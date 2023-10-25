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https://uz.sputniknews.ru/20231025/uzbekistan-uvelichit-obem-eksporta-it-uslug-40329854.html
Узбекистан нарастит экспорт IT-услуг до $500 млн
Узбекистан нарастит экспорт IT-услуг до $500 млн
В Ташкенте стартовала выставка информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan.
2023-10-25T19:35+0500
2023-10-26T14:36+0500
it-технологии
узбекистан
выставка
интернет
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить объем экспорта IT-услуг до 500 миллионов долларов. Такие планы озвучил в ходе в официальной церемонии открытия выставки информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan заместитель министра цифровых технологий Рустам Каримжонов, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, Узбекистан занимает 9-е место в мире по Интернет-безопасности, по дешевизне — 15-е место в мире, а в рейтинге столиц с самым дешевым Интернетом Ташкент — 4-ый по списку.Отмечается, что в Узбекистане проживает порядка 20 млн работоспособных граждан, 5 млн из них свободно говорят на английском и других иностранных языках. За последние три года количество IT-университетов и факультетов выросло до 65.
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узбекистан экономика it-услуги ташкент ict expo uzbekistan sputnik

Узбекистан нарастит экспорт IT-услуг до $500 млн

19:35 25.10.2023 (обновлено: 14:36 26.10.2023)
© Depositphotos.com / RawpixelПрограммист в процессе работы
Программист в процессе работы - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Depositphotos.com / Rawpixel
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В Ташкенте стартовала выставка информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить объем экспорта IT-услуг до 500 миллионов долларов. Такие планы озвучил в ходе в официальной церемонии открытия выставки информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan заместитель министра цифровых технологий Рустам Каримжонов, сообщает корреспондент Sputnik.
© Министерство цифровых технологий республики УзбекистанЗаместитель Министра цифровых технологий Рустам Каримжонов.
Заместитель Министра цифровых технологий Рустам Каримжонов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
Заместитель Министра цифровых технологий Рустам Каримжонов.
© Министерство цифровых технологий республики Узбекистан

"Число пользователей Интернета в Узбекистане составляет 31 миллион. К 2040 году население Узбекистана достигнет 50 миллионов человек. Это в свою очередь приведет к увеличению количества пользователей Интернета", — сказал Каримжонов.

По его словам, Узбекистан занимает 9-е место в мире по Интернет-безопасности, по дешевизне — 15-е место в мире, а в рейтинге столиц с самым дешевым Интернетом Ташкент — 4-ый по списку.
Отмечается, что в Узбекистане проживает порядка 20 млн работоспособных граждан, 5 млн из них свободно говорят на английском и других иностранных языках. За последние три года количество IT-университетов и факультетов выросло до 65.

"Семь лет назад даже мы сами не верили, что объем экспорта IT-услуг составит $300 млн. Теперь мы хотим увеличить эту цифру до $500 млн", — добавил он.

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