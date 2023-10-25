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https://uz.sputniknews.ru/20231025/samarkande-zasedanie-elektroenergeticheskogo-soveta-tsa-40336718.html
В Самарканде прошло заседание электроэнергетического совета ЦА
В Самарканде прошло заседание электроэнергетического совета ЦА
Представители профильных организаций стран Центральной Азии обсудили проблемы управления водными ресурсами региона.
2023-10-25T18:17+0500
2023-10-25T18:37+0500
узбекистан
центральная азия
электроэнергия
самарканд
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Самарканде началось первое заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета, сообщает АО "Национальные электрические сети Узбекистана".В заседании принимают участие представители профильных организаций Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Российские специалисты выступают в качестве наблюдателей.Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся водных ресурсов региона. Приоритетной темой стал проект эффективного использования воды для сельскохозяйственного орошения.Кроме того, были подняты такие актуальные темы, как строительство новых энергоблоков и внедрение "зеленой" энергетики в электроэнергетическую кольцевую систему Центральной Азии.В четверг участники планируют обсудить вопросы мелиорации, каскадного отключения, перетока электроэнергии и другие.
узбекистан
центральная азия
самарканд
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самарканд заседание электроэнергия совет центральная азия ца
самарканд заседание электроэнергия совет центральная азия ца

В Самарканде прошло заседание электроэнергетического совета ЦА

18:17 25.10.2023 (обновлено: 18:37 25.10.2023)
© Пресс-служба АО Национальные энергетические сети УзбекистанаВ Самарканде начал работу Центральноазиатский координационный электроэнергетический совет.
В Самарканде начал работу Центральноазиатский координационный электроэнергетический совет. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Пресс-служба АО Национальные энергетические сети Узбекистана
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Представители профильных организаций стран Центральной Азии обсудили проблемы управления водными ресурсами региона.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Самарканде началось первое заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета, сообщает АО "Национальные электрические сети Узбекистана".
В заседании принимают участие представители профильных организаций Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Российские специалисты выступают в качестве наблюдателей.
Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся водных ресурсов региона. Приоритетной темой стал проект эффективного использования воды для сельскохозяйственного орошения.
Кроме того, были подняты такие актуальные темы, как строительство новых энергоблоков и внедрение "зеленой" энергетики в электроэнергетическую кольцевую систему Центральной Азии.
В четверг участники планируют обсудить вопросы мелиорации, каскадного отключения, перетока электроэнергии и другие.
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