https://uz.sputniknews.ru/20231025/stixi-russkiy-sovetskiy-poet-konkurs-tashkent-40303902.html

В Ташкенте прозвучали стихи русских и советских поэтов — фото

В Ташкенте прозвучали стихи русских и советских поэтов — фото

Победителей конкурса определили в младшей и старшей группах двое участников получили приз зрительских симпатий

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узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии", сообщает Русский дом в Ташкенте. В течение двух часов на двух площадках Русского дома в Ташкенте звучали проникновенные стихи русских и советских поэтов, посвященные осени. Победителями в младшей группе стали: В старшей группе лучшими были признаны: Приз зрительских симпатий получили Артём и Артур Энгель.За участие в конкурсе все участники получили дипломы, а победителей наградили подарками.

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