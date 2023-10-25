https://uz.sputniknews.ru/20231025/tashkent-evraziyskiy-forum-sodrujestvo-bez-granits-40312804.html
"Содружество без границ": специалисты обсуждают в Ташкенте редкие заболевания
"Содружество без границ": специалисты обсуждают в Ташкенте редкие заболевания
В Ташкенте начал работу II Евразийский форум по диагностике и лечению орфанных заболеваний "Содружество без границ"
2023-10-25T13:04+0500
2023-10-25T13:04+0500
2023-10-25T16:41+0500
здравоохранение
диагностика
лечение
узбекистан
ташкент
форум
россия
евразийский форум по диагностике и лечению орфанных заболеваний
содружество без границ
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Ташкенте начал работу II Евразийский форум по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ", сообщает корреспондент Sputnik.Участники Форума смогут ознакомиться с последними достижениями в области диагностики и лечения орфанных (редких) болезней, перенять ценный практический опыт для ранней выявляемости заболеваний и лекарственного обеспечения пациентов. Целевая аудитория: врачи-генетики, педиатры, офтальмологи, кардиологи, травматологи-ортопеды, терапевты, ревматологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, неврологи, пульмонологи, организаторы здравоохранения, а также представители законодательной и исполнительной власти стран-участников форума. Напомним, первый Евразийский форум по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ" проходил в октябре 2022 года в смешанном формате — в России и Казахстане. В нем приняли участие врачи, ученые, организаторы здравоохранения России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.Итогом работы Форума-2022 стало формирование Евразийской ассоциации медицинских генетиков — организации, направленной на создание международных научных программ по диагностике, клиническим исследованиям и лечению орфанных генетических болезней.
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Рамиз Бахтияров
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здравоохранение содружество без границ евразийский форум диагностика лечение узбекистан ташкент
здравоохранение содружество без границ евразийский форум диагностика лечение узбекистан ташкент
"Содружество без границ": специалисты обсуждают в Ташкенте редкие заболевания
13:04 25.10.2023 (обновлено: 16:41 25.10.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Участники форума знакомятся в том числе с последними достижениями в области диагностики и лечения орфанных болезней.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Ташкенте начал работу II Евразийский форум по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ", сообщает корреспондент Sputnik.
Участники Форума смогут ознакомиться с последними достижениями в области диагностики и лечения орфанных (редких) болезней, перенять ценный практический опыт для ранней выявляемости заболеваний и лекарственного обеспечения пациентов.
Целевая аудитория: врачи-генетики, педиатры, офтальмологи, кардиологи, травматологи-ортопеды, терапевты, ревматологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, неврологи, пульмонологи, организаторы здравоохранения, а также представители законодательной и исполнительной власти стран-участников форума.
Напомним, первый Евразийский форум по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ" проходил в октябре 2022 года в смешанном формате — в России и Казахстане. В нем приняли участие врачи, ученые, организаторы здравоохранения России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.
Итогом работы Форума-2022 стало формирование Евразийской ассоциации медицинских генетиков — организации, направленной на создание международных научных программ по диагностике, клиническим исследованиям и лечению орфанных генетических болезней.