https://uz.sputniknews.ru/20231025/tashkent-evraziyskiy-forum-sodrujestvo-bez-granits-40312804.html

"Содружество без границ": специалисты обсуждают в Ташкенте редкие заболевания

"Содружество без границ": специалисты обсуждают в Ташкенте редкие заболевания

В Ташкенте начал работу II Евразийский форум по диагностике и лечению орфанных заболеваний "Содружество без границ"

2023-10-25T13:04+0500

2023-10-25T13:04+0500

2023-10-25T16:41+0500

здравоохранение

диагностика

лечение

узбекистан

ташкент

форум

россия

евразийский форум по диагностике и лечению орфанных заболеваний

содружество без границ

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Ташкенте начал работу II Евразийский форум по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ", сообщает корреспондент Sputnik.Участники Форума смогут ознакомиться с последними достижениями в области диагностики и лечения орфанных (редких) болезней, перенять ценный практический опыт для ранней выявляемости заболеваний и лекарственного обеспечения пациентов. Целевая аудитория: врачи-генетики, педиатры, офтальмологи, кардиологи, травматологи-ортопеды, терапевты, ревматологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, неврологи, пульмонологи, организаторы здравоохранения, а также представители законодательной и исполнительной власти стран-участников форума. Напомним, первый Евразийский форум по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ" проходил в октябре 2022 года в смешанном формате — в России и Казахстане. В нем приняли участие врачи, ученые, организаторы здравоохранения России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.Итогом работы Форума-2022 стало формирование Евразийской ассоциации медицинских генетиков — организации, направленной на создание международных научных программ по диагностике, клиническим исследованиям и лечению орфанных генетических болезней.

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здравоохранение содружество без границ евразийский форум диагностика лечение узбекистан ташкент