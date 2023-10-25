https://uz.sputniknews.ru/20231025/senat-ssha-mojet-otklonit-zapros-baydena-40302411.html

СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю

СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю

Трения в сенате США угрожают запросу Байдена о помощи Киеву и Израилю, — пишет издание Politico.

2023-10-25T09:11+0500

2023-10-25T09:11+0500

2023-10-25T09:25+0500

украина

израиль

джо байден

запрос

финансы

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может быть отклонен в сенате из-за трений в Республиканской партии, — сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.Как отмечается в публикации, республиканцы разделились во мнениях по поводу того, следует ли увязывать помощь Израилю и Украине, при этом многие из них настаивают на том, чтобы уделить больше внимания миграционной политике. По данным издания, даже сторонники поддержки Украины и Израиля из Республиканской партии настроены пессимистично относительно запроса Байдена.Байден ранее запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам планируют выделить более ста миллиардов долларов. До этого он выступил с телеобращением к нации, в ходе которого заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений продолжит "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска.

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