Узбекистан нарастит экспорт IT-услуг до $500 млн
19:35 25.10.2023 (обновлено: 14:36 26.10.2023)
© Depositphotos.com / RawpixelПрограммист в процессе работы
© Depositphotos.com / Rawpixel
В Ташкенте стартовала выставка информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить объем экспорта IT-услуг до 500 миллионов долларов. Такие планы озвучил в ходе в официальной церемонии открытия выставки информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan заместитель министра цифровых технологий Рустам Каримжонов, сообщает корреспондент Sputnik.
© Министерство цифровых технологий республики УзбекистанЗаместитель Министра цифровых технологий Рустам Каримжонов.
Заместитель Министра цифровых технологий Рустам Каримжонов.
© Министерство цифровых технологий республики Узбекистан
"Число пользователей Интернета в Узбекистане составляет 31 миллион. К 2040 году население Узбекистана достигнет 50 миллионов человек. Это в свою очередь приведет к увеличению количества пользователей Интернета", — сказал Каримжонов.
По его словам, Узбекистан занимает 9-е место в мире по Интернет-безопасности, по дешевизне — 15-е место в мире, а в рейтинге столиц с самым дешевым Интернетом Ташкент — 4-ый по списку.
Отмечается, что в Узбекистане проживает порядка 20 млн работоспособных граждан, 5 млн из них свободно говорят на английском и других иностранных языках. За последние три года количество IT-университетов и факультетов выросло до 65.
"Семь лет назад даже мы сами не верили, что объем экспорта IT-услуг составит $300 млн. Теперь мы хотим увеличить эту цифру до $500 млн", — добавил он.