https://uz.sputniknews.ru/20231025/samarkande-zasedanie-elektroenergeticheskogo-soveta-tsa-40336718.html

В Самарканде прошло заседание электроэнергетического совета ЦА

В Самарканде прошло заседание электроэнергетического совета ЦА

Представители профильных организаций стран Центральной Азии обсудили проблемы управления водными ресурсами региона.

2023-10-25T18:17+0500

2023-10-25T18:17+0500

2023-10-25T18:37+0500

узбекистан

центральная азия

электроэнергия

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/19/40334269_0:152:1178:815_1920x0_80_0_0_e986e85dabdfc7940b490966ed7dca2e.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Самарканде началось первое заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета, сообщает АО "Национальные электрические сети Узбекистана".В заседании принимают участие представители профильных организаций Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Российские специалисты выступают в качестве наблюдателей.Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся водных ресурсов региона. Приоритетной темой стал проект эффективного использования воды для сельскохозяйственного орошения.Кроме того, были подняты такие актуальные темы, как строительство новых энергоблоков и внедрение "зеленой" энергетики в электроэнергетическую кольцевую систему Центральной Азии.В четверг участники планируют обсудить вопросы мелиорации, каскадного отключения, перетока электроэнергии и другие.

узбекистан

центральная азия

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд заседание электроэнергия совет центральная азия ца