https://uz.sputniknews.ru/20231025/rasstrel-amerikanskogo-spetsnaza-gaza-40303665.html

"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе

"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе

В Газе расстреляли американский спецназ заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор

2023-10-25T12:57+0500

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в мире

сша

израиль

сектор газа

пентагон

такер карлсон

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в Газе, куда они вошли с целью разведки и выявления возможности освобождения заложников. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети, сообщает РИА Новости. Эксперт добавил, что он не только не может себе представить победу Израиля в том или ином виде, но и считает конфликт очень опасным для самих США из-за риска войны с Ираном.По словам Макгрегора, военная мощь США находится в самой "слабой точке" за всю недавнюю историю, в связи с чем страна не готова к вовлечению в крупномасштабный конфликт.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников для обсуждения вопросов "планирования".

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