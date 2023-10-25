https://uz.sputniknews.ru/20231025/uzbekistan-uvelichit-obem-eksporta-it-uslug-40329854.html

Узбекистан нарастит экспорт IT-услуг до $500 млн

Узбекистан нарастит экспорт IT-услуг до $500 млн

В Ташкенте стартовала выставка информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan.

2023-10-25T19:35+0500

2023-10-25T19:35+0500

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it-технологии

узбекистан

выставка

интернет

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить объем экспорта IT-услуг до 500 миллионов долларов. Такие планы озвучил в ходе в официальной церемонии открытия выставки информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan заместитель министра цифровых технологий Рустам Каримжонов, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, Узбекистан занимает 9-е место в мире по Интернет-безопасности, по дешевизне — 15-е место в мире, а в рейтинге столиц с самым дешевым Интернетом Ташкент — 4-ый по списку.Отмечается, что в Узбекистане проживает порядка 20 млн работоспособных граждан, 5 млн из них свободно говорят на английском и других иностранных языках. За последние три года количество IT-университетов и факультетов выросло до 65.

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