. Эксперт добавил, что он не только не может себе представить победу Израиля в том или ином виде, но и считает конфликт очень опасным для самих США из-за риска войны с Ираном.По словам Макгрегора, военная мощь США находится в самой "слабой точке" за всю недавнюю историю, в связи с чем страна не готова к вовлечению в крупномасштабный конфликт.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников для обсуждения вопросов "планирования".
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в мире сша израиль сектор газа на куски расстрел пентагон такер карлсон дуглас макгрегор патрик райдер
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе
12:57 25.10.2023 (обновлено: 14:47 25.10.2023)
В Газе расстреляли американский спецназ, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в Газе, куда они вошли с целью разведки и выявления возможности освобождения заложников. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети, сообщает РИА Новости
.
"В течение последних 24 часов, или около того (интервью было записано во вторник, 24 октября — прим. ред.), некоторые из наших (американских — прим. ред.) и израильских сил специального назначения отправились в Сектор Газа для разведки и выявления возможных путей для освобождения заложников, а их расстреляли и раскромсали на куски", — заявил Макгрегор.
Эксперт добавил, что он не только не может себе представить победу Израиля в том или ином виде, но и считает конфликт очень опасным для самих США из-за риска войны с Ираном.
По словам Макгрегора, военная мощь США находится в самой "слабой точке" за всю недавнюю историю, в связи с чем страна не готова к вовлечению в крупномасштабный конфликт.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников для обсуждения вопросов "планирования".