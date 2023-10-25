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https://uz.sputniknews.ru/20231025/stixi-russkiy-sovetskiy-poet-konkurs-tashkent-40303902.html
В Ташкенте прозвучали стихи русских и советских поэтов — фото
В Ташкенте прозвучали стихи русских и советских поэтов — фото
Победителей конкурса определили в младшей и старшей группах двое участников получили приз зрительских симпатий
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии", сообщает Русский дом в Ташкенте. В течение двух часов на двух площадках Русского дома в Ташкенте звучали проникновенные стихи русских и советских поэтов, посвященные осени. Победителями в младшей группе стали: В старшей группе лучшими были признаны: Приз зрительских симпатий получили Артём и Артур Энгель.За участие в конкурсе все участники получили дипломы, а победителей наградили подарками.
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узбекистан ташкент конкурс стихи осенний праздник поэзии участники приз зрительские симпатии младшая старшая группа
узбекистан ташкент конкурс стихи осенний праздник поэзии участники приз зрительские симпатии младшая старшая группа

В Ташкенте прозвучали стихи русских и советских поэтов — фото

10:13 25.10.2023 (обновлено: 11:12 25.10.2023)
© Русский дом в ТашкентеВ представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии"
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации Осенний праздник поэзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Русский дом в Ташкенте
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Победителей конкурса определили в младшей и старшей группах. Двое участников получили приз зрительских симпатий.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии", сообщает Русский дом в Ташкенте.
© Русский дом в ТашкентеВ представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии"
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации Осенний праздник поэзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии"
© Русский дом в Ташкенте
© Русский дом в ТашкентеВ представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии"
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации Осенний праздник поэзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии"
© Русский дом в Ташкенте
В течение двух часов на двух площадках Русского дома в Ташкенте звучали проникновенные стихи русских и советских поэтов, посвященные осени.
© Русский дом в ТашкентеВ представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии"
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации Осенний праздник поэзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии"
© Русский дом в Ташкенте
Победителями в младшей группе стали:
1 место – Мадина Утегенова,
2 место – Аиша Тиляева,
3 место – Тимур Абдурахманов.
В старшей группе лучшими были признаны:
1 место – Елена Алексеева,
2 место – Абида Калкаева,
3 место – Надира Мирпулатова.
Приз зрительских симпатий получили Артём и Артур Энгель.
© Русский дом в ТашкентеВ представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии"
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации Осенний праздник поэзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане прошел конкурс мелодекламации "Осенний праздник поэзии"
© Русский дом в Ташкенте
За участие в конкурсе все участники получили дипломы, а победителей наградили подарками.
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